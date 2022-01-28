الهدهد

العلاقات الإسبانية المغربية تتدهور أكثر .. مدريد تقرر تجميد اتفاقياتها مع الرباط

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 يناير، 2022آخر تحديث: 28 يناير، 2022
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العلاقات الإسبانية المغربية watanserb.com
إسبانيا تقرر إيقاف تجديد الاتفاقيات والمعاهدات مع جارتها المغرب

وطن – بعد أيام من تلقي المركز الأمني الحدودي بباب سبتة، والمركز الحدودي باب مليلية، برقية من المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، يقضي فيها بتغيير تسمية المركزين، كشفت صحيفة “الاسبانيول” الإسبانية الشهيرة والمقربة من مراكز صنع القرار، إن مدريد قررت تجميد العلاقات الإسبانية المغربية، فضلا عن إيقاف تجديد الاتفاقيات والمعاهدات مع جارتها الرباط.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، إن قرار الحكومة الإسبانية جاء بعد دخول العلاقات المغربية الإسبانية “دوامة من التدهور”. إضافة إلى “تعقيد أطراف على الساحة الدولية” حل الأزمة بين الطرفين.

ووفقا للصحيفة، فإن المغرب “غير موقفه الشهر الماضي”، رغم تغيير وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة أرانشا غونزاليس لايا، وخطاب الملك محمد السادس وترحيب سانشيز به. فضلا عن محاولات وزير الخارجية الإسبانية الحالي خوسيه مانويل ألباريس تقريب وجهات النظر.

وأكدت الصحيفة على أن حديث رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، في خروجه الإعلامي. والمؤكدة لإسبانيا بشكل غير مباشر بأن على مدريد تغير موقفها إزاء الصحراء لحل الأزمة. أدت إلى “تدهور الوضع”.

وأضافت في ذات الصدد، أن مذكرة عبد اللطيف الحموشي لعناصره الأمنية قرب سبتة ومليلية، الآمرة بتغيير كلمة “حدود” بكلمة “باب”. زادت في تعقيد الأزمة، واعتبرتها مدريد “جريمة في حق مدينتيها”.

كما أشارت الصحيفة إلى أن قرار المغرب ببناء قاعدة عسكرية بحرية في ميناء الداخلة جنوبي المملكة المغربية قبالة جزر الكناري الإسبانية. أخذته الحكومة الإسبانية بعين الاعتبار، واعتبرته أطراف سياسية في الجزر “تهديدا” ضدها.

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وكانت مصادر مغربة قد كشفت قبل أيام توجيه عبداللطيف الحموشي برقية للمركز الأمني الحدودي بباب سبتة، والمركز الحدودي باب مليلية، يقضي فيها بتغيير تسمية المركزين.

وبحسب المصادر، فإن التغيير شمل حذف كلمة “حدودية”. حيث تحولت المفوضية الحدودية بباب سبتة. إلى مفوضية باب سبتة، والمفوضية الحدودية بباب مليلية، إلى مفوضية باب مليلية.

(المصدر: الاسبانيول – ترجمة وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 يناير، 2022آخر تحديث: 28 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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