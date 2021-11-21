تفاصيل عملية مشتركة بين الاستخبارات التركية والقطرية في ليبيا

كشفت وسائل إعلام تركية تفاصيل عملية مشتركة بين الاستخبارات التركية والقطرية نفذت في ليبيا، وتم على إثرها تحرير 7 مواطنين أتراك كانوا محتجزين في شرق البلاد منذ نحو عامين بتهم مزعومة.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” عن مصادر تركية خاصة أنه قد تكلل بالنجاح الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات التركيين منذ مدة طويلة.

بعملية مشتركة بين الاستخبارات التركية والاستخبارات القطرية.. تحرير 7 مواطنين أتراك كانوا محتجزين في ليبيا وإعادتهم إلى تركيا بسلام

🇹🇷🇹🇷💪🏻🇶🇦🇶🇦 pic.twitter.com/p4Aw1b8KsI — Hamza Tekin حمزة تكين (@Hamza_tekin2023) November 21, 2021

وتم إنقاذ المواطنين إيلكر صاغلك، ودوغان قيصّا، ونور الدين تشالك، وخليل غوزال، وأحمد سلوي، وهدايت يبرق، وعبد الصمد أقتشاي، وأغلبهم يعمل في قطاع المطاعم.

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ونتيجة للجهود التي ساهم بها جهاز المخابرات القطرية، تم تأمين عودة المواطنين الأتراك إلى بلادهم.

أردوغان يهاتف مواطنيه بعد عودتهم إلى تركيا

هذا وذكرت المصادر أن الرئيس رجب طيب أردوغان تحدث هاتفيا مع المواطنين بعد عودتهم إلى تركيا، وأعرب لهم عن أطيب تمنياته وهنأهم بعودتهم سالمين.

بدورهم عبر المواطنون عن شكرهم للرئيس أردوغان على اهتمام بلادهم الكبير بإنقاذهم.

كما أعرب الرئيس أردوغان عن شكره وتهنئته لكل من ساهم في عودة المواطنين إلى البلاد.

ومن جانبها أكدت وزارة الخارجية التركية في بيان، وصول المواطنين السبعة إلى البلاد إثر جهود واتصالات حثيثة لإنقاذهم.

كما لفت البيان إلى أن كافة الوحدات والمؤسسات المعنية وفي مقدمتها السفارة التركية لدى طرابلس وجهاز الاستخبارات التركي، عملت بتنسيق وتعاون فاعل لضمان الإفراج عن المواطنين المحتجزين وعودتهم سالمين إلى الوطن.

وأعربت الخارجية عن شكرها للحكومتين الليبية والقطرية وكافة المؤسسات التي ساهمت في عملية الإفراج عن المواطنين الأتراك المحتجزين.

إشادة واسعة من قبل النشطاء

ولاقت هذه العملية المشتركة بين الاستخبارات التركية والقطرية إشادة واسعة من قبل النشطاء على تويتر، وكتبت ناشطة باسم آمال:”الحمدلله على سلامة عودتهم لأهاليهم وبلدهم ،، وبارك الله في جهود أبطال تركيا وقطر وجزاهم كل خير.”

الحمدلله على سلامة عودتهم لأهاليهم وبلدهم ،، وبارك الله في جهود أبطال تركيا وقطر وجزاهم كل خير 💙🧿 — Amaal آمال 💙 (@Amaal67778797) November 21, 2021

فيما قال سعيد السويدي:”الحمدلله على سلامتهم، هل هؤلاء كانوا رجال اعمال رهائن عند حفتر؟”

الحمدلله على سلامتهم، هل هؤلاء كانوا رجال اعمال رهائن عند حفتر؟ — Said Al Sowaidi سعيد السويدي (@saidalsowaidi) November 21, 2021

هل تم دفع فدية؟

هذا وتحدث بعض النشطاء عن أن هذه العملية وإطلاق سراح المواطنين الأتراك قد تم بعد دفع فدية.

الحمد لله على سلامة المحتجزين وعودتهم إلى بلادهم. الأنباء قالت أن العملية كانت عملية دفع فدية. — yasser.fx (@yasserfx3) November 21, 2021

كم الفدية؟! — المترجم اللغوي (@almotargim) November 21, 2021

فيما دون ناشط آخر:”لماذا دائما نبحث عن ماوراء الحل فجميع الدول في العالم الذي تحترم شعبها تفعل كل ما في استطاعتها ولو بدفع الفدية.”

لماذا دائما نبحث عن ماوراء الحل فجميع الدول في العالم الذي تحترم شعبها تفعل كل ما في استطاعتها ولو بدفع الفدية وقد فعلت ذلك امريكا واسرائيل وفرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا وغيرهم المهم النتيجة والحساب مع المجرمين يكون بعد — Benomar Abdeljalil (@benomar_ida) November 21, 2021

وتابع:”وقد فعلت ذلك امريكا واسرائيل وفرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا وغيرهم المهم النتيجة والحساب مع المجرمين يكون بعد”.

وغرد عمر:”اللهم احفظ قطر وتركيا وسائر بلاد المسلمين.”

اللهم احفظ قطر وتركيا وسائر بلاد المسلمين — ÖMER 🇵🇸 (@OMERHAK13) November 21, 2021