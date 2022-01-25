“كوشنر وإيفانكا” في زيارة غامضة لقطر .. ما الهدف من ورائها؟!

في اول زيارة لهما بعد عقب خروجهما من البيت الأبيض، وصل جارد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزوجته “إيفانكا” بصحبة أبنائهما إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة لم تعرف أهدافها بعد.

ونشرت الشيف القطرية الشهيرة “نوف المري” عبر حسابها الرسمي على “انستجرام” صورة تجمعها مع “إيفانكا” من مقهى وردة الصحراء الذي تملكه داخل متحف قطر الوطني.

وعلقت على الصورة بالقول: “يسعدني أن أرحب بكم وبعائلتك في مقهى وردة الصحراء في متحف قطر الوطني، أهلا بكم في قطر”.

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كما نشر الناشطون صورا أخرى تجمع “جاريد” و”إيفانكا” وأبنائهما في أحد المنتجعات. في حين ظهر أبنائهما وهما يمارسان رياضة ركوب الخيل.

وتأتي هذه الزيارة بعد وقت قصير من كشف صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يزال مصرا على الاستثمار مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. مشيرة إلى أن السعودية أبدت استعدادها لضخ أموال كبيرة في شركته الجديدة. في حين رفضت كلا من قطر والإمارات دعمه.

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وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير مطول لها في شهر نوفمبر/تشرين ثان، إن جاريد كوشنر أبدى اهتمامًا خاصًا بالممالك الغنية بالنفط في الخليج العربي. حينما كان مستشارًا للبيت الأبيض في إدارة ترامب.

وأضافت الصحيفة، أن صداقة شخصية جمعت ولي عهد المملكة العربية السعودية مع جاريد كوشنر الذي ساعد في إقامة علاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ودعم الحكام الإماراتيين في نزاع مع قطر، مشيرة إلى أنه منذ الهزيمة الانتخابية لوالد زوجته، الرئيس السابق دونالد ترامب. ظل كوشنر نشيطًا في المنطقة من خلال منظمة غير ربحية أنشأها.

وتابعت الصحيفة: “الآن في خطوة أثارت دهشة الدبلوماسيين والمستثمرين ومراقبي الأخلاقيات. يحاول كوشنر جمع الأموال من دول الخليج العربي من أجل شركة استثمارية جديدة أسسها”.

ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على تلك المحادثات إن قطر، التي رأى قادتها كوشنر على أنه معارض لها في إدارة ترامب، رفضت الاستثمار في شركته.

وأكدت الصحيفة على أن قطر رفضت طلبات الاستثمار من قبل عائلة كوشنر في أعمالها العقارية في نيويورك. وقال مسؤولون قطريون إنهم يشتبهون في رفضه لهم عندما كان ترامب في منصبه بسبب هذا الرفض.

ووفقا للصحيفة، فإنه في عام 2017. بدا أن ترامب يدعم في البداية جهودًا يبذلها السعوديون والإماراتيون لقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية لقطر كجزء من صراع على السلطة.

(المصدر: وكالات – وطن)