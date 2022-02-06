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حليمة بولند بإطلالة فاضحة تكشف ملابسها الداخلية وحجاب "نص كم"! watanserb.com
تغزلت حليمة بولند بنفسها في الصور
Imageحياتنا

حليمة بولند بإطلالة فاضحة تكشف ملابسها الداخلية وحجاب “نص كم”!

كتب رفيف عبدالله
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وطن – تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، إلى موجة سخرية وانتقادات أيضاً بعدما ظهرت بإطلالة جريئة وتغزلت بنفسها.

“عيب حسنك كان في حسنك عيوب”

ونشرت حليمة بولند عبر حسابها على “سناب شات”، صوراً لها وهي ترتدي ملابس ضيقة جداً توحي للمشاهد بأنها لا ترتدي شيئاً من الأساس.

وارتدت حليمة فوق التوب والليجن الأبيض، كارديجان أزرق فاتح، ووضعت غطاء رأس على شعرها، وارتدت نظارات شمسية.

وعقبت حليمة على الصور: “أنصف من لحاظ عينك القلوب”.

وفي تعليق آخر كتبت: “أشهد إنك بالحلى فقت الخيال. وعيب حسنك كان في حسنك عيوب”.

وتابعت: “شارقة في طلعتك شمس الجمال، وجامع في ضحكتك كل محبوب”.

ملابسها الداخلية ظاهرة

وانتبه بعض الناشطين إلى أن ملابس حليمة الداخلية ظهرت فكتب أحدهم: “الأندر الوردي وش وضعه؟”.

وسخر آخر قائلا: ” واضعه طن مكياج و 100 عملية تجميل و نفخ و شد و تهايط”.

وفسر آخر حركات حليمة معقبا: “لاحظو كل ماتشعر المشهورة أو الفنانة أنها كبرت بالسن وجمال الوجه راح تبدأ بالمفاتن الأخرى.. عاد كل وحده وجهدها..”.

بينما ذكرها ناشط بعمرها وكتب: “يا حليمة بولند والله انك عجوز وراحت عليك بناتك كم سنه ويصيرون مراهقات”.

وأشارت متابعة إلى أن حليمة خضعت لعمليات نفخ جديدة وكتبت ساخرة: “عسى مانسيتي شي مانفختيه”.

“الكل يتمنى”

وقبل أيام فقط، أثار شاب سعودي في محافظة الأحساء، جدلاً واسعاً بتحرشه لفظياً بحليمة.

وظهر الشاب بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يحمل طفلاً ويضعه في حجر حليمة بولند أُثناء تواجدها بالسيارة.

وتعلق حليمة: “يا حبيبي، آخذه معايا الكويت؟”.

ليرد الشاب قائلاً للطفل: “اجلس في حضنها الكل يتمنى”.

وبدأ الشاب في تصوير الطفل أُثناء جلوسه في حضن حليمة، وهو يعلق: “يا حظك”.

“ينتظرونك من الظهر”

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا قبلها فيديو يوثق لحظة تجمهر عدد كبير من الأشخاص في محافظة الأحساء بالسعودية. استعداداً لاستقبال حليمة.

ويظهر بالفيديو شخصاً يرتدي كمامة ويخاطب حليمة بولند قائلا: “ينتظرونك من الظهر..وين حليمة وين حليمة..اتصالات والراحة والجاية وين حليمة، والآن حليمة موجودة، والشعب كله موجود”.

وتابع: “يا هلا والله مرحبا، طول الله عمرك”.

وردت عليه حليمة قائلة: “أتشرف فيكم..ألف شكر على حفاوة الاستقبال..الله يسعدكم”.

الفقع ببلاش

وفي مقطع آخر، ظهر بائع سعودي في الأحساء يرحب بحليمة قائلا: “يا هلا والله ويا مرحبا.. يا هلا والله اللي بتنور الحسا وبتنورنا في أسواق القرية حليمة الزينة”.

وتابع: “جعل دربها ما يشوف إلا الزين، الكنار والرز الحساوي والفقع بيقوم بلاش لعيون حليمة، هلا والله ويا مرحبا”.

المصدر: (وطن – متابعات)

 

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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