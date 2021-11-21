اشتباك مسلح قرب باب الأسباط يؤدي لمقتل جندي واستشهاد المنفذ
جثة منفذ العملية والسلاح المستخدم فيها - متداول
Videoالهدهد

اشتباك مسلح على أبواب الأقصى .. مقتل جندي واستشهاد مقاوم (فيديو)

المنفذ تنكر بزي اليهود المتشددين

كتب أنس السالم
0

قتل جندي اسرائيلي، صباح اليوم الأحد، وأصيب 3 آخرون، خلال اشتباك مسلح نفذه شاب فلسطيني، قرب باب السلسلة المؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك.

وإعلنت وسائل إعلام عبرية، استشهاد منفذ العملية، وقالت انه استخدم في الاشتباك المسلح سلاحاً من طراز “كارلو”.

كما ذكرت أن منفذ العملية تنكّر بزيّ “الحريديم” -المتشددين اليهود- . بينما انتشرت صورة للمنفذ بعد استشهاده.

ولاحقاً، اعلت مصادر فلسطينية أن الشيخ فادي ابو شخيدم (42 عاما) من مخيم شعفاط شمال شرق القدس هو منفذ الاشتباك المسلح.

من جهته، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف إن منفذ العملية الذي وصفه بـ”الإرهابي”، وهو من سكان القدس الشرقية، كان يأتي كل يوم للصلاة في الحرم القدسي، واليوم وصل بسلاح عادي. وفي غضون ثوان فتح ضابطان النار عليه. ولحسن الحظ كان الزقاق فارغا. وهو أحد عناصر حركة حماس. واضح ان الهجوم كان مدبرا”.

اقرأ ايضا: مسلحو حماس بجنازة وصفي كبها يغضبون “عباس” وقرار بعملية في جنين

ووصف مفوّض شرطة الاحتلال الاسرائيلي في تصريحاتٍ نقلتها وسائل اعلام عبرية، العملية بـ”الخطيرة جدا”. وقال إن المنفذ معروف لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ه من سكان القدس الشرقية .

ردود أفعال 

وباركت فصائل فلسطينية الهجوم، وأشادت بجرأته، وقالت إنه ردّ على اعتداءات وجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وقال محمد حمادة المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس: “عملية القدس رسالة اختراق للعدو. وصنعت جرحا عميقا في الاحتلال”.

كما قال والعمليات ستستمر ردا على محاولات تدنيس المسجد الأقصى ومحاولات المستوطنين تهويده”.

بينما أضاف حمادة أن “عملية القدس اليوم ومن قبلها عملية عمر أبو عصب تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بالمقاومة”.

في غضون ذلك، قالت حركة الجهاد الإسلامي إنّ “عملية القدس البطولية تدلل على قوة وحيوية المقاومة وتمسك الشعب الفلسطيني بها كنهج قادر على ردع الاحتلال وكسر عنجهيته”.

كما اضافت: “نبارك عملية القدس وواهم من يظن أن الشعب الفلسطيني سيستلم أمام إرهاب الاحتلال”.

بينما باركت حركة المقاومة الشعبية عملية إطلاق النار في القدس. ودعت “المناضلين والمقاتلين وكل ما يمتلك السلاح إلى الانتفاض في وجه الاحتلال”.

كما باركت لجان المقاومة العملية “والشباب الفلسطيني الثائر لا يؤمن إلا بطريق البندقية والنار والبارود”.

 

(المصدر: وطن- متابعات)

«تابعنا عبر قناتنا في  YOUTUBE»

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أنس السالم

كاتب ومحرر صحفي من فلسطين.
مدير تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب

قد يعجبك ايضا
الهدهد

فيديو يوثق عملية الطعن في القدس .. وآخر رسالة من الشهيد لأصدقائه (شاهد)

الهدهد

سماح إسرائيل للمستوطنين بالصلاة في الأقصى قد يُفجر هبة جديدة بالأراضي الفلسطينية

الهدهد

“يوم الغضب الفلسطيني”.. الاحتلال يستنفر ويحشد قواته في ذكرى إحراق المسجد…

الهدهد

فلسطينيون يحشدون لأوسع رباط في الأقصى لإفشال مخطط الاقتحام الكبير (شاهد)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More