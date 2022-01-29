رياضة

منتخب تونس يُودع بطولة أمم أفريقيا بعد الخسارة أمام نظيره بوركينا فاسو (فيديو)

منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 يناير، 2022آخر تحديث: 29 يناير، 2022
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وطن – ودع منتخب تونس بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، بعد الخسارة بهدف نظيف. أمام بوركينا فاسو الذي نجح في الصعود على حسابه إلى دور النصف النهائي من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

بوركينا فاسو والتأهل على حساب منتخب تونس

وسجل بوركينا فاسو “الأحصنة” هدف الفوز النظيف في شباك منتخب تونس. ” نسور قرطاج” في الدقيقة الثانية من نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة من توقيع النجم البوركيني. المهاري دانغوا واتارا من هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب من داخل منطقة الجزاء بقوة على يمين شباك المرمى.

كما وشهدت المباراة طرد بالبطاقة الحمراء مسجل هدف التأهل دانغوا واتارا لمنتخب بوركينا فاسو إلى دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، بعد التدخل بالمرفق على مدافع المنتخب التونسي علي معلول في الدقيقة ال82.

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وفشل منتخب تونس” نسور قرطاج”، من الوصول إلى دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد الخسارة أمام بوركينا فاسو بالهدف الفوز الوحيد في المباراة، ليودع بذلك أولى المنتخبات العربية الثلاثة المتواجدة في البطولة الأفريقية.

تشكيلة منتخب تونس

ولعب المدرب التونسي منذر الكبير في التشكيلة الأساسية أمام منافسه بوركينا فاسو، حيث تواجد في حراسة المرمى بشير بن سعيد.

وآتى في دفاع التشكيلة كلاً من اللاعبين، محمد دراغر، ديلان برون، بلال العيفة، أسامة الحدادي، أما في وسط التشكيلة جاء الثلاثي، أنيس بن سليمان، إلياس سخيري، عيسى ليدوني، وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: وهبي الخزري، سيف الدين الجزيري، يوسف المساكني.

تشكيلة منتخب بوركينا فاسو

ودخل المدرب البوركيني كامو مالو في تشكيلة أساسية أمام منتخب تونس، فقد كان في حراسة المرمى كوفي كواكو.

أما في دفاع التشكيلة جاء كلاً من: ستيف ياغو، إدموند تابسوبا، سامويلا واتارا، عيسى كابوري، وفي وسط الفريق آتى كلاً من اللاعبين، بلاتي توريه، أداما غيرا، غوستافو سانغاري، دانغو واتارا، كما واعتمد في هجوم الفريق الثنائي، سيريل بيالا، جبريل واتارا.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 يناير، 2022آخر تحديث: 29 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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