شقيقة مايكل جاكسون تسخر من محمد رمضان والأخير يرد عليها برسالة غاضبة! (فيديو)

وطن – سخرت الفنانة الأمريكية لاتويا جاكسون، شقيقة الفنان العالمي الراحل مايكل جاكسون. من سقطة الفنان المصري محمد رمضان قبل أكثر من عام، أثناء تكريمه في دبي.

ونشرت لاتويا جاكسون فيديو سقوط محمد رمضان عبر حسابها على “انستجرام” .وعلقت ساخرة: “المضي قدماً في هذا الأسبوع يُشبه هذه الحادثة”.

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“بلغوا أخت مايكل جاكسون الرسالة”

سخرية لاتويا أغضبت محمد رمضان، والذي أعاد بدوره نشر نفس الفيديو عبر حسابه على “انستجرام”. ووجه رسالة لشقيقة مايكل جاكسون.

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وكتب رمضان: “ياريت تبلغوا أخت مايكل چاكسون ان الدرس من الڤيديو ده ان كل الناس ممكن تقع بس مش كل الناس بتعرف تقوم تاني”.

وتابع مخاطباً جمهوره : “ما تنسوش باي باي ثانوية قريباً.. ثقة في الله نجاح”.

موقف محرج

وتعرض رمضان إلى موقف مُحرج في نوفمبر 2020 أثناء تواجده في مهرجان “الضيافة الدولي” في الإمارات.جعله يتصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حينها.

وظهر محمد رمضان بالفيديو المتداول وهو يمشي بكل ثقة في طريقه لاستلام جائزة تكريمه، وفجأة انزلقت قدمه وسقط سقوطاً مدوياً على ظهره، لكنه استدرك الأمر ونهض فوراً من شدة الإحراج.

https://twitter.com/i/status/1333129686428344320

ودشن الناشطون حينها هاشتاج #محمد_رمضان، والذي تداولوا الفيديو خلاله من عدة زوايا أخرى. ولم يستطعيوا إخفاء مشاعرهم تجاه ما حدث له.

وبعد انتشار الفيديو، حاول رمضان “لملمة” ماء وجهه بإعادة نشر إحدى مقاطع لحظة سقوطه، بعد إضافة جزء من إحدى أغانيه الشهيرة عليه.

وعلَق رمضان، عبر حسابه الرسمي في انستجرام: “ثقة في الله… مايوقع إلا الشاطر”.

والمُفارقة أن رمضان نشر قبلها فيديو أثناء التدريبات، وتوعد بـ”دعس الأعداء”. قبل أن يتم دعسه بهذه السقطة المؤلمة.

محمد رمضان: (لا أثق بأي حذاء)

وأثناء تكريمه من مهرجان EMI Gala، خلع رمضان حذاءه قبل أن يسير على المسرح وحمله في يده، وبمجرد وصوله للمذيعين، قام بوضعه على الأرض واستلم جائزة التكريم دون حذاء.

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وشارك رمضان الفيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(انستجرام). وأرفقه بتعليق ساخر جاء نصه: (من بعد التكريم الأخير مابقتش اثق في أي جزمة).

وأثار تصرف رمضان جدلاً بين الجمهور، فمنهم من اعتبره عفوياً ومضحكاً، وآخرون رأوا أنه يسيء للمذيعة التي صافحها بنفس اليد التي يحمل بها الحذاء.

المصدر: (وطن – انستجرام)