فيديو يوثق عملية الطعن في القدس .. وآخر رسالة من الشهيد لأصدقائه (شاهد)

استشهد الفتى الفلسطيني عمر أبو عصب (16 عامًا)، من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، مساء اليوم، بعد تنفيذه عملية طعن أصيب فيها 2 من عناصر شرطة الاحتلال الاسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

عاجل| مصادر محلية: الشهـ.ـيد المقدسي الذي ارتقى الليلة هو الفتى عمر أبو عصب من بلدة العيساوية في القدس المحتلة pic.twitter.com/tyjONrkKoP — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 17, 2021

وعرضت وسائل إعلام عبرية، مقطع فيديو، وثقته كاميرات المراقبة، للحظة تنفيذ عملية الطعن.

מתקרב ללוחמים ודוקר: תיעוד הפיגוע בעיר העתיקה בירושלים@SuleimanMas1

(צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/ihSuSMjWGR — כאן חדשות (@kann_news) November 17, 2021

اعتقال والد ووالدة الشهيد

كما وثقت مقاطع فيديو متداولة بين النشطاء الفلسطينيين، اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في العيساوية عقب اقتحامها البلدة بأعداد كبيرة.

#شاهد| قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيساوية بالقدس المحتلة pic.twitter.com/u2MbUgJ43x — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 17, 2021

هذا واعتقلت قوات الاحتلال والد ووالدة وشقيق الفتى عمر أبو عصب، عقب اقتحام منزلهم في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.

لحظة اعتقال قوات الاحتلال والد ووالدة وشقيق الشهـ.ـيد المقدسي الفتى عمر أبو عصب عقب اقتحام منزلهم في بسلذة العيساوية بالقدس المحتلة pic.twitter.com/dwKkoKwdus — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 17, 2021

وكانت شرطة الاحتلال ذكرت، في بيان نشرته على تويتر، أن العملية وقعت قرب المدرسة الدينية “عطيرت كوهانيم”.

حيث بادر الفتى الفلسطيني بطعن عناصر الشرطة، قبل أن يتم إطلاق النار عليه وتصفيته في المكان.

وتجمع عدد كبير من سكان بلدة العيساوية، أمام منزل الشهيـد المقدسي عمر أبو عصب، بعد اعتقال أسرته.

#صور.. من منزل الشهيـ،ـد المقدسي عمر أبو عصب في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة pic.twitter.com/3hNmH5XZej — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 17, 2021

هذا وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، البلدة القديمة في مدينة القدس، وأعلنت عن إصابة اثنين من عناصرها في عملية طعن.

وأظهر فيديو وصول تعزيزات لقوات الاحتلال على مدخل بلدة العيساوية في القدس المحتلة.

#شاهد..تعزيزات لقوات الاحتلال على مدخل بلدة العيساوية في القدس المحتلة. pic.twitter.com/viY2cnf55Q — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 17, 2021

وكانت صورا انتشرت بين النشطاء بثها الإعلام العبري، للسكين الذي استخدمه عمر أبو عصب في عملية الطعن التي نفذها، واستشهد اليوم على إثرها.

منفذ عملية الطعن في القدس الشهيد #الفتى عمر أبو عصب من بلدة العيساوية في #القدس_المحتلة. عمره ١٦ ربيعاً يا عرب

ابن ال ١٦ ربيعاً مليئ بالعزة و الشرف و الرجولة و الإيمان أكثر كل حكّام و أمراء العرب عبيد المال و الشيطان و التبطيع pic.twitter.com/PEmfsNDF3D — حۡسۣيۧنۨ 🇱🇧 (@hussssein123) November 17, 2021

حماس تنعى شهيدها عمر أبو عصب

ونعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الشهيد عمر إبراهيم أبو عصب (16 عامًا)، الذي ارتقى بعد تنفيذه عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن “الشهيد أبو عصب قدم نموذجًا فريدًا في الإقدام والشجاعة، وهو الذي عاش في القدس ورأى الإجرام الصهيوني ضد البشر والحجر والمقدسات”.

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وأكدت أن “شعبنا الفلسطيني لن يترك الاحتلال يعيث في قدسنا فسادًا وتدنيسًا للمسجد الأقصى المبارك، وهدمًا للبيوت، وتهجيرًا لأهلنا في أحياء سلوان والشيخ جرّاح، دون رد على هذه الجريمة”.

وحيت العملية البطولية، مشددةً على أنها تأكيد على تمسك شعبنا بخيار المقاومة، وإيمانه بأنها السبيل لاستعادة حقوقه المسلوبة.

“تذكرونا بالخير”

وكانت عبارة “تذكرونا بالخير” من المنشورات الأخيرة للفتى عمر أبو عصب منفذ عملية الطعن بالقدس المحتلة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

"تذكرونا بالخير".. من المنشورات الأخيرة للفتى عمر أبو عصب منفذ عملية الطعن بالقدس المحتلة pic.twitter.com/Di2LuOrz2h — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 17, 2021

كما تداول النشطاء صورا من محادثات لعمر أبوعصب مع أصدقائه، تكشف عن آخر ما كتبه قبل استشهاده.