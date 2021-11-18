مياه “عين الثقب” شمال قطر تتحول إلى اللون الوردي في مشهد محير! (فيديو)

في مشهدٍ محيّر، تداول مغرّدون قطريون، على مواقع التواصل الإجتماعيّ، صوراً أثارة حيرة المتابعين، بعد تحولّ مياه “عين الثقب” شمال البلاد، إلى اللون الوردي.

باحثون بيئيون قالوا ان ارتفاع ملوحة العين ودرجة الحرارة تسببا في نمو بكتيريا لونت المياه باللون الوردي.

بينما عزا آخرون اللون الوردي في العين الى ارتفاع نسبة المعادن في المياه ما ادى لتصبغها.

وفي هذا السياق، حضر فريق مختص من وزارة البيئة الى العين، وقام بسحب عيّنات من مياه العين الواقعة في “عين الثقب” شمال البلاد بغرض فحصها.

🎥👏🏻| بعد يوم واحد فقط من تصوير مياه العين الوردية.. فريق مختص من وزارة البيئة يستجيب ويقوم بسحب عيّنات من مياه العين الواقعة في "عين الثقب" شمال البلاد بغرض فحصها@moecc_qatar | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦pic.twitter.com/GLMBN0bsjO — نديب قطر (@NadeebQa) November 16, 2021