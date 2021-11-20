ما هو أفضل سن للزواج حسب العلم؟
طور عالمان خوارزمية تحدد المرحلة المثالية للزواج
حياتنا

ما هو أفضل سن للزواج حسب العلم؟!

طور عالمان في الرياضيات خوارزمية تحدد المرحلة المثالية من الحياة للزواج

كتب معالي بن عمر
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لطالما كان الزواج حلم كل فتاة وغاية كافة الرجال، فبعد سن عمرية معينة ومرحلة ما من الحياة، يبدأ كلا الطرفين في التفكير في الارتباط الرسمي. لأنه عقد متين وحياة ثانية مختلفة، وامتداد لمشاعر الحب والود.

الخوف من الارتباط الأبدي

وفقا لصحيفة “الباييس” الدومينيكانية، غالبًا ما تحدث مناقشات بين المقبلين على الزواج، على المرحلة العمرية الأفضل لإتمام مراسم الزفاف. لكنهم أحيانا لا يتفقون أبدًا. وتبدأ عقبة المماطلة في الظهور خوفا من الالتزام والارتباط الأبدي.

لكن في الوقت الراهن، أبدى العلم رأيه، وبالتالي فإن أولئك الذين يريدون الفرار من المسؤولية ليس لديهم المزيد من الأعذار. لأن فريقًا من العلماء حدد السن المناسب للزواج.

وحسب ما ترجمته “وطن”، طوّر عالما الرياضيات توم غريفيث وبريان كريستيان، معادلة حسابية، تحدد المرحلة المثالية في حياة الشخص للزواج. ونشرت النتائج في كتابهما الجديد. “خوارزميات الحياة: حساب القرارات البشرية”

و بالاستناد على ما نَشره العالمين، فإن أفضل سن للزواج يكون في 26 عامًا.

كيف حدد فريق من العلماء السن المثالي للزواج

توصل الخبراء إلى الصيغة باستخدام الحسابات الرياضية. وتوصلوا إلى أنه بمجرد اكتمال نسبة 37 % من شيء ما خلال إطار زمني معين، فأنت تعتبر في النقطة المثالية لاتخاذ قرار رئيسيّ. أو ربما تكون نَاضجا كفاية لاقرار أمر الزواج.

وفقًا لما أوردته صحيفة “ديلي ستار”، إذا نظرنا إلى هذه المعادلة من منظور الزواج. فإذا كان الشخص يبحث عن شريك مثالي بين سن 18 و 40 عامًا، فإن 26 عاما هو العمر المثالي لأن قاعدة 37 بالمئة تبدأ في سن 22 عاما.

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ومع ذلك، فإن قاعدة 37 % ليست مثالية كما تبدو لأنها لا تأخذ في الحسبان أن أذواق الناس قد تختلف باختلاف تقدمهم في السن والبيئة الاجتماعية والمنظور للزواج. وبالتالي، قد يبحث هذا الفرد عن شيء مختلف في سن أخرى.

استمتع بعزوبيتك

وبهذا المعنى، ناقض عالم الاجتماع نيكولاس والفينجر، من جامعة يوتا، نظرية علماء الرياضيات. وجادل بأنه اكتشف في يوليو 2015، أن أفضل سن للزواج لتجنب مشكلة الطلاق يكون من سن 28 إلى 32 سنة. (وهو ما يمثل قاعدة 45 % وهي أكثر من النسبة التي حددها كل من غريفيثس وكريستيان).

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لهذا السبب، إذا لم تكن قد وجدت شريكك المثالي بعد. وكنت بالفعل في السن الذي أشار إليه العلماء. فيمكنك الإسراع في العثور على شخص يرافقك رسمي في حياتك. او يمكنك الانتظار إلى  أن تجد الشخص المناسب للاقتران  به، وإلى ذلك الوقت يمكنك الاستمتاع بعزوبيتك.

 

(المصدر: الباييس – ترجمة وتحرير وطن)

 

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معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي.

مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال…

إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا.

خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة.
من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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