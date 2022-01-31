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الكويتي محمد المؤمن يعود للإسلام بعد عام من ارتداده عنه واعتناق المسيحية (شاهد)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير، 2022آخر تحديث: 31 يناير، 2022
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الاعلامي الكويتي محمد المؤمن watanserb.com
الاعلامي الكويتي محمد المؤمن يعلن عودته للإسلام مجددا بعد مرور عام على إعلانه ارتداده عنه واعتناقه المسيحية

وطن – خرج المذيع والإعلامي الكويتي محمد المؤمن، في فيديو جديد أثار جدلا واسعا حيث أعلن فيه عودته للإسلام مجددا بعد مرور عام على إعلانه ارتداده عنه واعتناقه المسيحية.

ويشار إلى أن محمد المؤمن سبق أن خرج في مقطع فيديو بثه على حساباته بمواقع التواصل، في يناير من العام الماضي أعلن فيه ارتداده عن الإسلام واعتناقه المسيحية.

لكن المؤمن وفي المقطع الجديد الذي بثه مؤخرا ولاقى تفاعلا واسعا بين النشطاء، أعلن عن عودته للإسلام مجددا.

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ووفق الفيديو الذي رصدته (وطن) فقد ظهر محمد المؤمن في حالة غريبة، وهو يمسك في يده سيجارة ويعلن عودته للإسلام.

حيث قال ما نصه: “أمامكم أعود إلى دين محمد.. أولا لا إله إلا الله.. وأعود إلى دين محمد.. وآل محمد وثبتني على ولايتهم”.

وتسبب مقطع الفيديو الجديد للمذيع الكويتي في موجة جدل واسعة، بينما دعا له الكثيرين بالهدايا والثبات.

كما دعا ناشطون إلى ضرورة علاج محمد المؤمن وعرضه على طبيب نفسي بشكل عاجل، بسبب الحالة المزرية التي ظهر بها في المقطع المنتشر.

اعتناقه المسيحية

وكان المذيع الكويتي محمد المؤمن قد تسبب بموجة من الجدل في يناير 2021، بعد ظهوره في مقطع فيديو مصور له، مرتدياً فيه الصليب.

وقال المذيع الكويتي خلال المقطع المتداول وقتها والذي تسبب بموجة من الجدل: “أي شيء نراه يخص المسيحية لهدف الشهرة رح تضايقون. هذا ليس تهديد.”

وأضاف المذيع الكويتي في المقطع ذلك: “تصلبت، عرفت ما هو الرب، فهمت الحياة وعشت”.

كما ردد المذيع الكويتي في المقطع وقتها عبارة الثالوث المقدس وقال: “باسم الرب والابن والروح القدس”، مضيفاً جملة “نحن أبناء عيسى ابن مريم”.

وتسبب فيديو المذيع الكويتي وإعلانه اعتناق المسيحية حينها بموجة من ردود الأفعال بين المغردين والنشطاء. الذين ساءهم هذا المشهد وخروجه عن الدين الإسلامي.

واعتبر هذا الإعلان من قبل المذيع محمد المؤمن وقتها، شيئاً طارئاً وغير معتاد عليه في الأوساط الإسلامية والعربية. إذ أقدم هذا المذيع الشاب. على فعلة مستهجنة وغير مرحب بها بين تلك الأوساط.

ويرفض المجتمع الإسلامي مثل هذا الخروج عن الدين، معتبراً إياه ارتداداً عن رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وخروجاً عن طوع الله.

من هو محمد المؤمن؟

وحول محمد المؤمن، فهو مواطن كويتي، عمل في تقديم النشرات الإخبارية والبرامج التلفزيونية. وهو حفيد المذيع الكويتي حمد المؤمن، أحد مؤسسي إذاعة الكويت.

ويمتلك المؤمن خبرة إعلامية تصل إلى 15 عامًا، حيث بدأ دخوله في المجال الإعلامي مطلع عام 2005. قدم فيها العديد من البرامج عبر قنوات كويتية مختلفة.

وكذلك قدم المؤمن العديد من البرامج الجريئة في قناة «Atv» الكويتية، ويأتي على رأسها برنامج “نقطة خلاف”. إضافة لبرامجه العديدة عبر قناة الرأي الكويتية.

وتناولت برامج محمد المؤمن، عدة قضايا ومواضيع تهم المجتمع الكويتي، والوطن العربي بشكل عام. ومن أهم وأبرز المواضيع هي العادات والتقاليد والقوانين. التي تقيد المرأة بشكل خاص، وكذلك تخصص الرجال لمجال الأزياء وموقف المجتمع العربي والعادات والتقاليد منه.

عُرف عن المذيع الكويتي محمد المؤمن امتلاكه لكاريزما عالية جداً، فقد تميز بطريقة إلقاء وتقديم المواضيع وطريقة تحاوره، وتواصله الفعال مع الحضور.

كما عُرف عنه تمتعه بلغة جسد رائعة، مكنته من إتقان مهارة التقديم والإلقاء لجميع برامجه. حيث تلعب دور فعال جداً من حيث الإيحاء باليدين ووضعية الجسد والحركة.

(المصدر: تويتر – وطن)

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير، 2022آخر تحديث: 31 يناير، 2022
0 2 دقائق
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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