طائرة إسرائيلية خاصة تُنفذ مهام للموساد هبطت في الدوحة (شاهد)

وطن – كشفت وسائل إعلام عبرية عن هبوط طائرة إسرائيلية خاصة ـ نفذت مهام للموساد مؤخرا ـ في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، الاثنين.

وبحسب ما ذكر موقع “i24news” أفادت هيئة البث الرسمية “كان” بأن طائرة اسرائيلية خاصة مرتبطة بجهاز الموساد وتنفذ من أجله مهمات في الأشهر الأخيرة. هبطت اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة.

מטוס מנהלים ישראלי (N467AM), שמזוהה עם המוסד, נחת לפני זמן קצר בדוחא בירת קטאר. המטוס ביצע בדרך "עצירה דיפלומטית" בעמאן 🇮🇱🇶🇦 pic.twitter.com/Fets225rhT — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) February 7, 2022

وكانت الطائرة أقلعت صباح اليوم من مطار بن غوريون، وتوقفت في العاصمة الاردنية عمان، وبعدها واصلت طريقها الى الخليج.

وفيما لم تذكر وسائل الإعلام العبرية سبب هبوط الطائرة في قطر أو تفاصيل عن مهمتها. لم يصدر أيضا أي تعليق رسمي من خطر بخصوص هذه الأنباء.

طائرة اسرائيلية إلى الخرطوم

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت قبل ثلاثة اسابيع أيضا بأن طائرة خاصة، استقلتها بعثة اسرائيلية، هبطت في العاصمة السودانية الخرطوم. ونفذت الطائرة “توقف ديبوماسي” في شرم الشيخ في مصر بهدف الحصول على مسار رحلة.

وبعدها واصلت طريقها الى السودان، وكانت قناة العربية نقلا عن مصادر خاصة بأن “البعثة العسكرية الاسرائيلية” التي هبطت في الخرطوم اجتمعت مع رئيس مجلس السيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان ومع قادة الجيش السوداني.

من جانبه ذكر محرر صحيفة “هارتس” العبرية “avi scharf” أن طائرة ركاب إسرائيلية ثالثة هبطت في قطر خلال أسبوع.

מטוס מנהלים ישראלי שלישי בקטאר בשבוע אחד. כזה עוד לא היה לנו https://t.co/4IxqfeA4AS — avi scharf (@avischarf) February 7, 2022

وسبق أن استبعد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قيام بلاده بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل أو سوريا.

وقال وزير الخارجية القطري عن العلاقات مع إسرائيل، في مقابلة مع موقع “أكسيوس” أجريت في السفارة القطرية في واشنطن قبل أيام. إن قطر حافظت في السابق على علاقات “عندما كانت هناك احتمالات للسلام” مع الفلسطينيين. لكن بلاده “فقدت الأمل” بعد حرب غزة 2008-2009.

وأضاف أن قطر تواصل “علاقة العمل” لمساعدة الشعب الفلسطيني. لكن من الصعب تصور انضمام بلاده إلى “الاتفاقيات الإبراهيمية” في “غياب التزام حقيقي بحل الدولتين”.

(المصدر: تويتر – وطن)

اقرأ أيضا

ما هو اتفاق الماس بين قطر واسرائيل وهل يكون مقدمة للتطبيع مع الدوحة!

“إسرائيل ليست عدوكم”.. كوشنر: السعودية وقطر وسلطنة عمان في طريقهم للتطبيع

جنسية مالكه إسرائيلية .. “شباب قطر ضد التطبيع” يدعون لمقاطعة محل “sum sum”