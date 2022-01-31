أكثر 5 دول أمانًا للسفر بمفردك

وطن – هناك العديد من الدراسات التي تدعم الفوائد الهائلة للسفر بمفردك. ومن أكثر المنافع أهمية وفقا لما ذكرته صحيفة “أوك دياريو” الاسبانية، هو أنك ستركز 100% على رحلتك، بحيث تجعل كل حواسك تعيش التجربة، كما سيساعدك السفر على التغيير وتحسين مزاجك والتفكير بطريقة سليمة أكثر.

ووفقا لما ترجمته “وطن”, يمكنك أن تظفر عند السفر بمفردك ببعض الأوقات الخاصة والفردية، التي تفصلك عن المشاكل اليومية، وممارسة نشاطات جديدة على غرار، إتقان لغات إضافية.

وإذا كنت ترغب أيضًا في السفر بمفردك ولكنك لا تعرف الوجهة التي تختارها، استعرضت الصحيفة أكثر البلدان أمانًا للقيام بذلك:

أيسلندا

المركز الأول في الترتيب من نصيب آيسلندا، برصيد 7.29 نقطة من أصل 10 كحد أقصى. وقد حققت الدولة أعلى تصنيف في ثلاثة عوامل مهمة من أصل اثني عشر عاملا. كما أنها واحدة من أفضل الأماكن في العالم للاستمتاع بالطبيعة البرية، بالإضافة إلى أنها آمنة جدًا، حيث يمكنك قضاء إجازة شخصية رائعة.

مالطا

تعد مالطا واحدة من أكثر الدول أمانًا للسفر بمفردك. تشتهر دولة البحر الأبيض المتوسط ​​بمعابدها وقلاعها، وتقدم العديد من مناطق الجذب السياحي الملائمة لجميع الأذواق على غرار، الثقافة والتاريخ والطبيعة وفن الطهي … يجعلها موقعها ومناخها الجيد وجهة استثنائية لجميع أنواع المسافرين. هكذا، تقدم مالطا توازنًا جيدًا بين المتعة والأمان.

البرتغال

المركز الثالث من نصيب البرتغال. يشير خبراء إلى أنها دولة آمنة وودية للغاية. تتميز بأحد أدنى معدلات الجريمة في أوروبا، كما أن جودة أماكن الإقامة فيها جيدة للغاية.

كرواتيا

ما زلنا في القارة الأوروبية، حيث تحتل كرواتيا في التصنيف المرتبة الرابعة. يعد ساحلها من أجمل المناطق في العالم وعاصمتها زغرب مدينة رائعة وجذابة. يوجد في البلاد أكثر من 700 جزيرة، والعديد منها عبارة على شواطئ مهجورة وأحواض بحرية ذات جمال غير عادي.

دولة بليز (أمريكا الوسطى)

تحتل بليز المركز الخامس. وهي تعد وجهة رائعة إذا كنت ترغب في استكشاف الغابات وممارسة الرياضات المائية وزيارة أطلال المايا والاستحمام الشمسي على شواطئها وتجربة الأطعمة التقليدية.

بحسب الصحيفة، هذه هي أكثر الدول أمانًا في العالم للسفر بمفردك والاستمتاع أكثر قدر ممكن بالهدوء والسكينة. كما تحتوي جميعها على مجموعة واسعة من مناطق الجذب، التي يمكنك من خلالها التمتع بها في هدوء مطلق دون إزعاج أحد.

(المصدر: أوك دياريو – ترجمة وطن)