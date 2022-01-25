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آيفون 13 .. لماذا يتحوّل لون الجهاز فجأة إلى اللون الوردي؟!

صورة شيراز ماضي شيراز ماضي أرسل بريدا إلكترونيا 25 يناير، 2022آخر تحديث: 25 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
مشكلة اللون الوردي في آيفون 13 watanserb.com
مشكلة اللون الوردي في آيفون 13

أبلغ العديد من المستخدمين عن وجود هذه المشكلة في مناقشات تخص شركة أبل المصنّعة للهاتف في موقع “ريديت” للتواصل الاجتماعي، عن مشكلة برمجية في هواتف “آيفون 13″، تؤدي إلى طغيان اللون الوردي على شاشة هذه الهواتف وتعطلها

وقال موقع “gsmarena” إن القاسم المشترك بين المبلغين عن المشكلة أن هواتفم هي “آيفون 13″، وليس أي أجهزة أخرى.

أحد الأشخاص تحدث عن أن نظام تحديد المواقع العالمي “جي بي إس” على هاتفه لم يكن دقيقا. وبعدها تحولت شاشة الهاتف إلى اللون الوردي.

وذكر مستخدم آخر أن البطارية كانت تعمل بشكل غير طبيعي. وظل الهاتف متجمدا قبل أن تتحول الشاشة إلى اللون الوردي.

وفي موقع “ريديت” قال مستخدمان إنهما قاما باستبدال هواتفهما، بينما رفضت أبل طلبات استبدال أخرى، على اعتبار أنه لا يوجد مشكلة في الأجهزة.

(المصدر: سكاي نيوز – gsmarena)

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صورة شيراز ماضي شيراز ماضي أرسل بريدا إلكترونيا 25 يناير، 2022آخر تحديث: 25 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة شيراز ماضي

شيراز ماضي

صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

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