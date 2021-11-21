عملية مشتركة بين الاستخبارات التركية والقطرية نفذت في ليبيا تم على إثرها تحرير 7 مواطنين أتراك
الاستخبارات التركية نفذت عملية مشتركة مع نظيرتها القطرية لتحرير 7 أتراك محتجزين في ليبيا
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تفاصيل عملية مشتركة بين الاستخبارات التركية والقطرية في ليبيا

تم على إثرها تحرير 7 مواطنين أتراك

كتب باسل النجار
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كشفت وسائل إعلام تركية تفاصيل عملية مشتركة بين الاستخبارات التركية والقطرية نفذت في ليبيا، وتم على إثرها تحرير 7 مواطنين أتراك كانوا محتجزين في شرق البلاد منذ نحو عامين بتهم مزعومة.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” عن مصادر تركية خاصة أنه قد تكلل بالنجاح الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات التركيين منذ مدة طويلة.

وتم إنقاذ المواطنين إيلكر صاغلك، ودوغان قيصّا، ونور الدين تشالك، وخليل غوزال، وأحمد سلوي، وهدايت يبرق، وعبد الصمد أقتشاي، وأغلبهم يعمل في قطاع المطاعم.

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ونتيجة للجهود التي ساهم بها جهاز المخابرات القطرية، تم تأمين عودة المواطنين الأتراك إلى بلادهم.

أردوغان يهاتف مواطنيه بعد عودتهم إلى تركيا

هذا وذكرت المصادر أن الرئيس رجب طيب أردوغان تحدث هاتفيا مع المواطنين بعد عودتهم إلى تركيا، وأعرب لهم عن أطيب تمنياته وهنأهم بعودتهم سالمين.

بدورهم عبر المواطنون عن شكرهم للرئيس أردوغان على اهتمام بلادهم الكبير بإنقاذهم.

كما أعرب الرئيس أردوغان عن شكره وتهنئته لكل من ساهم في عودة المواطنين إلى البلاد.

ومن جانبها أكدت وزارة الخارجية التركية في بيان، وصول المواطنين السبعة إلى البلاد إثر جهود واتصالات حثيثة لإنقاذهم.

كما لفت البيان إلى أن كافة الوحدات والمؤسسات المعنية وفي مقدمتها السفارة التركية لدى طرابلس وجهاز الاستخبارات التركي، عملت بتنسيق وتعاون فاعل لضمان الإفراج عن المواطنين المحتجزين وعودتهم سالمين إلى الوطن.

وأعربت الخارجية عن شكرها للحكومتين الليبية والقطرية وكافة المؤسسات التي ساهمت في عملية الإفراج عن المواطنين الأتراك المحتجزين.

إشادة واسعة من قبل النشطاء

ولاقت هذه العملية المشتركة بين الاستخبارات التركية والقطرية إشادة واسعة من قبل النشطاء على تويتر، وكتبت ناشطة باسم آمال:”الحمدلله على سلامة عودتهم لأهاليهم وبلدهم ،، وبارك الله في جهود أبطال تركيا وقطر وجزاهم كل خير.”

فيما قال سعيد السويدي:”الحمدلله على سلامتهم، هل هؤلاء كانوا رجال اعمال رهائن عند حفتر؟”

هل تم دفع فدية؟

هذا وتحدث بعض النشطاء عن أن هذه العملية وإطلاق سراح المواطنين الأتراك قد تم بعد دفع فدية.

فيما دون ناشط آخر:”لماذا دائما نبحث عن ماوراء الحل فجميع الدول في العالم الذي تحترم شعبها تفعل كل ما في استطاعتها ولو بدفع الفدية.”

وتابع:”وقد فعلت ذلك امريكا واسرائيل وفرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا وغيرهم المهم النتيجة والحساب مع المجرمين يكون بعد”.

وغرد عمر:”اللهم احفظ قطر وتركيا وسائر بلاد المسلمين.”

(المصدر: وطن- وكالات)

 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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