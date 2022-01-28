الزمالك يصحو من غيبوبته بتحقيق فوز ثمين على سيراميكا في كأس الرابطة المصرية (فيديو)

وطن – عاد فريق الزمالك إلى جو منافسات كأس الرابطة المصرية بعد تعادل. وهزيمتين، بتحقيق الفوز الأول في المسابقة على نظيره سيراميكا كليو باترا، بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” استاد القاهرة الدولي”.

الزمالك والفوز الثمين على سيراميكا كليو باترا

وسجل فريق الزمالك ” القلعة البيضاء” الهدف الأول في الدقيقة ال27 عن طريق اللاعب رزاق سيسيه .بتسديدة قوية سجلها اللاعب ببراعة، داخل شباك مرمى سيراميكا بعد عرضية جميلة من عبد الله جمعة.

بمجهود فردي سيسيه يساهم في تسجيل الهدف الثالث للزمالك ليحرز وليد عبدالمنعم هدف عكسي في مرماه ⚽️ تابعوا البث المباشر على https://t.co/CQILlw29rp 📺#متفوتش_لعبة pic.twitter.com/2mD805ciOW — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 28, 2022

وجاء الهدف الثاني لفريق الزمالك في الدقيقة ال44 من توقيع يوسف أوباما .من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق البيضاوي المصري، كما وآتى ثالث أهداف فريق الزمالك في الدقيقة ال67 بهدف عكسي ارتكبه مدافع فريق سيراميكا كليو باترا وليد عبد المنعم ليحرزه داخل شباك مرماه.

أوباما يسجل الثاني للزمالك في شباك الحارس عامر عامر من ركلة جزاء ⚽️ تابعوا البث المباشر على https://t.co/aWJruZPJLs 📺#متفوتش_لعبة pic.twitter.com/lIOFNxu0a9 — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 28, 2022

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كما وأحرز فريق سيراميكا كليو باترا الهدف الوحيد للفريق في المباراة بالدقيقة ال85. من توقيع اللاعب شادي حسين من ركلة جزاء تسبب بها حارس مرمى الزمالك البديل السيد عطية.

السيد عطية حارس الزمالك يتسبب في ركلة جزاء لسيراميكا وشادي حسين يسجل الأول ⚽️#متفوتش_لعبة pic.twitter.com/rAJ4NZWZSw — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 28, 2022

تشكيلة فريق الزمالك

ودخل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه سيراميكا كليو باترا، حيث كان في حراسة المرمى محمد عواد.

الهدف الأول للزمالك في شباك سيراميكا عن طريق سيسيه بعد عرضية رائعة من عبدالله جمعة ⚽️ تابعوا البث المباشر على https://t.co/aWJruZPJLs 📺#متفوتش_لعبة pic.twitter.com/RxevonGl2x — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 28, 2022

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: محمد عبد الغني، محمد طارق، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة، أما في وسط الفريق آتى كلاً من اللاعبين، ماجد هاني، إسلام جابر، يوسف أوباما، وفي هجوم الفريق تواجد الثلاثي، محمد أوناجم، رزاق سيسيه، عمر السعيد.

تشكيلة فريق سيراميكا كليو باترا

ولعب المدرب المصري هيثم شعبان بتشكيلة أساسية في مواجهة نظيره الزمالك، حيث تواجد في حراسة المرمى عامر عامر.

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: عبد الله محمود، وليد عبد المنعم، أحمد محسن، مصعب البطاط، لكن في وسط الفريق جاء كلاً من: محمد محسن، ونيفول كوبينا، مصطفى ميسي، بلال السعيداني، كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي باسم مرسي، شادي حسين.

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ورفع فريق الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في ترتيب المجموعة المنافسة في بطولة كأس الرابطة المصرية في المركز الخامس، متساوياً بذلك بنفس النقاط مع منافسه سيراميكا كيلو باترا صاحب المركز الثالث.

(المصدر: وطن + تويتر)