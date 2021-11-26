كيف ردّ مبروك عطية على فتاة سألته: "زفافي بعد شهر ولست عذراء"؟! - وطن يغرد خارج السرب
مبروك عطية يرد على فتاة سألته ان زفاف بعد شهر وليست عذراء وتخفي الامر عن خطيبها
مبروك عطية
Videoحياتنا

كيف ردّ مبروك عطية على فتاة سألته: “زفافي بعد شهر ولست عذراء”؟!

كتب باسل النجار
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أورد موقع “القاهرة24” المصري، رد الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج، على سؤال ورد إليه عن فتاة، اقترب زفافها وهي تُخفي عن خطيبها أنها ليست عذراء.

وبحسب ما ذكر الموقع، فقد قال عطية، في مقطع له عبر قناته على اليوتيوب، إن هذه السائلة عليها أن تتوب أولًا إلى الله وتعاهده أنها لن تعود لمثل هذه الأفعال أبدًا.

وقال عطية: “لا الزواج هيكفر عنا سيئاتنا. ولا الاعتراف هيشيل وزر الدنيا والأخرة”.

وتابع العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر: “ادخلي كدا زي ما أنتِ يمكن الموضوع يعدي. سترك الله خلاص الموضوع عدا. وتكوني تائبة وعفيفة والحمد لله. لكن لو وجدت زوجك يدقق لا تفتحي فمك بأي شيء، علشان لا يقال مخدوع واتغش”.

واضاف عطية: “هو كدا متخش ولا حاجة. لأن السادة الفقهاء يقولون إذا اشترط أن تكون بكرا ولم تكن كذلك له الحق في فسخ العقد. ولكن إذا اشترط البكارة، ولا يوجد أحد يشترط موضوع البكارة في العقد، منوهًا بأن ذلك لا يعني التهاون في البكارة”.

واختتم عطية: “البكارة هي ختم رباني وشيء مهم. لكن الفضائح محرمة في الإسلام، فالرسول يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين”.

من هو مبروك عطية؟

الشيخ مبروك عطية داعية إسلامي شغل منصب العميد السابق لكلية الدراسات العربية والإسلامية في جامعة الأزهر.

كما ان له العديد من المؤلفات الدينية أبرزها: “الأولويات في الفكر الإسلامي، أخلاق المجتمع المسلم، فتاوى الشيطان. الإسلام كما عرفه الصحابة، والوسطية في الدين والإبداع”.

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إضافة إلى ذلك فقد عمل مقدماً للعديد من البرامج التلفزيونية، منها برنامج “كلمة السر”، وبرنامج “الموعظة الحسنة”. وقد اشتهر مبروك بردوده المفاجئة أحياناً والتي تثير جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما برنامج “كلام مبروك” الذي عرض خلال موسم رمضان 2021 فقد سبق وأن قدمه الداعية المصري مبروك عطية في عام 2019 عبر بوابة أخبار اليوم.

(المصدر: القاهرة 24 – وطن)

 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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