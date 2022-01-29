منتخب تونس يُودع بطولة أمم أفريقيا بعد الخسارة أمام نظيره بوركينا فاسو (فيديو)

وطن – ودع منتخب تونس بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، بعد الخسارة بهدف نظيف. أمام بوركينا فاسو الذي نجح في الصعود على حسابه إلى دور النصف النهائي من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

بوركينا فاسو والتأهل على حساب منتخب تونس

وسجل بوركينا فاسو “الأحصنة” هدف الفوز النظيف في شباك منتخب تونس. ” نسور قرطاج” في الدقيقة الثانية من نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة من توقيع النجم البوركيني. المهاري دانغوا واتارا من هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب من داخل منطقة الجزاء بقوة على يمين شباك المرمى.

🇧🇫 الخيول تستغل الهجمات المرتدة لتنهي الشوط الأول بهدف متأخر في شباك المنتخب التونسي 🇹🇳#كأس_أمم_أفريقيا #تونس_بوركينا_فاسو pic.twitter.com/T68PCc4UWU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2022

كما وشهدت المباراة طرد بالبطاقة الحمراء مسجل هدف التأهل دانغوا واتارا لمنتخب بوركينا فاسو إلى دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، بعد التدخل بالمرفق على مدافع المنتخب التونسي علي معلول في الدقيقة ال82.

وفشل منتخب تونس” نسور قرطاج”، من الوصول إلى دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد الخسارة أمام بوركينا فاسو بالهدف الفوز الوحيد في المباراة، ليودع بذلك أولى المنتخبات العربية الثلاثة المتواجدة في البطولة الأفريقية.

تشكيلة منتخب تونس

ولعب المدرب التونسي منذر الكبير في التشكيلة الأساسية أمام منافسه بوركينا فاسو، حيث تواجد في حراسة المرمى بشير بن سعيد.

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صاروخية وهبي الخزري من كرة ثابتة أبعدها الحارس كوفي بصعوبة !#كأس_أمم_أفريقيا #تونس_بوركينا_فاسو pic.twitter.com/QJmn2miIg0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2022

وآتى في دفاع التشكيلة كلاً من اللاعبين، محمد دراغر، ديلان برون، بلال العيفة، أسامة الحدادي، أما في وسط التشكيلة جاء الثلاثي، أنيس بن سليمان، إلياس سخيري، عيسى ليدوني، وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: وهبي الخزري، سيف الدين الجزيري، يوسف المساكني.

تشكيلة منتخب بوركينا فاسو

ودخل المدرب البوركيني كامو مالو في تشكيلة أساسية أمام منتخب تونس، فقد كان في حراسة المرمى كوفي كواكو.

أما في دفاع التشكيلة جاء كلاً من: ستيف ياغو، إدموند تابسوبا، سامويلا واتارا، عيسى كابوري، وفي وسط الفريق آتى كلاً من اللاعبين، بلاتي توريه، أداما غيرا، غوستافو سانغاري، دانغو واتارا، كما واعتمد في هجوم الفريق الثنائي، سيريل بيالا، جبريل واتارا.

(المصدر: وطن + تويتر)