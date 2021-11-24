أيهما الأفضل لصحتك الحليب البارد أو الساخن؟ - وطن يغرد خارج السرب
أيهما الأفضل لصحتك الحليب البارد أو الساخن؟
الحليب الساخن يحافظ على دفء الجسم ويحميه من البرد
حياتنا

أيهما الأفضل لصحتك الحليب البارد أو الساخن؟

يعد الحليب مصدراً غنياً بالبروتينات الكاملة

كتب ايمان الباجي
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إن الحليب الذي تشربه سواء كان باردًا أو ساخنًا، فله نفس المذاق والمزايا.

وفي تقرير نشره موقع “هيلث شوتس” الأمريكي، يعد الحليب مصدراً غنياً بالبروتينات الكاملة. أي التي تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة الضرورية للجسم التي يمكن أن توفر عددًا كبيرًا من الفوائد الصحية.

وحسب ترجمة “وطن”، قد تختلف أيضًا الطريقة التي يستهلك بها الناس الحليب. البعض يفضل شربه ساخنًا، بينما يفضل البعض الآخر تناوله باردًا. فما هو الخيار الأفضل صحيا؟

مزايا الحليب الساخن  

تتمثل أفضل إيجابيات تناول الحليب الساخن قبل النوم هو أنه يمنحك نوما جيدا.

وفي هذا السياق توضح إندراني غوش وهي كبيرة أخصائيي التغذية، أن الحليب الساخن يحافظ على دفء الجسم ويحميه من البرد.

وتضيف: “إن شرب الحليب الدافئ قبل النوم يعزز النوم السليم. حيث أن حمض أميني يسمى التربتوفان موجود في الحليب، ينتج السيروتونين والميلاتونين، وكلاهما من المواد الكيميائية التي تهيئ الجسم للنوم.”

فوائد أخرى للحليب الساخن

  • يعزز إصلاح العضلات بشكل يجعلها أكثر قدرة على مقاومة التقدم في العمر.
  •  يزيد من كثافة العظام، لأن عملية التسخين تنشط الإنزيمات الموجودة في الحليب ثم يمتصها الجسم بشكل أفضل.
  • يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم.
  • يحسن الشعور بالشبع، مما يعني أنه يمكن أن يساعد أيضًا في إنقاص الوزن.
  •  يمكنه أيضًا الحفاظ على صحة فمك لأن له تأثير وقائي على مينا الأسنان. كما أنه يقلل من خطر الإصابة بتسوس الأسنان.

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إلا أن غوش تحذر من أن الحليب الساخن، عند استهلاكه في الوقت الخطأ وفي ظل ظروف مناخية غير مناسبة. قد ينتج المخاط والعديد من المشاكل الصحية الأخرى.

مزايا الحليب البارد

من ناحية أخرى، يعمل الحليب البارد على معادلة حموضة المعدة ويمكن الجسم من البقاء في حالة تشبع.

قد يستمتع المرء بالحليب البارد مع إضافة الحبوب، لكن تجنب شربه باردًا. وهذا لا يمنع من وجود أشخاص يفضلون شربه باردًا خاصة في فصل الصيف.

وفي هذا السياق، تقول غوش “إن أفضل فائدة معروفة للحليب البارد هو أنه من أفضل المسكنات للحموضة. كما أنه يمنع جفاف الجسم.”

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الفوائد الأخرى للحليب البارد

  • يحسن وجود الكالسيوم في الحليب البارد عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وبالتالي يحرق المزيد من السعرات الحرارية.
  • يوفر المغذيات الدقيقة والإلكتروليتات الأساسية الأمر الذي يساعد أجسامنا على البقاء في حالة تشبع.
  • يحد من جفاف الجسم، وذلك بسبب وجود الأملاح فيه.
  • يمكن أن يكون محل وجبة خفيفة، لذلك تشعر بمزيد من الشبع ويمكن أن تتغلب على آلام الجوع.
  • يبقى المعدة ممتلئة لفترة طويلة.
  • يساهم في تحسين ملمس  بشرتك بشكل كبير.

 

(المصدر: هيلث شوتس – ترجمة وتحرير وطن)

 

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ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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