اشتباك مسلح على أبواب الأقصى .. مقتل جندي واستشهاد مقاوم (فيديو)

قتل جندي اسرائيلي، صباح اليوم الأحد، وأصيب 3 آخرون، خلال اشتباك مسلح نفذه شاب فلسطيني، قرب باب السلسلة المؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك.

#شاهد📸| إصابة 4 من جنود الاحتلال الاسرائيلي أحدهم بحالة ميؤوس منها في اشتباك مسلح مع مقاوم فلسطيني قرب باب السلسلة أحد ابواب #المسجد_الأقصى المبارك .. استمعوا الى صراخ الجنود 👇 pic.twitter.com/8wrNP3wbOe — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) November 21, 2021

وإعلنت وسائل إعلام عبرية، استشهاد منفذ العملية، وقالت انه استخدم في الاشتباك المسلح سلاحاً من طراز “كارلو”.

#شاهد📸| صورة السلاح الذي استخدمه مقاوم فلسطيني في تنفيذ اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال الاسرائيلي قرب باب السلسلة أحد ابواب #المسجد_الأقصى المبارك حيث استشهد بعدما أصاب 4 جنود احدهم في حالة حرجة. pic.twitter.com/rIzztb6jwp — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) November 21, 2021

كما ذكرت أن منفذ العملية تنكّر بزيّ “الحريديم” -المتشددين اليهود- . بينما انتشرت صورة للمنفذ بعد استشهاده.

#شاهد📸| شهيـــداً .. المقاوم الذي نفذ اشتباكا مسلحاً مع جنود الاحتلال الاسرائيلي قرب باب السلسلة أحد ابواب #المسجد_الأقصى المبارك قتل أحدهم اصاب 3 آخرين. pic.twitter.com/JYKdCNdNQx — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) November 21, 2021

ولاحقاً، اعلت مصادر فلسطينية أن الشيخ فادي ابو شخيدم (42 عاما) من مخيم شعفاط شمال شرق القدس هو منفذ الاشتباك المسلح.

📸 مصادر فلسطينية: الشيخ فادي ابو شخيدم (42 عاما) من مخيم #شعفاط شمال شرق #القدس منفذ الاشتباك المسلح مع جنود الاحتلال الاسرائيلي قرب باب السلسلة أحد ابواب #المسجد_الأقصى المبارك حيث قتل أحدهم واصاب 3 آخرين. pic.twitter.com/S1UzvnVnXp — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) November 21, 2021

من جهته، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف إن منفذ العملية الذي وصفه بـ”الإرهابي”، وهو من سكان القدس الشرقية، كان يأتي كل يوم للصلاة في الحرم القدسي، واليوم وصل بسلاح عادي. وفي غضون ثوان فتح ضابطان النار عليه. ولحسن الحظ كان الزقاق فارغا. وهو أحد عناصر حركة حماس. واضح ان الهجوم كان مدبرا”.

💥 الاحتلال يعلن مقتل أحد الجنود المصابين في الاشتباك المسلح مع مقاوم فلسطيني قرب باب السلسلة أحد ابواب #المسجد_الأقصى .. فيديو يظهر لحظة نقل جندي مُصاب بالعملية. pic.twitter.com/3Zs0aVn5Md — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) November 21, 2021

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ووصف مفوّض شرطة الاحتلال الاسرائيلي في تصريحاتٍ نقلتها وسائل اعلام عبرية، العملية بـ”الخطيرة جدا”. وقال إن المنفذ معروف لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ه من سكان القدس الشرقية .

ردود أفعال

وباركت فصائل فلسطينية الهجوم، وأشادت بجرأته، وقالت إنه ردّ على اعتداءات وجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين.

📸صورة للشــــهيد فادي أبو شخـــيدم لحظة تنفيذ عمـــلية #القدس والتي أسفرت عن مقـــتل جندي وإصابة 3 آخرين. تفاصيل وصور العملية 👇https://t.co/fyseJTsZJw pic.twitter.com/VnpeAqRljN — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) November 21, 2021

وقال محمد حمادة المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس: “عملية القدس رسالة اختراق للعدو. وصنعت جرحا عميقا في الاحتلال”.

كما قال والعمليات ستستمر ردا على محاولات تدنيس المسجد الأقصى ومحاولات المستوطنين تهويده”.

بينما أضاف حمادة أن “عملية القدس اليوم ومن قبلها عملية عمر أبو عصب تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بالمقاومة”.

في غضون ذلك، قالت حركة الجهاد الإسلامي إنّ “عملية القدس البطولية تدلل على قوة وحيوية المقاومة وتمسك الشعب الفلسطيني بها كنهج قادر على ردع الاحتلال وكسر عنجهيته”.

كما اضافت: “نبارك عملية القدس وواهم من يظن أن الشعب الفلسطيني سيستلم أمام إرهاب الاحتلال”.

بينما باركت حركة المقاومة الشعبية عملية إطلاق النار في القدس. ودعت “المناضلين والمقاتلين وكل ما يمتلك السلاح إلى الانتفاض في وجه الاحتلال”.

كما باركت لجان المقاومة العملية “والشباب الفلسطيني الثائر لا يؤمن إلا بطريق البندقية والنار والبارود”.