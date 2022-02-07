منصة رقمية تفضح شخصيات يمنية مدعومة إماراتيا روجت تقريرا مضللا عن سلطنة عمان

وطن – كشفت منصة “تفنيد” وهي منصة مستقلة لتفنيد الشائعات وكشف الأكاذيب، حقيقة تصريح المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في إحاطته لمجلس الأمن بأن سلطنة عمان أوهمت الأمم المتحدة أنه “بمجرد احتلال الحوثي لمأرب ستنتهي الحرب”.

ورصدت منصة “تفنيد” العديد من الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كانت قد روجت لهذه الشائعة الكاذبة والتي ليس لها وجود.

وكان أول من نشر هذه الشائعة هو الإعلامي اليمني المقرب من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا “سمير الصلاحي”. الذي كتب عبر حسابه على “فيسبوك” قائلا: “مفاجأة صادمة..المبعوث الأممي في احاطته امام مجلس الامن الدولي كله قال: “لقد اوهمونا العمانيين انه بمجرد احتلال الهو..ثي لمأرب ستنتهي الحرب ..!طلعت سرطنة قولا وفعلا”.

ثم تبعه في ذلك الإعلامي والكاتب اليمني المقرب من الإمارات “توفيق الشرعبي”. لينشر نفس الشائعة عبر حسابه قائلا: “المبعوث الأممي : لقد اوهمونا العمانيين انه بمجرد احتلال الحوثي لمأرب ستنتهي الحرب”.

وزعم أيضا أن “التقرير الأممي كذلك قال ان سرطنة عمان هي طريق تهريب السلاح الإيراني للحو ث ي عبر شركات عمانية”.

ثم تم تداول نفس الشائعة عبر العديد من الصفحات والجروبات الخاصة. وذلك في إطار الحملة الشرسة التي تتعرض لها السلطنة منذ أيام يتوجيه من جهات استخباراتية إماراتية.

تفنيد تنفي الشائعة

من جانبها، أكدت منصة “تفنيد” بأن التصريح المنقول على لسان المبعوث الاممي لليمن “مضلل”. مؤكدة بأن هذا الحديث لم يأتي إطلاقا على لسان هانس غروندبرغ، موضحة أنه لا وجود لهذا التصريح في احاطته الأخيرة.

📌ما حقيقة تصريح المبعوث الأممي في احاطة لمجلس الامن "اوهمونا العمانيين انه بمجرد احتلال الحوثي لمأرب ستنتهي الحرب"؟ 🚫التصريح مضلل 🔵التفنيد:

◾️الإشاعة انتشرت اليوم فيما اخر احاطة قدمها المبعوث في منتصف يناير الماضي.

◾️لا وجود لهذا التصريح في احاطته الاخيرة#تفنيد يتبع👇 pic.twitter.com/xJjFuU7oiS — منصة تفنيد|Tfneed (@Tfneed1) February 7, 2022

وكشفت المنصة بأنها دققت في الصفحة الرسمية للأمم المتحدة فلم تجد احاطة جديدة للمبعوث ولا وجود لهذا التصريح من قبل.

كما أكدت على ان مكتب المبعوث الأممي كذلك لم ينشر أي خبر عن إحاطة جديدة. بالإضافة إلى أنه لا وجود لهذا التصريح في صفحة المبعوث الرسمية على تويتر.

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🔵يتبع التفنيد:

◾️دققنا في الصفحة الرسمية للامم المتحدة فلم نجد احاطة جديدة للمبعوث ولا وجود لهذا التصريح من قبل. ◾️مكتب المبعوث الاممي كذلك لم ينشر اي خبر عن احاطة جديدة. ◾️لا وجود لهذا التصريح في صفحة المبعوث الرسمية على تويتر. — منصة تفنيد|Tfneed (@Tfneed1) February 7, 2022

كما نشرت المنصة رابط الإحاطة الأخيرة التي قدمها المبعوث الأممي لمجلس الأمن، لمن يريد أن يعرف الحقيقة ويتأكد من كذب من روج لمثل هذه الإشاعة في حق السلطنة.

إضافة إلى ذلك، نشرت المنصة بعض الحسابات والجروبات التي روجت للشائعة عبر “فيسبوك”.

تحريض على سلطنة عمان

وكانت “وطن” قد رصدت خلال الأيام الماضية، العديد من الحسابات التي قامت بتوجيه الاتهامات الباطلة ضد السلطنة والتحريض عليها بتهم ثبت مرارا وبالدلائل كذبها.

واتضح ان تلك الاتهامات الملفقة جميعها صادرة من حسابات أمنية إماراتية أو من حسابات تابعة ليمنيين مؤيدين للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتأتي هذه الحملة المشبوهة ضد سلطنة عمان ومواقفها. في وقت أكد فيه سياسيون وناشطون يمنيون وخليجيون، أن سجل سلطنة عمان حافل بالمواقف “المتوازنة” والثابتة تجاه اليمن ووحدته وسلامه أراضيه. اضافة لمساعيها المتواصلة في سبيل العمل على حل الأزمة اليمنية المستمرة منذ 6 سنوات.

يشار إلى أنه خلال السنوات الماضية كانت سلطنة عمان تعمل بشكل غير معلن، لوساطة لحل أزمة اليمن. من خلال تنسيق لقاءات على مستوى منخفض بين التحالف والحوثيين. إضافة إلى تنظيم سلسلة من اللقاءات بين مسؤولين دوليين وغربيين والوفد الحوثي.

واعتبر مراقبون أن الموقف العماني من الأزمة اليمنية، والذي تشكل في أواخر عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد. يعد تحولا بارزا في نهج السياسة العمانية التي ظلت تفضل النأي بنفسها عن التجاذبات السياسية الإقليمية والدولية.

وعبر وسم ” #سلطنة_عمان_في_قلوب_اليمنيين “، الذي تم تدشينه على موقع “تويتر”، فند عدد من الناشطين والمسؤولين، الحملات الممولة والمغرضة. التي تهدف إلى النيل من سمعة ومكانة سلطنة عمان. ودورها الحيادي في التعاطي مع الأزمة اليمنية. مستذكرين مواقفها الداعمة لجهود إحلال السلام في اليمن ووقف الحرب.

(المصدر: فيسبوك – تويتر)

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