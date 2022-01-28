عن “عدد الباحثين عن عمل في السلطنة”.. تصريح وزير العمل العماني يثير ضجة واسعة!

وطن – تسببت تصريحات وزير العمل العماني، الدكتور محاد باعوين حول عدد الباحثين عن عمل في السلطنة بموجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الوزير “باعوين” خلال استضافته أولى حلقات البرنامج الحواري الأسبوعي “مع الشباب” الذي يبثه التلفزيون العماني الرسمي، إن عدد الباحثين عن عمل في سلطنة عمان أقل من 50 ألف مواطن ومواطنة.

معالي د. محاد باعوين وزير العمل : عدد الباحثين عن عمل في سلطنة عمان أقل من 50 ألف مواطن ومواطنة. pic.twitter.com/nNPwWD8QNR — عُمان نيوز | OMAN NEWS (@oman1_news) January 27, 2022

تصريحات الوزير قوبلت بموجة من الاستنكار والسخرية على موقع “تويتر”، حيث اكد الناشطون بأن اعداد الباحثين عن عمل أكبر بكثير مما اعلنه الوزير، وأن معلوماته غير دقيقة.

وتساءل المغرد “يوسف الريسي” مسنكرا، بالقول: “كيف اقل عن ٥٠ والوظايف من تنزل يتقدمو عليها مال ٨٠ الف وزيادة”.

كيف اقل عن ٥٠ والوظايف من تنزل يتقدمو عليها مال ٨٠ الف وزياده — Yousef Al-Risi (@JGMxBmAnu7xqGHJ) January 27, 2022

وعلقت المغردة “تهاني السيابي” على تصريحات الوزير بالقول:” هي وحده من الثنتين ي انه م يعرف يحسب ي انه يستغبى علينا”.

هي وحده من الثنتين ي انه م يعرف يحسب ي انه يستغبى علينا😃💔 — 𝓣𝓪𝓱𝓪𝓷𝓲♥︎ (@Al_siyabi_94) January 27, 2022

من جانبه، قال المغرد “عوض الهزيلي”:”كلام المسؤول ليس عليه حساب ، وقد تكون المعلومات التي لدى معاليه غير دقيقة. لذلك تأتي البيانات غير مطابقة للواقع، او تكون من باب تحسين الموقف. قبل عدة اسابيع احد وكلائه صرح بان المسرحين من الوظيفة عددهم ٤٥ ألف. فهل يعقل ان يكون الباحثين عددهم ٥٠ ألف !؟. حدثوا العاقل بما يعقل”.

كلام المسؤول ليس عليه حساب ، وقد تكون المعلومات التي لدى معاليه غير دقيقة.

لذلك تأتي البيانات غير مطابقة للواقع ، او تكون من باب تحسين الموقف.

قبل عدة اسابيع احد وكلائه صرح بان المسرحين من الوظيفة عددهم ٤٥ ألف ، فهل يعقل ان يكون الباحثين عددهم ٥٠ ألف !؟.

حدثوا العاقل بما يعقل !. — عوض الهزيلي (@ALHuzaili60) January 27, 2022

“أرقام غير دقيقة”

كما سخر المغرد “عبدالله الجهوري” من تصريحات الوزير قائلا:” قال ايش قال اقل من 50 الف انا لو اجمعلك شباب وشابات حارتنا بس زياده عن الالف مابحسب شباب وشابات صحار كلها ، ارقام كاذبه وغير دقيقه للأسف”.

قال ايش قال اقل من 50 الف

انا لو اجمعلك شباب وشابات حارتنا بس زياده عن الالف مابحسب شباب وشابات صحار كلها ، ارقام كاذبه وغير دقيقه للاسف — أ . عبدالله الجهوري (@ADVISOR2003) January 27, 2022

وقال المغرد “محمد الغيثي”:”يعني اكذب اللي اشوفه بعيوني واصدق كلامك معاليك ؟”.

يعني اكذب اللي اشوفه بعيوني واصدق كلامك معاليك ؟ pic.twitter.com/IgTTzHBTEF — محمد (@MohaAlghaithi) January 27, 2022

واستنكر المغرد “أبو بيسان” تصريح الوزير، قائلا:” إذا كان يتخرج كل سنة من الجامعات والكليات ١٠ آلاف في ١٠ سنوات ١٠٠ الف خريجي الدبلوم ٥٥ الف ٢٥ د اسة والباقي ضربه في ١٠ سنوات كم يطلع حدث العاقل بما يعقل”.

إذا كان يتخرج كل سنة من الجامعات والكليات ١٠ آلاف في ١٠ سنوات ١٠٠ الف خريجي الدبلوم ٥٥ الف ٢٥ د اسة والباقي ضربه في ١٠ سنوات كم يطلع حدث العاقل بما يعقل — عالم أسرار (@Abubisan8) January 27, 2022

مبادرات لرفع نسبة التعمين

يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الجهود والمبادرات لدعم سوق العمل. إضافة إلى الإجراءات التنظيمية التي تستهدف تنظيم سوق العمل ورفع نسب التعمين في القطاع الخاص.

ومن بينها الحظر المؤقت لتراخيص العمل للقوى العاملة الوافدة في بعض المهن والمبادرات التي خرجت من مختبر البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي.

وتعد البطالة أزمة حقيقية، ومن أهم القضايا في سلطنة عمان. وتعالت أصوات الكثير من الشباب للمطالبة بحقهم في الحصول على وظيفة توفر لهم الاستقرار والأمان الاجتماعي.

على مدى عدة أشهر، تصدر هاشتاغ “باحثون عن عمل يستغيثون” قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارًا في سلطنة عمان، – منذ تدشينه نهاية ديسمبر 2018 – بعد دعواتٍ أطلقها عمانيون يبحثون عن وظائف.

ويصر السلطان هيثم بن طارق على إحداث نقلة جديدة في عمان باتخاذ عدة إجراءات قوية وغير مسبوقة في تاريخ السلطنة. تهدف لاجتثاث شجرة الفساد الإداري بأجهزة الدولة من جذورها. وتلقى هذه القرارات دعما كبيرا من قبل المواطنين.

كما يشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق، دعا في أول خطاب له عقب توليه الحكم في فبراير الماضي. لإكمال مسيرة البناء التي قادها السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور خلال 50 عاما.

مؤكدا عزمه التوجه لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة. وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة.

(المصدر: وطن – تويتر)