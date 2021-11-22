أطعمة تجنب تناولها قبل السفر بالطائرة

يعتبر تناول الطعام مهما قبل وأثناء وبعد أي رحلة سفر. لكن تناول نوع غير مناسب أثناء السفر بالطائرة سيكون أمراً غير جيد وفقا لما نشرت مجلة “بيست لايف” الأمريكية.

وبحسب ترجمة “وطن”، إليك قائمة من الأطعمة يجب على المسافر بالطائرة تجنب استهلاكها.

حيث يمكن أن يسبب تناول هذه المأكولات في مضاعفات خطيرة عديدة بدءا من انتفاخ البطن إلى عدم الراحة أثناء الرحلة.

وفي المرة القادمة التي تبحث فيها عن شيء تأكله قبل إقلاع رحلتك، تجنب تناول مثل هذه الأطعمة.

الأطعمة المصنعة والمالحة

يحذر الخبراء من أن الأطعمة المالحة والوجبات الخفيفة يمكن أن تكون مزعجة للجهاز الهضمي. خاصةً تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، والتي يقع هضمها ببطء أثناء الجلوس ويمكن أن تسبب حرقة في المعدة.

إلى جانب ذلك، فإن تجنب الأطعمة المالحة قبل السفر أمر ضروري لسبب آخر وهو المحافظة على رطوبة الجسم أثناء الرحلة جواً.

اقرأ أيضا: 10 أشياء في الطائرات تفتقر إلى النظافة

والجدير بالذكر أن ضغط الهواء في الطائرة قليل الرطوبة ومن المحتمل ألا تكون معرضًا لخطر الإصابة بالجفاف الشديد. إلا أن هناك شعور بتفاقم الإرهاق والتعب. لذا فإن احتساء الماء يعد فكرة رائعة.

الفاصوليا والبقوليات الأخرى

من المعروف إلى حد ما أن الفاصوليا والبقوليات الأخرى يمكن أن تسبب الغازات بعد تناول أي وجبة.

ولكن نظرًا للطريقة التي تعمل بها الكبائن المضغوطة على متن الطائرات، فإن تأثيرات هذه الأطعمة على الجهاز الهضمي يمكن أن تكون أسوأ بمجرد إقلاع الطائرة بالفعل.

وإذا كانت هناك أطعمة تجعلك تشعر بالانتفاخ بشكل طبيعي، فمن الأفضل تجنبها حتى نهاية الرحلة.

الخضروات الصليبية

قد تبدو فكرة تناول بعض الخضر قبل السفر كطريقة للبقاء بصحة جيدة أثناء الرحلة. لكن وفقًا للخبراء، يمكن أن تكون هذه في الواقع واحدة من الأوقات التي قد ترغب في التفكير في تناول شيء آخر بدلاً من ذلك.

فالخضار النيئة – وخاصة الخضروات الصليبية مثل اللفت والبروكلي – يمكن أن تسبب المزيد من الغازات.

ونظرًا لأن الارتفاع يتسبب بالفعل في زيادة إنتاج الغاز، فمن المرجح أن تجعلك الخضروات النيئة تشعر بالانتفاخ خلال رحلتك جواً.

وإذا أردت الحصول على بعض الخضار قبل الصعود على متن الطائرة، فاطلب سلطة الهليون بدلاً من البروكلي.

الأطعمة الحارة

إذا كانت لديك رحلة بالطائرة، فتجنب الأطعمة الحارة. ذلك أنها تهيج المعدة أكثر وتسبب الغازات الزائدة والانتفاخ. ويمكن أن تزيد من فرصة حدوث انزعاج شديد في المعدة على متن الطائرة.

لذلك من الأفضل تجنب الصلصة الحارة قبل إقلاع الطائرة.

علكة أو حلوى خالية من السكر

قد يصطحب المسافر معه بضع قطع من العلكة المفضلة لديه لإعانة أذنيه على التكيف مع التغيرات في ضغط المقصورة أثناء الطيران.

لكن وفقًا للخبراء، فإن مضغ العلكة أثناء الطيران يتسبب أيضًا في ابتلاع الهواء، مما قد يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ في المقعد.

اقرأ أيضا: مشروبات لا يجب عليك طلبها مطلقًا على متن الطائرة

هذا ينطبق بشكل خاص على أي منتجات مصنوعة من السكريات الاصطناعية التي يصعب على الجسم هضمها – وقد يكون لها أحيانا تأثير مخدر.

إذا كنت تتطلع إلى الحفاظ على أنفاسك منتعشة، ففكر في اختيار علبة من النعناع بدلاً من ذلك قبل الصعود على متن الطائرة.

(المصدر: بيست لايف– ترجمة وتحرير وطن )