فوائد عظيمة لممارسة الرياضة في فصل الشتاء
فوائد عظيمة لممارسة الرياضة في فصل الشتاء
Imageرياضة

تعرف على الفوائد العظيمة لجسمك عند ممارسة الرياضة في فصل الشتاء

كتب فارس أبو شيحة
0

كشفت دراسات علمية بأن ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة خلال أيام فصل الشتاء البارد، تساعد في انتظام تكوين الجسم بشكل مثالي وقوي، كما أنه يساعد على مقاومة الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وكذلك تنظيم استنشاق الهواء. النقي من الهواء النظيف عند الخروج من المنزل من أجل ممارستها.

ونشر موقع “Everyday Health Group“، تقرير عن أهم النصائح التي تساعد في التحفيز عند انخفاض درجة الحراء. في فصل الشتاء البارد، وهي على النحو الآتي:

الحفاظ على صحة الجسم

يعد أسهل مصدر مساعد من أجل تزويد الجسم بفيتامين (د) كبديل مساعد عن تناول بعض. الأطعمة التي تحتوي على ذلك، وهو تعرض الجلد العاري لأشعة الشمس والتي تعمل على تقوية العظام. والعضلات وعلى وجه الخصوص في ساعات الصباح الباكر، كما أنها تحافظ على قوة جهاز المناعة لديك والشعور بالسعادة الإيجابية طوال اليوم.

 

 

الحفاظ على الدفيء وتدفق الدم

تساعد ممارسة الرياضة بأشكالها المختلفة في فصل الشتاء، على تسخين جسدك بشكل طبيعي من خلال ممارسة عدد من التمارين الرياضية كالمشي والجري وغيرها، كما أن ممارسة التمارين يعتبر كمهدئ لجسمك.

اقرأ المزيد: الأرجنتين تتأهل لمونديال كأس العالم رغم التعادل المثير أمام البرازيل (شاهد)

تقوية جهاز المناعة

ممارسة التمارين الرياضية على الدوام وبانتظام يقوي جهاز المناعة من التعرض لعدوى الإنفلونزا وفيروس كورونا ” كوفيد19″ الذي ينشط بشكل كبير في فصل الشتاء، إلى جانب ضخ الدم إلى جميع الخلايا المناعية في جسمك من أجل المساعدة في القضاء على أي عدوى قد تهدد جسدك لعدد من الساعات، فذلك يجب ممارسة التمارين الرياضة على الدوام ودون انقطاع بسبب الكسل أو الانشغال في العمل.

 التقليل من الاكتئاب

ممارسة التمارين بشكل يومي، يساعد على إرسال المواد الكيمائية إلى الدماغ وهو ما يشعرك بالراحة وإزالة التوتر وكذلك الشعور بالاسترخاء من الضغط اليومي بسبب إرهاق العمل، إلى جانب إفراز مواد كيمائية تساعد في الشعور بالرضا والمتمثل في مادة السيروتونين والدوبامين اللذان يساعدا على التقليل من الاكتئاب والقلق والتوتر مع تعزيز الشعور بالسعادة والراحة.

اقرأ المزيد: منتخب فرنسا يهزم فنلندا وبلجيكا تتعادل مع ويلز في تصفيات كأس العالم 2022 

 الوزن المثالي

من السهل جدًا زيادة الوزن في أيام فصل الشتاء البارد، نتيجة تناول العديد من الأطعمة التي تجعلنا نشعر بالسعادة والدفيء لأجسامنا لكنها في ذات الوقت تساعد على زيادة الوزن، ولذلك من أجل تحقيق الوزن المثالي وتجنب الوزن الزائد والمفرط في فصل الشتاء يتوجب علينا ممارسة الرياضة بانتظام وتناول الوجبات والأطعمة الصحية لمكافحة السكر الزائد والسعرات الحرارية التي نستهلكها في فصل الشتاء.

(المصدر: وطن +Every day Health)

«تابعنا عبر قناتنا في  YOUTUBE»

فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

قد يعجبك ايضا
حياتنا

لماذا تؤثر ممارسة التمارين الرياضية قبل الذهاب إلى الفراش على النوم؟

رياضة

فرجاني ساسي يودع جماهير الزمالك برسالة مؤثرة

رياضة

“شاهد” ماذا فعل لاعبو الأهلي المصري أثناء تتويجهم بلقب السوبر الأفريقي؟!

رياضة

6 تمارين رياضية تجعلك في قمة النشاط اليومي وتحميك من الإصابة بكورونا

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More