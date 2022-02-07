طائرة اسرائيلية إلى الدوحة watanserb.com
طائرة خاصة مرتبطة بجهاز الموساد الاسرائيلي وتنفذ من أجله مهمات هبطت اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة
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طائرة إسرائيلية خاصة تُنفذ مهام للموساد هبطت في الدوحة (شاهد)

كتب باسل النجار
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وطن – كشفت وسائل إعلام عبرية عن هبوط طائرة إسرائيلية خاصة ـ نفذت مهام للموساد مؤخرا ـ في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، الاثنين.

وبحسب ما ذكر موقع “i24news” أفادت هيئة البث الرسمية “كان” بأن طائرة اسرائيلية خاصة مرتبطة بجهاز الموساد وتنفذ من أجله مهمات في الأشهر الأخيرة. هبطت اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة.

وكانت الطائرة أقلعت صباح اليوم من مطار بن غوريون، وتوقفت في العاصمة الاردنية عمان، وبعدها واصلت طريقها الى الخليج.

وفيما لم تذكر وسائل الإعلام العبرية سبب هبوط الطائرة في قطر أو تفاصيل عن مهمتها. لم يصدر أيضا أي تعليق رسمي من خطر بخصوص هذه الأنباء.

طائرة اسرائيلية إلى الخرطوم

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت قبل ثلاثة اسابيع أيضا بأن طائرة خاصة، استقلتها بعثة اسرائيلية، هبطت في العاصمة السودانية الخرطوم. ونفذت الطائرة “توقف ديبوماسي” في شرم الشيخ في مصر بهدف الحصول على مسار رحلة.

وبعدها واصلت طريقها الى السودان، وكانت قناة العربية نقلا عن مصادر خاصة بأن “البعثة العسكرية الاسرائيلية” التي هبطت في الخرطوم اجتمعت مع رئيس مجلس السيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان ومع قادة الجيش السوداني.

من جانبه ذكر محرر صحيفة “هارتس” العبرية “avi scharf” أن طائرة ركاب إسرائيلية ثالثة هبطت في قطر خلال أسبوع.

وسبق أن استبعد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قيام بلاده بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل أو سوريا.

وقال وزير الخارجية القطري عن العلاقات مع إسرائيل، في مقابلة مع موقع “أكسيوس” أجريت في السفارة القطرية في واشنطن قبل أيام. إن قطر حافظت في السابق على علاقات “عندما كانت هناك احتمالات للسلام” مع الفلسطينيين. لكن بلاده “فقدت الأمل” بعد حرب غزة 2008-2009.

وأضاف أن قطر تواصل “علاقة العمل” لمساعدة الشعب الفلسطيني. لكن من الصعب تصور انضمام بلاده إلى “الاتفاقيات الإبراهيمية” في “غياب التزام حقيقي بحل الدولتين”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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