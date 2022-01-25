غادة عويس تدخل على خط أزمة الجزائر والمغرب.. ما رأيها بما يحدث وأي البلدين تدعم؟

وطن – دخلت الإعلامية اللبنانية والمذيعة البارزة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، على خط الأزمة الدبلوماسية الحالية بين المغرب والجزائر والتي وصلت لدرجة كبيرة من التعقيد. حد قطع العلاقات بين البلدين وسحب السفراء.

وشددت غادة عويس في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر، على أن المغرب والجزائر لا يجب أن يفرّق بينهما “هراء مواقع التواصل ومعارك وهمية مفتعلة”.

من أجمل البلدان التي زرتها المغرب.

لم أزر الجزائر لكني عرفت جمال هذا البلد من خلال أصدقائي الجزائريين وأخلاقهم الطيبة.بلدان جميلان وشعبان طيبان لن يفرّق بينهما هراء مواقع التواصل ومعارك وهمية مفتعلة من ذباب الكتروني مدفوع الأجر لمآرب سياسية رخيصة تدفع باتجاه تمزيق عالمنا العربي. — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) January 24, 2022

وقالت بحسب ما رصدت (وطن) ما نصه: “من أجمل البلدان التي زرتها المغرب. لم أزر الجزائر لكني عرفت جمال هذا البلد من خلال أصدقائي الجزائريين وأخلاقهم الطيبة.”

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وأضافت مذيعة الجزيرة: “بلدان جميلان وشعبان طيبان لن يفرّق بينهما هراء مواقع التواصل ومعارك وهمية مفتعلة من ذباب الكتروني مدفوع الأجر. لمآرب سياسية رخيصة تدفع باتجاه تمزيق عالمنا العربي.”

ردود أفعال المغاربة والجزائريين على تغريدة عويس

هذا ولاقت تغريدة غادة عويس، تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها في المغرب والجزائر على حد سواء.

شكرا غادة تنوري بلدك المغرب 🇲🇦 — 🇲🇦 🇲🇦 rekia ait (@rekia_soussii) January 24, 2022

وقال مغرد مغربي: “ولله لم يكن في قلوبنا كمغاربة يوما بغض لكم.. بل كنا نراكم كيفنا كيفكم. حتى اذا جات المواقع و خرجت الأسوأ في الطرفين.”

ورد عليها أحد النشطاء المغاربة: “الجزايري يتعرض الى غسيل دماغ منذ نعومة أظافره في الاسرة والمدرسة والاعلام، والكليات العسكرية يلقنونه ان المغرب عدو يريد التوسع والسيطرة.”

الجزايري يتعرض الى غسيل دماغ منذ نعومة اظافره في الاسرة والمدرسة والاعلام ،والكليات العسكرية يلقنونه ان المغرب عدو يريد التوسع والسيطرة ، ويبقى الجزايري يعتقد هذا الى ان يهاجر ويخرج من الجزاير ويكتشف الحقيقة عبر احتكاكه بالمغاربة، او يقوم بزيارة الى المغرب ، فيكتشف كم كان مغرر — mohamed KB (@79Zaki) January 24, 2022

وتابع موضحا: “ويبقى الجزايري يعتقد هذا الى ان يهاجر ويخرج من الجزاير ويكتشف الحقيقة عبر احتكاكه بالمغاربة، او يقوم بزيارة الى المغرب ، فيكتشف كم كان مغرر به.”

فيما كتبت أميرة من الجزائر: “أعطني سبب المشكل حفيظ دراجي شجع بلده أولا، ثانيا الشعب الجزائري اغلبيتهم يستعمل فايسبوك حتى القضية معطاهاش اهمية.”

وتابعت: “ثالثا احنا رجعنا لحياتنا الطبيعية وهما مزال يسبو ويشتمو. الحل الوحيد لازم تختفي الجزائر قالها وزير الدفاع الصهيوني في المغرب وهذا غير ممكن قاعدين على قلوبكم.”

اعطني سبب المشكل حفيظ دراجي شجع بلده أولا ثانيا الشعب الجزائري اغلبيتهم يستعمل فايسبوك حتى القضية معطاهاش اهمية ثالثا حنا رجعنا لحياتنا الطبيعية وهما مزال يسبو ويشتمو الحل الوحيد لازم تختفي الجزائر قالها وزير الدفاع الصهيوني في المغرب وهذا غير ممكن قاعدين على قلوبكم — Amira LIli (@archi_lili) January 24, 2022

تأجيل القمة العربية بسبب الأزمة الجزائرية – المغربية

وكانت تقارير إعلامية تحدثت مؤخرا عن وجود وساطة سعودية حالية تسعى لحل الأزمة بين المغرب والجزائر.

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وأعلن مسؤول في الجامعة العربية قبل أيام أن القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر، قد تم تأجيلها بسبب الأزمة المعقدة بين المغرب والجزائر.

موقع “le360” المغربي نقل قبل أيام عن مصدر وصفه بالمطلع من القاهرة، أن اجتماعا وزاريا سيعقد في مارس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة”.

لافتا إلى أنه خلال هذا الاجتماع، سيتعين على الجزائر أن تقدم قائمة الالتزامات البروتوكولية والإدارية على حد سواء.

وإذا لم تكن ترغب في رؤية التأجيل إلى أجل غير مسمى يتحول إلى إلغاء القمة أو نقلها إلى دولة أخرى، وفق ما ذكر الموقع.

وأضاف الموقع أن “قائمة التزامات هذه القمة تحدد من قبل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وليس الدولة المضيفة”.

الجزائر قطعت علاقاتها مع المغرب

ويشار إلى أنه في أغسطس الماضي، أعلنت الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب.

وفي أكتوبر، أعلن عبدالمجيد تبون “عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مرورا بالمغرب”.

كما ساهمت اتفاقية التطبيع بين المغرب وإسرائيل بتوتير العلاقات مع الجزائر.

وفي نوفمبر الماضي، اعتبر رئيس مجلس الأمة الجزائري، صلاح قوجيل أن بلاده “هي المستهدفة” بزيارة وزير الدفاع الإسرائيلي “بيني غانتس” للمغرب. حيث وقع البلدان اتفاقا للتعاون الأمني.

البوليساريو وصراع الصحراء المغربية

ويشار إلى أن الجزائر تقدم الدعم والمساندة لجبهة “البوليساريو” التي تتنازع مع المغرب على إقليم الصحراء منذ 1976.

حيث تريد هذه الجبهة الاستقلال التام عن المغرب، بينما يعتبرها المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه.

وقدم المغرب مشروعا للحكم الذاتي لإقليم الصحراء تحت السيادة المغربية. لكن الجزائر و”البوليساريو” رفضتاه.

وقررت الجزائر في 24 أغسطس الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط.

ثم أعلنت بعد ذلك بشهر إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.

(المصدر: تويتر – وطن)