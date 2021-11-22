مرحباً بالمستقبل: روبوتات مكان ربة المنزل وسيارات أجرة طائرة في 2036 - وطن يغرد خارج السرب
توقعات أن يحل الروبوت مكان ربة المنزل في عام 2036
روبوتات ستعمل كمدبرات منازل
Imageحياتنا

مرحباً بالمستقبل: روبوتات مكان ربة المنزل وسيارات أجرة طائرة في 2036

"سيقدم لنا البرجر المصنوع من حشرات غنية بالبروتين"!

كتب سالم حنفي
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نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريرا حول ما تنبأت به لجنة “NatWest Future Businesses”، التي توقعت بأن تحل روبوتات مكان ربة المنزل في عام 2036.

وطرحت الصحيفة سؤالا للجميع طالبتهم فيه بتخيل ما سيحدث في المستقبل، قائلة: “تخيل هذا: تعمل مدبرة المنزل الروبوتية الخاصة بك بجد في إزالة الغبار أثناء ذهابك إلى المدينة في سيارة أجرة طائرة لشراء برجر الطحالب”.

ليس فقط روبوتات مكان ربة المنزل!

وتابعت: “بعد ذلك ، تقوم بالتسوق في محل لبيع الملابس – ولا داعي للقلق بشأن الأحجام لأن الماسح الضوئي الرقمي للجسم سيضمن أن كل قطعة مصنوعة لتناسبك تمامًا.”

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وأردفت الصحيفة: “قبل العودة إلى المنزل، تتوقف عند وكيل سفريات لحجز عطلة . وليس قبل تجربة الوجهة باستخدام سماعة رأس واقع افتراضي”.

لتعلق الصحيفة على هذا الأمر بالقول:”يبدو غير محتمل؟. ولكن لم لا؟!. وفقًا لخبراء تقنيات المستقبل”.

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ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن لجنة من المحللين التي تعتقد أن كل هذه الاختراعات ستحدث ثورة في حياة البريطانيين بحلول عام 2036.

ومن بين تنبؤاتهم زراعة الجلد لمراقبة معلمي الصحة والتصوير المجسم.

كما توقع المحللون بحسب الصحيفة، أن المراحيض الذكية ستحلل النفايات بحثًا عن علامات المرض . وسيقدم لنا البرجر المصنوع من حشرات غنية بالبروتين. ووجبات خفيفة من الطحالب.

وأشارت الصحيفة إلى اللجنة التي تضم عالم المستقبل الدكتور إيان بيرسون، كشفت عن تنبؤاتها لتقرير لجنة NatWest Future Businesses.

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وقال الدكتور بيرسون: “ما كان واضحًا لنا جميعًا هو كيف سيؤدي التفاعل الأكبر مع التكنولوجيا إلى إحداث ثورة في الأعمال التجارية. وتحويل جميع الصناعات تقريبًا”.

وأوضحت الصحيفة أن أكثر تنبؤاتهم شيوعًا وفقًا لمسح متابعة شمل 2000 بريطاني، هو وجود مدبرات منازل آلية وروبوتات الحدائق للقيام بالأعمال الروتينية الشاقة.

(المصدر: ديلي ميل – ترجمة وتحرير وطن)

 

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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