العلاقات الإسبانية المغربية تتدهور أكثر .. مدريد تقرر تجميد اتفاقياتها مع الرباط

وطن – بعد أيام من تلقي المركز الأمني الحدودي بباب سبتة، والمركز الحدودي باب مليلية، برقية من المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، يقضي فيها بتغيير تسمية المركزين، كشفت صحيفة “الاسبانيول” الإسبانية الشهيرة والمقربة من مراكز صنع القرار، إن مدريد قررت تجميد العلاقات الإسبانية المغربية، فضلا عن إيقاف تجديد الاتفاقيات والمعاهدات مع جارتها الرباط.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، إن قرار الحكومة الإسبانية جاء بعد دخول العلاقات المغربية الإسبانية “دوامة من التدهور”. إضافة إلى “تعقيد أطراف على الساحة الدولية” حل الأزمة بين الطرفين.

ووفقا للصحيفة، فإن المغرب “غير موقفه الشهر الماضي”، رغم تغيير وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة أرانشا غونزاليس لايا، وخطاب الملك محمد السادس وترحيب سانشيز به. فضلا عن محاولات وزير الخارجية الإسبانية الحالي خوسيه مانويل ألباريس تقريب وجهات النظر.

وأكدت الصحيفة على أن حديث رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، في خروجه الإعلامي. والمؤكدة لإسبانيا بشكل غير مباشر بأن على مدريد تغير موقفها إزاء الصحراء لحل الأزمة. أدت إلى “تدهور الوضع”.

وأضافت في ذات الصدد، أن مذكرة عبد اللطيف الحموشي لعناصره الأمنية قرب سبتة ومليلية، الآمرة بتغيير كلمة “حدود” بكلمة “باب”. زادت في تعقيد الأزمة، واعتبرتها مدريد “جريمة في حق مدينتيها”.

كما أشارت الصحيفة إلى أن قرار المغرب ببناء قاعدة عسكرية بحرية في ميناء الداخلة جنوبي المملكة المغربية قبالة جزر الكناري الإسبانية. أخذته الحكومة الإسبانية بعين الاعتبار، واعتبرته أطراف سياسية في الجزر “تهديدا” ضدها.

وكانت مصادر مغربة قد كشفت قبل أيام توجيه عبداللطيف الحموشي برقية للمركز الأمني الحدودي بباب سبتة، والمركز الحدودي باب مليلية، يقضي فيها بتغيير تسمية المركزين.

وبحسب المصادر، فإن التغيير شمل حذف كلمة “حدودية”. حيث تحولت المفوضية الحدودية بباب سبتة. إلى مفوضية باب سبتة، والمفوضية الحدودية بباب مليلية، إلى مفوضية باب مليلية.

(المصدر: الاسبانيول – ترجمة وطن)