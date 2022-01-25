كارثة جديدة تهز المغرب.. اغتصاب 30 طفلاً في مركز اجتماعي!

وطن – فتحت السلطات القضائية في المغرب، تحقيقاً عاجلاً في ادعاءات حول تعرض 30 طفلاً نزيلاً في مركز اجتماعي. لعمليات اغتصاب.

شخصين من جنسية أجنبية

وذكرت صحيفة “المساء” المغربية، بأن محققين أمنيين في مدينة طنجة شمال المغرب. وبتعليمات من النيابة العامة. استمعوا في محاضر رسمية إلى عدد من الضحايا، الذين يتهمون شخصين من جنسية أجنبية، كانا يتوليان تسيير أمور المركز الاجتماعي. بتعريضهم للاغتصاب وهتك العرض.

وكان عدد من الأطفال النزلاء في المركز قد ذكروا ما تعرضوا له قبل أيام من اغتصاب. من قبل العاملين في حديث لبرنامج إذاعي.

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هذا وقد أعلنت التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب. أنها تتابع هذا الموضوع عن كثب منذ حديث الأطفال عن تعرضهم للاغتصاب من عاملين بالمركز.

طلبة جامعيين

وفي سياق آخر، شهدت المغرب جريمة ابتزاز جنسي جديدة هزت البلاد، بطلها 4 أشخاص من بينهم طلبة جامعيين، في نفس الولاية التي شهدت فضيحة “الجنس مقابل النقط”.

وذكرت صحيفة “هسبريس” المحلية قبل أيام. أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مدينة سطات، بتنسيق مع مصلحة الشرطة التقنية والعلمية. قامت أول أمس السبت بتوقيف 4 أشخاص. منهم طلبة بجامعة الحسن الأول بعاصمة الشاوية.

جاء ذلك بعد الاشتباه بتورطهم في النصب والابتزاز الجنسي والتهديد بنشر صور وفيديوهات خليعة للضحايا. بعد تصويرهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وينحدر المتهمون الأربعة الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ30 عاما. من وادي زم بإقليم سطات في المغرب.

استدراج وصور غير لائقة

وكانت البداية بورود بلاغ وشكوى من شخص زائر للمغرب. أخبر الشرطة أنه تعرض للنصب والابتزاز الجنسي. والتهديد بنشر صور خاصة له في أوضاع غير لائقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار الضحية إلى أنه تم استدراجه من قبل فتاتين لتصويره في مشاهد ساخنة.

واشتبهت الشرطة بتوظيف الفتاتين كطعم لاستدراج الضحايا عبر الأنظمة المعلوماتية ووسائل التواصل. وتصويرهم في مشاهد إباحية، ثم ابتزازهم. وتهديدهم بنشر فحوى التسجيلات في حال عدم إرسالهم المبالغ المالية المطلوبة والمحددة من قبل المشتبه فيهم.

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وانتقلت عناصر الضابطة القضائية بسطات إلى إحدى الشقق بناء على معلومات تقنية دقيقة، وتتبع متواصل لآثار المشتبه بهم.

ونجحت الشرطة في توقيف 4 أفراد وحجز كل الوسائل التي يمكن أن تفيد في البحث التمهيدي وتم وضع الشبان المشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية إلى حين عرضهم على النيابة العامة المختصة بعاصمة الشاوية. للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم، واتخاذ القرار القانوني في حقهم.

المصدر: (المساء)