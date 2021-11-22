9 عادات بسيطة قد تدمر جهازك المناعي 

نشرت مجلة “ريدرز دايجست” الاسترالية تقريرا استعرضت من خلاله مجموعة من العادات التي من شأنها أن تدمر جهازك المناعي.

عدم الحصول على قسط كاف من النوم

إذا كنت لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، فلن يكون لدى جسمك فرصة لمحاربة الأمراض على غرار البكتيريا والفيروسات الجديدة والمحفزات الأخرى بشكل فعال.

في الواقع أظهرت دراسات أن قلة النوم تجعل من الصعب عليك التخلص من أمراض على غرار الزكام.

وبالتالي، ينصح دائما بالنوم سبع أو ثماني ساعات كل ليلة للحفاظ على جهازك المناعي وتقويته.

الجلوس طوال اليوم

إن عدم ممارسة الرياضة والجلوس طوال اليوم أمور من شأنها أن تضعف جهازك المناعي.

ولتقويته قم بممارسة تمارين معتدلة كل يوم، مثل المشي السريع خلال ساعة الغداء الخاصة بك.

الشعور بالوحدة

تضع الوحدة جسمك في وضع القتال أو الهروب وحسب دراسة نشرت في مجلة “وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم” الأمريكية. أن المرء عندما يشعر بالوحدة، فإن هرمون النورابينفرين يرتفع.

وخلال الأزمات، يعزز النوربينفرين إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقاوم الجروح.

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ولكن في وضعية الشعور بالوحدة، فإن هذا الهرمون يغلق الجزء الخاص بمكافحة الفيروسات من جهازك المناعي. مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

وإذا كنت تشعر بالوحدة، أخرج مع صديقك لاحتساء القهوة أو اتصل بأحد أحبائك للحصول على بعض الدعم.

الشعور الدائم بالتوتر

إذا ما استمر تأثير الإرهاق الناتج عن العمل بعد الإنتهاء منه فإن لذلك تأثير كبير على جهازك المناعي ويجعلك عرضة للمرض.

فالتوتر الناتج عن حدث معين له نتائج متباينة على جهاز المناعة – فهو يرفع دفاعات الجسم قبل الإصابة بالعدوى أو الجروح. ولكنه قد يتسبب أيضًا في حدوث التهاب – في حين أن الإجهاد المزمن يمكن أن يدمر المناعة.

على سبيل المثال، الأشخاص الذين يمرون بتجارب مرهقة طويلة الأمد يكونون أكثر عرضة للإصابة بنزلة برد من أولئك الذين لا يعانون من ضغوط مستمرة.

تناول الدهون الخاطئة

تؤثر الدهون المشبعة على جهازك المناعي وتتسبب في حدوث التهابات.

وفي المقابل، أحماض أوميغا 3 الدهنية غير المشبعة مضادة للالتهابات وتساعد في التحكم في بعض البروتينات التي تساعد جسمك على التعرف على مسببات الأمراض.

لذلك، استبدل وجبة من اللحم البقري المشبع بالدهون بسمك السلمون أو التونة الغنية بأوميجا 3، أو اطبخها بزيت الكانولا بدلاً من الزبدة.

تناول المضادات الحيوية لأسباب بسيطة

تعطل المضادات الحيوية الحوار بين جهاز المناعة والبكتيريا في جسمك.

وقد أظهرت الدراسات التي أُجريت على الفئران أن المضادات الحيوية يمكن أن تقلل من خلايا الدم البيضاء التي تقاوم الأمراض والجزيئات التي تشير إلى البروتينات المعززة للمناعة لكي تبدأ العمل.

وقد يصاب جسمك بالمرض بشكل أسرع أثناء تناول الدواء. ولكن بمجرد انتهاء الوصفة الطبية، سيكون جهازك المناعي أكثر ضعفًا.

إذن لا تستعمل هذه المضادات إلا عند الضرورة حتى يتمكن جسمك ذاتيا من مقاومة أعراض المرض.

ضعف جهاز مناعة شريكك

إذا لم يكن لدى شريكك حياتك جهاز مناعة قوي، فإن ذلك يؤثر سلباً على جهاز المناعة لديك.

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وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات حيث تبين أن الأشخاص الذين يعيشون معًا لديهم نفس البيئة و يكتسبون نفس العادات.

الاستهلاك المفرط للكحول

تدمر المشروبات الكحولية جهازك المناعي. فالشرب المزمن يجعل خلايا الدم البيضاء أقل فعالية في مهاجمة البكتيريا الضارة. ويجعل جسمك أقل قدرة على إنتاج الخلايا التي تحدد وتقتل البكتيريا والفيروسات.

الإصابة بالسمنة

إن الوزن الصحي المثالي لن يجعلك تشعر باللياقة فحسب، بل سيحميك أيضًا من الأمراض.

فالسمنة يمكن أن تقلل من عدد خلايا الدم البيضاء في الجسم.

كما تؤثر دهون البطن والدهون الموجودة حول أعضائك على جهاز المناعة لديك أكثر من الدهون الكلية في الجسم.

(المصدر: ريدرز دايجست – ترجمة وتحرير وطن)