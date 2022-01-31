هكذا احتفى أهل غزة بلاعب التنس الكويتي محمد العوضي لرفضه مواجهة لاعب صهيوني في دبي

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر احتفاء الفلسطينيين في قطاع غزة بلاعب التنس الكويتي محمد العوضي. الذي رفض مواجهة نظيره الإسرائيلي في دور النصف النهائي من بطولة كرة المضرب “التنس” دون سن ال14 عاماً المقامة في مدينة دبي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تم رفع صورة ضخمة للاعب محمد العوضي في “استاد فلسطين” بقطاع غزة، ترحيبا بموقفه المناهض للتطبيع.

وبحسب الفيديو، فقد كتب على الصورة رسالة قالت: “من فلسطين.. شكرا للبطل محمد العوضي لاعب المنتخب الكويتي للتنس الذي رفض مواجهة لاعب الكيان الصهيوني”.

بينما أظهر الفيديو مجموعة من الشبان الذين وقفوا على مدرجات الاستاد ويطلقون الشعارات المؤيدة لللاعب.

وقبل يومين، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو تظهر صورة اللاعب محمد العوضي وقد غزت شوارع الكويت احتفالا بموقفه البطولي.

بعد انسحابه من مواجهة الصهيوني في #الامارات ورفضه للتطبيع..

شوارع الكويت تتزين بصورة البطل #محمد_العوضي كبطل وطني وقومي🇵🇸❤️🇰🇼 يستاهل بوجاسم💪 pic.twitter.com/3VBeqzE7da — كــــاســـــر🇰🇼 (@kasser____) January 27, 2022

في حين أشاد النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي التصرف الذي أقدم عليه نجم كرة التنس الكويتي محمد العوضي الذي لم يتجاوز الـ14 من عمره، برفض مواجهة نظيره الاسرائيلي في البطولة الدولية لكرة التنس التي تستضيفها دولة الإمارات. دعماً للقضية الفلسطينية ورفضاً للتطبيع مع إسرائيل.

بينما اعتبر أن اللاعب الصغير يستحق كل التقدير والإشادة فهو يمثل مستقبل الأمة وبوصلتها. وأن ما ناله أفضل ألف مرة مما يكسبه المطبعون والمتهافتون إلى تحسين العلاقات مع إسرائيل، على حد قولهم.

وتحول اللاعب محمد العوضي إلى أيقونة. حيث كرمت العديد من المؤسسات داخل الكويت اللاعب الصغير. واعتبروا أن هذا الموقف يعبر عن جميع الكويتيين.

في حين كان سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، قد أشاد بموقف البطل محمد العوضي الذي آثر التضحية بلقب كان يحلم به. والذي قد يفتح له آفاقا تقوده إلى نجومية عالمية، على أن يضحي بالمبادئ التي تربى ونشأ عليها.

يشار إلى أن مدينة دبي تستضيف بطولة ”باول الدولية” لكرة التنس دون سن ال14 عاماً. بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من أكثر من 50 دولة من كافة أنحاء دول العالم.

(المصدر: تويتر – وطن)