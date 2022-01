الهلال السعودي يعلن رحيل نجمه الفرنسي “غوميز” (صور)

وطن – أعلن نادي الهلال السعودي رحيل النجم الفرنسي المخضرم .”بافتيمبي غوميز” 36 عاماً، بعد مسيرة حافلة بتحقيق الألقاب والإنجازات القياسية الفردية والجماعية منذ الانضمام إلى صفوفه عام 2018.

الهلال السعودي والفرنسي غوميز

ونشر نادي الهلال السعودي في تغريده له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي .”تويتر”، صورة للنجم الفرنسي بافتيمبي غوميز مع رئيس نادي الهلال فهد بن نافل معلقاً عليها: ” إلى اللقاء بافي .. شكراً لك على كل ما حققناه معاً”.

كما وقال رئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل في تغريده له عبر حسابه الشخصي عبر منصة. ” تويتر”، قائلاً: ” نحن نحبك .. سوف نفتقدك”.

واستعرض البطل الآسيوي نادي الهلال السعودي الألقاب التي حققها بصورة مع النجم الفرنسي. “بافتيمبي غوميز” خلال فترة تواجده مع النادي السعودي.

غوميز والرحيل عن الهلال السعودي

وغرد النجم الفرنسي بافتيمبي غوميز عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي. ” تويتر”، قائلاً: ” عندما يصبح الحلم حقيقة، تغرب الشمس ثم تشرق نحو أفق آخر”.

غوميز ومسيرته الاحترافية

وبدأ الفرنسي غوميز مسيرته الاحترافية في عالم المستطيل الأخضر، مع فريق سانت إتيان في عام 2002 حتى عام 2009، كما وتم إعارته إلى فريق تروا في عام 2005، ثم بعدها انتقل إلى صفوف فريق أولمبيك ليون في عام 2009 الذي حقق معه بكأس فرنسا والأبطال الفرنسي عام 2012، ثم الانتقال إلى صفوف فريق سوانسي سيتي الويلزي عام 2014.

We love you, you will be missed @BafGomis pic.twitter.com/9akoJPJhKq — فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) January 24, 2022

وبعدها انتقل إلى فريق أولمبيك مارسيليا على سبيل الإعارة لموسم واحد في عام 2016، لينقل بعدها إلى الدوري التركي من بوابة نادي غلطة سراي في عام 2017 الذي توج معه بلقب الدوري الممتاز خلال موسم عام 2017-2018.

وانتقل إلى صفوف نادي الهلال السعودي في صيف عام 2018 بصفقة بلغت قيمتها 6 ملايين دولار لمدة موسمين كاملين، كما وجدد عقده في يونيو عام 2020 لمدة عام إضافي، ليرحل عن الفريق إلى وجه أخرى خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية.

وحقق الفرنسي غوميز ستة ألقاب مع نادي الهلال السعودي، وهي التتويج بكأس أبطال آسيا مرتين، والدوري السعودي للمحترفين مرتين، وكأس خادم الحرمين مرة واحدة، وأخرها كأس السوبر السعودي عام 2022، كما وشارك في 151 مباراة في كافة المسابقات المختلفة مسجلاً 116 هدفاً وصناعة 19 أخرين.

الألقاب الفردية

وتُوج النجم الفرنسي المخضرم بالعديد من الألقاب الفردية خلال مسيرته الاحترافية مع الأندية الأوروبية والعربية، كان من أبرزها جائزة هداف دوري أبطال آسيا وأفضل لاعب مع الهلال السعودي في عام 2019، كما التربع على صدارة قائمة الهدافين التاريخين للاعبين الأجانب مع النادي السعودي.

When the dream becomes reality the sun sets then rises towards another horizon…

#thelionking 👑 #missionaccomplished pic.twitter.com/LfMXY3h60M — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) January 24, 2022

وكذلك يعد النجم الفرنسي غوميز أول لاعب أجنبي مع نادي الهلال السعودي يحرز20 هدفاً في ثلاثة مواسم متتالية في الدوري السعودي الممتاز، بالإضافة إلى التتويج بلقب هداف الدوري التركي مع نادي غلطة سراي في موسم عام 2017-2018، ولاعب الشهر في الدوري الفرنسي الممتاز مع نادي سانت إتيان عام 2007.

