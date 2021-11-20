ما هو أفضل سن للزواج حسب العلم؟!

لطالما كان الزواج حلم كل فتاة وغاية كافة الرجال، فبعد سن عمرية معينة ومرحلة ما من الحياة، يبدأ كلا الطرفين في التفكير في الارتباط الرسمي. لأنه عقد متين وحياة ثانية مختلفة، وامتداد لمشاعر الحب والود.

الخوف من الارتباط الأبدي

وفقا لصحيفة “الباييس” الدومينيكانية، غالبًا ما تحدث مناقشات بين المقبلين على الزواج، على المرحلة العمرية الأفضل لإتمام مراسم الزفاف. لكنهم أحيانا لا يتفقون أبدًا. وتبدأ عقبة المماطلة في الظهور خوفا من الالتزام والارتباط الأبدي.

لكن في الوقت الراهن، أبدى العلم رأيه، وبالتالي فإن أولئك الذين يريدون الفرار من المسؤولية ليس لديهم المزيد من الأعذار. لأن فريقًا من العلماء حدد السن المناسب للزواج.

وحسب ما ترجمته “وطن”، طوّر عالما الرياضيات توم غريفيث وبريان كريستيان، معادلة حسابية، تحدد المرحلة المثالية في حياة الشخص للزواج. ونشرت النتائج في كتابهما الجديد. “خوارزميات الحياة: حساب القرارات البشرية”

و بالاستناد على ما نَشره العالمين، فإن أفضل سن للزواج يكون في 26 عامًا.

كيف حدد فريق من العلماء السن المثالي للزواج

توصل الخبراء إلى الصيغة باستخدام الحسابات الرياضية. وتوصلوا إلى أنه بمجرد اكتمال نسبة 37 % من شيء ما خلال إطار زمني معين، فأنت تعتبر في النقطة المثالية لاتخاذ قرار رئيسيّ. أو ربما تكون نَاضجا كفاية لاقرار أمر الزواج.

وفقًا لما أوردته صحيفة “ديلي ستار”، إذا نظرنا إلى هذه المعادلة من منظور الزواج. فإذا كان الشخص يبحث عن شريك مثالي بين سن 18 و 40 عامًا، فإن 26 عاما هو العمر المثالي لأن قاعدة 37 بالمئة تبدأ في سن 22 عاما.

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ومع ذلك، فإن قاعدة 37 % ليست مثالية كما تبدو لأنها لا تأخذ في الحسبان أن أذواق الناس قد تختلف باختلاف تقدمهم في السن والبيئة الاجتماعية والمنظور للزواج. وبالتالي، قد يبحث هذا الفرد عن شيء مختلف في سن أخرى.

استمتع بعزوبيتك

وبهذا المعنى، ناقض عالم الاجتماع نيكولاس والفينجر، من جامعة يوتا، نظرية علماء الرياضيات. وجادل بأنه اكتشف في يوليو 2015، أن أفضل سن للزواج لتجنب مشكلة الطلاق يكون من سن 28 إلى 32 سنة. (وهو ما يمثل قاعدة 45 % وهي أكثر من النسبة التي حددها كل من غريفيثس وكريستيان).

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لهذا السبب، إذا لم تكن قد وجدت شريكك المثالي بعد. وكنت بالفعل في السن الذي أشار إليه العلماء. فيمكنك الإسراع في العثور على شخص يرافقك رسمي في حياتك. او يمكنك الانتظار إلى أن تجد الشخص المناسب للاقتران به، وإلى ذلك الوقت يمكنك الاستمتاع بعزوبيتك.

(المصدر: الباييس – ترجمة وتحرير وطن)