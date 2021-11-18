أردوغان يعارض الفائدة .. إليكم أسباب انهيار الليرة التركية

انخفضت قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 35 في المائة في الأشهر الـ 12 الماضية.

وخفض البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة من 16 في المائة إلى 15 في المائة يوم الخميس، للشهر الثالث على التوالي، بعد أن دفع الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة على الرغم من انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم.

وبدلاً من إصدار تصريحات من شأنها تحفيز الأسواق لدعم العملة المحلية. أعلن أردوغان يوم الأربعاء أنه لن يتوقف عن معارضة أسعار الفائدة المرتفعة طالما أنه في منصبه.

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وأكدت الملاحظات رأيه بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم. وليس العكس كما هو موضح في النظرية الاقتصادية السائدة.

كمسلم متدين، حاول أردوغان أيضًا إضفاء الشرعية على موقفه من أسعار الفائدة من خلال الرجوع إلى آيات قرآنية.

وبعد انخفاض سعر الفائدة يوم الخميس تم تداول العملة عند 10.76 ليرة تركية للدولار.

عوامل غرق الليرة التركية باستمرار

1.معدلات الفائدة السلبية

تعتقد الأسواق أن البنك المركزي التركي فقد استقلاليته ومصداقيته من خلال الرضوخ في مواجهة ضغوط أردوغان لخفض أسعار الفائدة.

بعد إقالة عدد من المحافظين ، عيّن أردوغان في وقت سابق من هذا العام ، ساهاب كافجي أوغلو رئيسًا جديدًا للبنك.

أيد أوغلو نظريات أردوغان المناهضة لسعر الفائدة مثل التأكيد المشكوك فيه علميًا بأن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض التضخم.

نظرًا لأن التضخم السنوي، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية، وصل إلى ما يقرب من 20 في المائة في تركيا. فقد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2 في المائة الشهر الماضي، من 18 في المائة إلى 16 في المائة، مما يوفر فعليًا أسعار فائدة حقيقية سلبية.

ووضعت الخطوة كما هو متوقع الليرة التركية في دوامة هبوطية مع انتقال السكان المحليين من العملة المحلية إلى العملات الأجنبية بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو، لحماية استثماراتهم.

وبدأ المستثمرون الأجانب الذين أغرقوا الأسواق التركية بأموال ساخنة للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة في المغادرة.

من المتوقع أن يرتفع التضخم، ليس فقط في تركيا ولكن على مستوى العالم، في الأشهر المقبلة، مما يجعل الليرة فعليًا أضعف في المستقبل القريب بدون درع سعر الفائدة.

وتصبح حلقة مفرغة لأن انخفاض قيمة الليرة يؤدي أيضًا إلى مزيد من التضخم في السلع ، والتي يتم استيرادها في الغالب. تستورد تركيا جميع احتياجاتها من الغاز والنفط تقريبًا.

2.نقص الاحتياطيات الأجنبية

يفتقر البنك المركزي التركي أيضًا إلى احتياطيات النقد الأجنبي بسبب السياسات السابقة للحكام السابقين الذين تدخلوا في الأسواق للحفاظ على الليرة التركية أقوى من خلال حرق الدولار الأمريكي من خلال أساليب الباب الخلفي.

أدت هذه السياسة إلى نتائج عكسية وأدت إلى إذابة صافي احتياطيات البنك إلى ما دون الصفر. باستثناء المقايضات مع المؤسسات المالية الأخرى ، فإن الودائع الأجنبية للبنك المركزي تقل حاليًا عن 35 مليار دولار.

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في غضون ذلك ، يتعين على الشركات التركية والحكومة سداد ديون خارجية بقيمة 13 مليار دولار في الشهرين المقبلين ، وفقًا لبلومبرج. يجب سداد أكثر من نصف الدين ، الذي يبلغ 8 مليارات دولار ، في تشرين الثاني (نوفمبر).

لماذا يريد أردوغان معدلات أقل؟

يعتقد الرئيس أن المعدلات المنخفضة ستزيد النمو الاقتصادي وتخفض البطالة وتحفز المزيد من الصادرات.

قال وزير التجارة التركي محمد موش ، الأربعاء ، إن الناتج المحلي الإجمالي التركي ارتفع بنسبة 21.7 في المائة في الربع الثاني من هذا العام ، بعد زيادة بنسبة 7.2 في المائة في الربع الأول.

وقال أيضًا إن الصادرات وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 181.8 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام ، بزيادة 33.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي. كما انخفض معدل البطالة بنسبة 1٪ في سبتمبر من 12.7٪ إلى 11.5٪ على أساس سنوي.

مذكرة قانونية

لكن الخبراء يحذرون من أن انخفاض قيمة الليرة يضع تكلفة باهظة على المواطن التركي العادي الذي يكافح لتغطية نفقاته وسط ارتفاع الأسعار.

قفزت أسعار المواد الغذائية الأساسية ، مثل البطاطس والطماطم والخس ، بنسبة 62 في المائة إلى 70 في المائة في الأشهر الـ 12 الماضية ، وفقًا للإحصاءات الرسمية.

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كما ارتفعت أسعار الأصناف التالية: دجاج 68 في المائة ، بيض 47 في المائة ، زيت عباد الشمس 41 في المائة ، معكرونة 40 في المائة ، لبن 37 في المائة.

تجاوز عتبة الفقر بالفعل 10000 ليرة تركية (950 دولارًا) الشهر الماضي. وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى الصافي للأجور البالغ 2825 ليرة تركية (269 دولارًا).

بينما لا يحصل أكثر من 42 في المائة من العمال الأتراك إلا على حد أدنى رسمي للأجور.

في غضون ذلك ، ارتفعت أسعار المساكن بنحو 30 في المائة ، مما أثار مشكلة إسكان في المدن الكبرى ، بما في ذلك اسطنبول وأنقرة.