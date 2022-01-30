(للرجال والنساء).. هند القحطاني تتعرض لانتقادات لاذعة بعدما أجبرت نجلها على هذا الأمر! (فيديو)

وطن – تعرضت الناشطة السعودية هند القحطاني، إلى موجة انتقادات واسعة بعدما ظهرت بفيديو جريء مع نجلها معاذ.

للرجال والنساء

وعبر حسابها على “سناب شات”، ظهرت هند القحطاني تجلس في حديقة منزلها برفقة معاذ. وهي تجلس بطريقة تكشف ساقيها بشكل فاضح. وتتحدث عن ارتطامها بحافة الكرسي ما أدى إلى جرح ركبتها.

وفجأة أمسكت هند قناعاً تجميلياً وطلبت من ابنها معاذ أن يسترخي لتضعه على وجهه.

لكن معاذ رفض في البداية قائلاً: ” أنا ما أحط هالأشياء على وجهي”، لتقنعه والدته: “قسم بالله للنساء والرجال”.

غير صالح للأكل

واستسلم نجل هند القحطاني لها، ووضع القناع التجميلي على وجهه وهو يشكي من بروده. بينما تشرح والدته ما هو القناع.

وتقول: “تخيلوا هذا عسل وبرتقال، وبارد بس يجنن”.

وسألها معاذ ما إذا كان صالحاً للأكل، لتجيب هند: “لا لا عشان الكولاجين، لولا الكولاجين كان ينفع تاكله”.

انتقادات وسخرية

وتعرضت هند لانتقادات حادة بسبب ظهورها بهذا الفستان الجريء وأيضا إجبار نجلها على وضع قناع تجميلي خاص للنساء.

وجاء في التعليقات: “نزعت الغيرة والرجولة منه نزع”.

وعقب آخر: “خسارة معاذي محسوب رجال”.

وسخر متابع في تعليقه قائلا: “معاذي واضح دوره في العائلة واضحه إمكانياته مندوب يقدم البضايع ويسترخي في زوايا الغرف واضح”.

بينما وجهت لها ناشطة نصيحة: “يا حرمة احترمي عمرك و عيالك”.

رقص هند القحطاني

وبالأمس، أثارت الناشطة السعودية أيضا الجدل بين متابعيها بعد أدائها وصلة رقص خليجية على أنغام أغنية مواطنها الفنان عبدالمجيد عبدالله.

ونشرت هند فيديو ظهرت خلاله ترتدي فستاناً بنقشة التايجر، يكشف صدرها بشكل صارخ. وتميز بوجود حزام من المنتصف.

وبدأت الناشطة المثيرة للجدل بالرقص على أغنية “غزالي ما ينصادي” التي حققت نجاحاً وصدى كبير منذ طرحها قبل شهر.

وحرصت هند على إبراز مؤخرتها واستعراض صدرها أثناء الرقص مما أثار الجدل بين المتابعين.

وقبل أيام فاجأت هند القحطاني، متابعيها بارتداء الحجاب مرة أخرى بعدما تركته حين غادرت موطنها إلى أمريكا في بعثة دراسية كما تقول.

وظهرت الناشطة السعودية في حينها بفيديو نشرته ابنتها عبر “سناب شات”، وهي ترتدي غطاء رأس رمادي اللون يغطي كل شعرها. بينما ظهرت ابنتها الكبرى رؤى بغطاء أيضا لكنها كشفت الجزء الأمامي من شعرها.

وأشارت رؤى إلى أنها تشبه والدتها كثيرا ً بالحجاب، لترد هند القحطاني: “رؤى تقولي شكلك يخبل، وفاطمة تضحك، قسما بالله أشبه أمي، نسختها”.

وتابعت هند :”والدتي تحب تتحجب وشعرها يبين إذا راحت مكان، وفي الغالب في البيت تحب تتحجب عشان ترتاح “.

وأثنى المتابعون على هند القحطاني وأكدوا لها أنها تبدو أجمل بالحجاب، ودعوا لها بالهداية والعودة له والالتزام به من جديد. بدلاً من التعري الذي اعتمدته مؤخراً.

المصدر: (وطن – متابعات)