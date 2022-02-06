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خديجة بن قنة ووفاة ريان watanserb.com
خديجة بن قنة
الهدهد

خديجة بن قنة تغرّد عن وفاة ريان وكيف برّدت مأساته “نار الفتنة بين شعبين شقيقين”

كتب سالم حنفي
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وطن – عبرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة الجزيرة، خديجة بن قنة، عن حزنها على وفاة الطفل المغربي ريان، الذي قضى عقب أن احتجز في البئر لمدة 5 أيام، مؤكدة ان ما فعله خلال هذه المدة القصيرة لم تقدر على إنجازه أمم وحكومات.

وقالت “بن قنة” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: “حبيبي ريان نم قرير العين، رحلتَ إلى رحمة الله، بعدما أنجزت في 5 أيام ما لم تنجزه أمم وحكومات”.

وأكدت الإعلامية الجزائرية، على ان الخمسة أيام هذه “وحدتَ أمّة ممزقة، وبرّدت نار الفتنة بين شعبين جارين شقيقين، وفتحت عيوننا على مآسي أطفال آخرين يقبعون في آبار أنظمة “استبدادية” عفِنة ويستحقون اهتمامًا إعلاميًّا بمعاناتهم؛ لأنهم ما زالوا أحياء”.

يشار إلى انه عقب فرحة المتجمهرين بإخراج فرق الإنقاذ للطفل ريان من بئر بعمق 32 مترا علق فيها لأكثر من 100 ساعة شمال المغرب، صدم الجميع بعد وقت قصير، من انتشاله مساء أمس السبت بإعلان خبر وفاته، ليسدل الستار على قصته بنهاية حزينة.

ووسط مشهد مهيب وتجمهر كبير لم يقتصر على المغاربة في المكان، بل حبست أنفاس العالم الذي تابع الحدث عبر شاشات التلفاز، انتشلت طواقم الدفاع المدني ريان، وسط فرح ممتزج بالدموع لإخراجه.

وخرج عناصر من الدفاع المدني من نفق تم حفره لإنقاذ الطفل ومعهم ريان. محمولا على نقالة خاصة، بعد عملية لمحاولة إنقاذه امتدت منذ الثلاثاء.

ومع خروج ريان محمولا من قبل طواقم الدفاع المدني إلى سيارة إسعاف مجهزة بشكل خاص. وفي مشهد مؤثر، تعالت بالهتاف والتكبير والتهليل أصوات مئات الحاضرين من المواطنين الذين أتوا من عدة مدن مغربية.

سرعان ما تحول الفرح لحزن 

ولكن الفرح سرعان ما تحول إلى حزن بعد صدور بيان وفاة ريان.

وقد أعلن الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية، مساء السبت، وفاة الطفل ريان.

وقال البيان: “على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان أورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع خالد أورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر”.

وقدم العاهل المغربي، بحسب البيان، “تعازيه لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم”.

وأعرب الملك محمد السادس عن “تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات والقوات العمومية، والفعاليات الجمعوية، وللتضامن القوي والتعاطف الواسع الذي حظيت به أسرة الفقيد من مختلف الفئات والأسر المغربية في هذا الظرف الأليم”.

ومنذ ظهر الثلاثاء الماضي، علق ريان (5 سنوات) داخل بئر جافة بعمق 32 مترا، في القرية الزراعية “إغران” التابعة لمنطقة تمروت بإقليم شفشاون، قبل أن تنتشله طواقم الإنقاذ المغربية مساء السبت.

(المصدر: رصد وطن) 

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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