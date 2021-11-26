كيف ردّ مبروك عطية على فتاة سألته: “زفافي بعد شهر ولست عذراء”؟!

أورد موقع “القاهرة24” المصري، رد الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج، على سؤال ورد إليه عن فتاة، اقترب زفافها وهي تُخفي عن خطيبها أنها ليست عذراء.

وبحسب ما ذكر الموقع، فقد قال عطية، في مقطع له عبر قناته على اليوتيوب، إن هذه السائلة عليها أن تتوب أولًا إلى الله وتعاهده أنها لن تعود لمثل هذه الأفعال أبدًا.

وقال عطية: “لا الزواج هيكفر عنا سيئاتنا. ولا الاعتراف هيشيل وزر الدنيا والأخرة”.

وتابع العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر: “ادخلي كدا زي ما أنتِ يمكن الموضوع يعدي. سترك الله خلاص الموضوع عدا. وتكوني تائبة وعفيفة والحمد لله. لكن لو وجدت زوجك يدقق لا تفتحي فمك بأي شيء، علشان لا يقال مخدوع واتغش”.

واضاف عطية: “هو كدا متخش ولا حاجة. لأن السادة الفقهاء يقولون إذا اشترط أن تكون بكرا ولم تكن كذلك له الحق في فسخ العقد. ولكن إذا اشترط البكارة، ولا يوجد أحد يشترط موضوع البكارة في العقد، منوهًا بأن ذلك لا يعني التهاون في البكارة”.

واختتم عطية: “البكارة هي ختم رباني وشيء مهم. لكن الفضائح محرمة في الإسلام، فالرسول يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين”.

من هو مبروك عطية؟

الشيخ مبروك عطية داعية إسلامي شغل منصب العميد السابق لكلية الدراسات العربية والإسلامية في جامعة الأزهر.

كما ان له العديد من المؤلفات الدينية أبرزها: “الأولويات في الفكر الإسلامي، أخلاق المجتمع المسلم، فتاوى الشيطان. الإسلام كما عرفه الصحابة، والوسطية في الدين والإبداع”.

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إضافة إلى ذلك فقد عمل مقدماً للعديد من البرامج التلفزيونية، منها برنامج “كلمة السر”، وبرنامج “الموعظة الحسنة”. وقد اشتهر مبروك بردوده المفاجئة أحياناً والتي تثير جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما برنامج “كلام مبروك” الذي عرض خلال موسم رمضان 2021 فقد سبق وأن قدمه الداعية المصري مبروك عطية في عام 2019 عبر بوابة أخبار اليوم.

(المصدر: القاهرة 24 – وطن)