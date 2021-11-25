علامات تحذيرية تدل على ارتفاع خطير في مستويات الكوليسترول 

نشرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن العلامات التحذيرية التي تدل على ارتفاع الكوليسترول

الإفراط الخطير

حسب ترجمة “وطن”، الكوليسترول هو مادة طبيعية دهنية توجد في الدم. يمكن أن تسد الشرايين التاجية عندما تكون نسبتها مرتفعة.

يقع إنتاج الكوليسترول في الكبد كما يمكن أن يكون موجودا في الأطعمة التي نتناولها. وهذه البروتينات الدهنية ضرورية لاتباع نظام غذائي صحي. ولكن في حالة الإفراط في تناولها، يمكن أن تلحق الضرر بقلبك وما يترتب عن ذلك من أمراض القلب.

يمكن أن يتسبب النظام الغذائي الغني بالأطعمة الدهنية في ظهور أعراض داخلية وخارجية عند ارتفاع نسبة الكوليسترول.

كيف يمكنك وأنت في المنزل معرفة ارتفاع مستوى الكوليسترول لديك؟

هناك أدوات اختبار عديدة تمكن من معرفة مستوى الكوليسترول لديك. وأهمها وضع قطرة دم على شريط الاختبار.

كما أن نظامك الغذائي هو أحد أكثر العوامل تأثيرًا عندما يتعلق الأمر بالكوليسترول. وإذا كنت تتناول الأطعمة التالية يوميا. فإن ذلك سيتسبب في ارتفاع مستويات الكوليسترول لديك دون أن تدرك ذلك والتي من أبرزها:

كعك وبسكويت

حليب ألبان كامل الدسم

الزبدة والسمن

زيت جوز الهند وزيت النخيل

الجبنة الطرية والصلبة

فطائر اللحم والنقانق واللحوم الدهنية الأخرى

ما هي أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول؟

نادرًا ما يتسبب ارتفاع الكوليسترول في ظهور أعراض مستمرة. ولكن من الشائع أن يعاني الأشخاص الذين لديهم ارتفاع في الكوليسترول من ظهور مفاجئ لأعراض جانبية. مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية والتي تنجم عن الإفراط في البروتينات الدهنية بشكل مضر.

اقرأ أيضا: حيلة عبقرية للتخلص من رائحة البول في الحمام!

في حين أن هذا قد يبدو مقلقًا، إلا أن هناك العديد من العلامات التحذيرية. مثل أمراض القلب التي يمكن أن تشير إلى ما إذا كان مستوى الكوليسترول لديك مرتفعًا.

بمرور الوقت، يتراكم “الكوليسترول الضار” المعروف بالبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL) حول الشرايين. التي تنقل إمدادات الدم داخل الجسم وتعود إلى القلب. وعندما تنسد هذه الشرايين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أمراض أمراض قلبية.

أعراض أمراض القلب التاجية الناتجة عن ارتفاع نسبة الكوليسترول

وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية (BHF ) تُعد أمراض القلب شائعة في المملكة المتحدة، حيث تقتل أكثر من 160 ألف بريطاني كل عام.

ويمكن أن يكون هذا المرض القاتل ناتجا عن أسباب وراثية تجعلك أكثر عرضة لزيادة الوزن. وأخطر عرضة كذلك لارتفاع نسبة الكوليسترول نتيجة نقص الكوليسترول “الجيد” في الكبد.

ويبقى هذا القاتل أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم.

وفقًا لموقع Healthline الأمريكي، تشمل العلامات التحذيرية الأكثر شيوعًا لأمراض القلب ما يلي:

الذبحة الصدرية (ألم في الصدر)

غثيان

التعب الشديد

ضيق في التنفس

ألم في الرقبة أو الفك أو الجزء العلوي من البطن أو الظهر

خدر أو برودة في الأطراف

كيف يؤثر ارتفاع الكوليسترول في الدم على صحتك؟

لا يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة فحسب. بل يمكنه أيضًا أن يؤثر على قدرتك في القيام بالمهام اليومية.

عندما يرتفع مستوى الكوليسترول لديك، فإن الرواسب الدهنية المتراكمة ستبقى حول شرايين قلبك. مما يجعل من الصعب على جسمك تلقي إمدادات الدم التي يحتاجها.

يمكن أن يحد ذلك من حركة جسمك بالكامل كالقيام بمهام بسيطة مثل المشي وصعود ونزول السلالم والحركة بصفة عامة. ويمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى ضيق في التنفس وألم حول الصدر فضلا عن صعوبة التنقل.

اقرأ أيضا: لا تأكل طعام الميكروويف أبداً دون القيام بهذا أولاً!

إن وجود نسبة كوليسترول مرتفعة بشكل خطير سيزيد بالتأكيد من مخاطر الإصابة بأمراض ضارة. مثل أمراض القلب أو حتى السكتة الدماغية.

عوامل أخرى

ووفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، من المرجح أن تصاب بأمراض القلب أو أمراض الدورة الدموية. إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

كما أن هناك عوامل أخرى تتسبب في أمراض القلب مثل:

التدخين

ارتفاع ضغط الدم

الافراط في النشاط البدني

زيادة الوزن

سوابق عائلية في الإصابة بمرض السكري

(المصدر: ديلي إكسبريس – ترجمة وتحرير وطن )