أردنيون يوزعون الطعام على روح الطفل المغربي ريان (شاهد)

وطن – تداول ناشطون بمواقع التواصل صورا أثارت تفاعلا واسعا وثقت توزيع الطعام في الأردن، كصدقة جارية على روح الطفل المغربي ريان، الذي توفي عقب سقوطه بالبئر في حادث تألم له العالم بأسره.

صدقة على روح ريان في الأردن

وتظهر الصور المتداولة على نطاق واسع توزيع طعام المنسف في العاصمة الأردنية عمان، على المارة وأهل السبيل.

وكشفت لافتة توضيحية أن توزيع هذا الطعام جاء كصدقة جارية على روح ريان، أقامتها عائلات العساف وأبناء تلاع العلي وخلدا وأم السماق.

وأثنى العديد من النشطاء على هذه اللافتة الإنسانية المعبرة، مقدمين الشكر للشعب الأردني على تضامنهم مع أسرة ريان ومحاولة مواساتهم.

صدقة على روح صغيرنا ريان

أهلنا في الأردن يوزعون المنسف

في ميزان حسناتكم 🙏🏼❤ pic.twitter.com/mQbFOzEtIN — 🇲🇦منية (@JgerSCctfWHQdAL) February 7, 2022



ويشار إلى أنه بعد حادثة الطفل ريان، قامت بلديات في الأردن بإعلانها عن حملة لردم الآبار المهجورة.

ورأى ناشطون في هذا القرار أن الخوف من الرأي العام هو المحفز الحقيقي للتغيير.

ردم جميع الآبار المهجورة في الأردن

وفي هذا السياق أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري في الأردن، عمر سلامة، أن “جميع الآبار المهجورة وغير المجدية في المملكة يتم ردمها وإجراء اللازم بشكل فوري”.

وقال سلامة في تصريحات لوكالة “عمون”، إن “جميع الآبار الارتوازية في الأردن مسيجة ومؤمنة بعناصر السلامة العامة كافة. لكون التسييج شرط أساسي لتشغيلها”.

وأكد أن كل الآبار تخضع للرقابة الدورية بخصوص إجراءات السلامة العامة، مشيرا إلى أن جميع عيون الآبار الارتوازية صغيرة ومغلقة بالأصل.

هذا وجاءت تصريحات وزارة المياه والري الأردنية، بعد وفاة الطفل المغربي ريان، الذي سقط في بئر لأيام. وأثارت قصته حزن العالم العربي.

تمارين على عمليات إنقاذ مشابهة في الأردن

هذا وأمر مدير الأمن العام في الأردن اللواء الركن حسين الحواتمة، الدفاع المدني بإجراء بروتوكول تمارين مشابهة لحادث الطفل المغربي ريان لمنع تكراره بالبلاد.

وأكد قائد فريق البحث والإنقاذ الأردني في الدفاع المدني المقدم هاشم عبيدات. أن المديرية تعاملت مع حوادث إنقاذ مشابهة لما جرى للطفل ريان المغربي.

وأوضح أن بعض الحوادث التي جرى التعامل معها كانت على عمق 60 مترا ايضا. إضافة إلى التعامل مع حوادث انهيارات الكهوف.

وفاة الطفل المغربي ريان

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت وفاة الطفل “ريان” عقب إخراجه من البئر التي سقط فيها بعد جهود مضنية استمرت لمدة خمسة أيام متواصلة ليلا ونهارا.

وقال التلفزيون المغربي في بيان مساء السبت. نقلاً عن مسؤولين إنّ الطفل ريان توفي قبل الوصول إليه.

وبعد الإعلان عن وفاة الطفل ريان، قال الديوان الملكي المغربي إن العاهل المغربي محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد وقدم لهما التعازي.

وأكد ملك المغرب أنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد. إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.وفق بيان الديوان الملكي المغربي.

وشكّل الإعلان عن خبر وفاة الطفل ريان. صدمة كبيرة وحزينة، للملايين الذين كانوا يمنّون النفس بخروجه حيّاً من البئر العميقة التي سقط فيها الثلاثاء الماضي.

(المصدر: فيسبوك – تويتر – وطن)

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