“شاهد” الفيديو الذي تسبب في التحقيق مع محمد رمضان ومنعه من الغناء داخل مصر!

أعلن الفنان المصري ونقيب الموسيقيين هاني شاكر، عن إحالة مواطنه الفنان محمد رمضان إلى التحقيق، وحظر حفلاته في مصر.

تحقيق ومنع

وقال هاني شاكر في ندوة بصالون ثقافي بقصر السينما: “بناء على التقارير المقدمة من لجنة العمل والمكلفة بالرصد. وبعد توقيع محمد رمضان على إقرار والتزامه، تبين مخالفته له من خلال تنظيم إحدى الحفلات”.

وأكد شاكر أنه لن يمنح تصاريح لرمضان قبل التحقيق معه في نقابة المهن التمثيلية وصدور نتيجة التحقيق.

وأشار هاني شاكر إلى أنهم حين صرحوا لرمضان كناقبة بالغناء، اشترطوا عليه الالتزام بالآداب والتقاليد العامة وارتداء الملابس.

داخل مصر فقط

وأكد شاكر أن المحامي الخاص برمضان تواصل مع موكله، وأكد عليه الالتزام بهذه البنود، وهو ما وافق عليه رمضان وقام بالتوقيع على تعهد أمامه.

وأوضح شاكر أن رمضان لم يلتزم بالتعهد الذي قام بالتوقيع عليه، ولذلك قررت النقابة إيقاف التصاريح الخاصة به، وألا تمنحه تصاريح في المستقبل.

وشدد نقيب الموسيقيين على أن القرار الصادر يتعلق بحفلات رمضان داخل مصر فقط وغنائه داخل البلاد.

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ونوه شاكر إلى أن النقابة لا تملك سلطة على الحفلات التي تقام خارج مصر.

لقطات إيحائية

جاء ذلك بعد تداول لقطات لحفل محمد رمضان مع ملكة جمال الهند أورفاشي راوتيلا.

وظهر رمضان بالحفل عاري الصدر، ورقص وتمايل بطريقة إيحائية مع أورفاشي، وتكررت لمساته لخصرها.

وكانت أورفاشي ترتدي فستاناً رمادياً لامعاً، أوف شولد، بفتحة جانبية تكشف ساقها بشكل كامل.

كواليس جريئة

وسبق أن أثار الفنان المصري غضباً بجرأته في كواليس جلسة تصويره مع أورفاشي راوتيلا.

ونشرت أورفاشي راوتيلا حينها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في “انستجرام”، وهي تقف بفستان بفتحة جانبية بجانب رمضان.

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ويظهر الفنان المصري وهو يضع يده على فخذ راوتيلا ويتحسسها بطريقة جريئة، بينما نغمات أغنية نمبر 1 تتكرر خلفهما.

وعقبت راوتيلا في تعليقها: “بوستر الفيلم مع نمبر 1 النجم العربي”.

وعبر المتابعون عن صدمتهم بهذه المشاهد، وتساءلوا عن رد فعل زوجة محمد رمضان.

محمد رمضان عاري الصدر!

وأثار الفنان المصري مؤخراً موجة جدل واسعة مؤخراً بفيديو راوتيلا.

وظهر رمضان بالفيديو الذي نشره عبر حسابه على (انستجرام)، وهو يرتدي سروالاً فقط، وكان عاري الصدر.

بينما ظهرت أورفاشي راوتيلا، وهي ترتدي ليجن أزرق ضيق، مع توب أزرق نصف بطن.

وأدى الثنائي رقصة جريئة على أنغام أغنية (ياحبيبي)، التي أداها محمد رمضان وميتري جيمس.

(المصدر: وطن – تويتر)