بمجرد وصول السلطان هيثم قطر .. توقيع 6 اتفاقيات منها عسكرية واقتصادية

شهد السلطان عمان هيثم بن طارق وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد توقيع 6 اتفاقيات بين الدولتين، وذلك على هامش الزيارة التي يجريها سلطان عمان لقطر.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، في تغريدات عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ وأخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر يشهدان توقيع 6 اتفاقيات تعاون في مجالات: العسكري وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال والعمل.”

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حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ وأخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر يشهدان توقيع 6 اتفاقيات تعاون في مجالات: العسكري وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال والعمل.#العُمانية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) November 22, 2021

كما أوضحت الوكالة أن الاتفاقيات الموقعة شملت مجالات الاستثمار والسياحة والفنادق والنقل البحري والموانئ.

والاستثمار والسياحة والفنادق والنقل البحري والموانئ وذلك بمقر الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) November 22, 2021

وكان السلطان هيثم بن طارق قد وصل صباح اليوم الاثنين إلى دولة قطر في زيارة “دولة” تستغرق يومين.

ولدى وصوله مطار الدوحة الدولي كان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في مقدمة المستقبلين والمرحِّبين به عند سلَّم الطائرة.

كما تم خلال حفل الاستقبال اصطفاف الخيالة والهجانة على جانبي الطريق ترحيبًا وابتهاجًا بزيارة السلطان هيثم بن طارق.

وفور وصول الموكب إلى ساحة الديوان الأميري، اصطحب الأمير تميم بن حمد السلطان هيثم بن طارق إلى منصة الشرف. حيث عزف السلام السلطاني العماني والنشيد الوطني القطري.

وبعدها، تفقَّد السلطان هيثم بن طارق حرس الشرف الذي أدّى التحيَّة له. بعدها استقبل كبار مستقبليه من الجانب القطري مبادلًا إياهم السلام والتحيّة.

فيما استقبل أمير دولة قطر أعضاء الوفد الرسمي المرافق للسلطان هيثم بن طارق.

وكان ناشطون قد تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة دخول طائرة السلطان هيثم بن طارق للأجواء القطرية، التي وصلها اليوم.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد رافقت طائرة السلطان هيثم بن طارق خمس طائرات تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية.

٥ طائرات من القوات الجوية الأميرية رافقت طائرة جلالة #السلطان المعظم لدى دخولها الأجواء القطرية pic.twitter.com/3BDfHCNR5x — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) November 22, 2021

وسبق أن أكد السفير الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان أن الزيارة “دولة” التي يقوم السلطان إلى دولة قطر تحمل دلالة لمتانة العلاقات الثنائية في مختلف الصّعد.

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كما وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن هذه الزيارة ستعمل على تأسيس مرحلة ترضي طموحات الشعبين الشقيقين وستحمل في طيّاتها العديد من الرؤى والمشاريع التي ستسهم في تعزيز وتطوير العلاقات سياسيا واقتصاديا وثقافيا.

وأضاف أنّ العلاقات بين دولة قطر وسلطنة عمان ذات أطر خاصة. تدعمها جذور عميقة من صلات النسب والمصاهرة. وتزكيها علاقات اقتصادية وسياسية ضاربة في عمق التاريخ مستندة على إرث ثقافي تليد. وهو ما يجعل منها علاقات توافقية ذات أهداف متنامية وآفاق غير محدودة من التعاون المشترك.

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كما وبين أن : “العلاقات القطرية العمانية ستشهد المزيد من التقارب من خلال الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق لوطنه الثاني. وسط ترحيب كبير من كافة أطياف الشعب القطري” .

بينما أشار إلى أنّ هذه الزيارة التاريخية للسلطان في ثاني محطاته الخارجية والتقائه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ذات دلائل كثيرة على المستقبل المشرق الذي ينتظر العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة والأوجه. ولتأسيس مرحلة تعمل على إرضاء طموحات الشعبين الشقيقين.

(المصدر: وطن – وكالة الأنباء العمانية)