الكويتي محمد المؤمن يعود للإسلام بعد عام من ارتداده عنه واعتناق المسيحية (شاهد)

وطن – خرج المذيع والإعلامي الكويتي محمد المؤمن، في فيديو جديد أثار جدلا واسعا حيث أعلن فيه عودته للإسلام مجددا بعد مرور عام على إعلانه ارتداده عنه واعتناقه المسيحية.

ويشار إلى أن محمد المؤمن سبق أن خرج في مقطع فيديو بثه على حساباته بمواقع التواصل، في يناير من العام الماضي أعلن فيه ارتداده عن الإسلام واعتناقه المسيحية.

المذيع الكويتي محمد المؤمن يعلن عودته من المسيحيه إلى الإسلام الله يثبته واضح أنه يعاني من مشاكل نفسية و صحية الله يشفيه وينور بصيرته #هديه_رهف_القحطاني_برعايه_معني pic.twitter.com/XoPB1xCFYP — ……….🎀 (@saer_0_O) January 31, 2022

لكن المؤمن وفي المقطع الجديد الذي بثه مؤخرا ولاقى تفاعلا واسعا بين النشطاء، أعلن عن عودته للإسلام مجددا.

ووفق الفيديو الذي رصدته (وطن) فقد ظهر محمد المؤمن في حالة غريبة، وهو يمسك في يده سيجارة ويعلن عودته للإسلام.

حيث قال ما نصه: “أمامكم أعود إلى دين محمد.. أولا لا إله إلا الله.. وأعود إلى دين محمد.. وآل محمد وثبتني على ولايتهم”.

وتسبب مقطع الفيديو الجديد للمذيع الكويتي في موجة جدل واسعة، بينما دعا له الكثيرين بالهدايا والثبات.

مناشدة يجب على وزارة الخارجية مخاطبة السفارة في إيرلندا و التنسيق معها لإعادة الإعلامي الخلوق محمد المؤمن إلى الكويت من يعرف هذا الشخص و يتابعه يعلم علم اليقين أنه يعاني من مشاكل نفسية و صحية تكفون لا تخلون ولدكم #محمد_المؤمن @anmas71 @MOFAKuwait pic.twitter.com/hKZmAYFtWt — فيصل المريجب (@FaisalAlmuraijb) January 16, 2022

كما دعا ناشطون إلى ضرورة علاج محمد المؤمن وعرضه على طبيب نفسي بشكل عاجل، بسبب الحالة المزرية التي ظهر بها في المقطع المنتشر.

اعتناقه المسيحية

وكان المذيع الكويتي محمد المؤمن قد تسبب بموجة من الجدل في يناير 2021، بعد ظهوره في مقطع فيديو مصور له، مرتدياً فيه الصليب.

• المذيع الكويتي محمد المؤمن يعلن اعتناقه الديانة المسيحية. pic.twitter.com/EV6b0emwCA — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 24, 2021

وقال المذيع الكويتي خلال المقطع المتداول وقتها والذي تسبب بموجة من الجدل: “أي شيء نراه يخص المسيحية لهدف الشهرة رح تضايقون. هذا ليس تهديد.”

وأضاف المذيع الكويتي في المقطع ذلك: “تصلبت، عرفت ما هو الرب، فهمت الحياة وعشت”.

كما ردد المذيع الكويتي في المقطع وقتها عبارة الثالوث المقدس وقال: “باسم الرب والابن والروح القدس”، مضيفاً جملة “نحن أبناء عيسى ابن مريم”.

وتسبب فيديو المذيع الكويتي وإعلانه اعتناق المسيحية حينها بموجة من ردود الأفعال بين المغردين والنشطاء. الذين ساءهم هذا المشهد وخروجه عن الدين الإسلامي.

واعتبر هذا الإعلان من قبل المذيع محمد المؤمن وقتها، شيئاً طارئاً وغير معتاد عليه في الأوساط الإسلامية والعربية. إذ أقدم هذا المذيع الشاب. على فعلة مستهجنة وغير مرحب بها بين تلك الأوساط.

ويرفض المجتمع الإسلامي مثل هذا الخروج عن الدين، معتبراً إياه ارتداداً عن رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وخروجاً عن طوع الله.

من هو محمد المؤمن؟

وحول محمد المؤمن، فهو مواطن كويتي، عمل في تقديم النشرات الإخبارية والبرامج التلفزيونية. وهو حفيد المذيع الكويتي حمد المؤمن، أحد مؤسسي إذاعة الكويت.

ويمتلك المؤمن خبرة إعلامية تصل إلى 15 عامًا، حيث بدأ دخوله في المجال الإعلامي مطلع عام 2005. قدم فيها العديد من البرامج عبر قنوات كويتية مختلفة.

وكذلك قدم المؤمن العديد من البرامج الجريئة في قناة «Atv» الكويتية، ويأتي على رأسها برنامج “نقطة خلاف”. إضافة لبرامجه العديدة عبر قناة الرأي الكويتية.

وتناولت برامج محمد المؤمن، عدة قضايا ومواضيع تهم المجتمع الكويتي، والوطن العربي بشكل عام. ومن أهم وأبرز المواضيع هي العادات والتقاليد والقوانين. التي تقيد المرأة بشكل خاص، وكذلك تخصص الرجال لمجال الأزياء وموقف المجتمع العربي والعادات والتقاليد منه.

عُرف عن المذيع الكويتي محمد المؤمن امتلاكه لكاريزما عالية جداً، فقد تميز بطريقة إلقاء وتقديم المواضيع وطريقة تحاوره، وتواصله الفعال مع الحضور.

كما عُرف عنه تمتعه بلغة جسد رائعة، مكنته من إتقان مهارة التقديم والإلقاء لجميع برامجه. حيث تلعب دور فعال جداً من حيث الإيحاء باليدين ووضعية الجسد والحركة.

(المصدر: تويتر – وطن)