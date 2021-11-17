تعرف على الفوائد العظيمة لجسمك عند ممارسة الرياضة في فصل الشتاء

كشفت دراسات علمية بأن ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة خلال أيام فصل الشتاء البارد، تساعد في انتظام تكوين الجسم بشكل مثالي وقوي، كما أنه يساعد على مقاومة الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وكذلك تنظيم استنشاق الهواء. النقي من الهواء النظيف عند الخروج من المنزل من أجل ممارستها.

ونشر موقع “Everyday Health Group“، تقرير عن أهم النصائح التي تساعد في التحفيز عند انخفاض درجة الحراء. في فصل الشتاء البارد، وهي على النحو الآتي:

الحفاظ على صحة الجسم

يعد أسهل مصدر مساعد من أجل تزويد الجسم بفيتامين (د) كبديل مساعد عن تناول بعض. الأطعمة التي تحتوي على ذلك، وهو تعرض الجلد العاري لأشعة الشمس والتي تعمل على تقوية العظام. والعضلات وعلى وجه الخصوص في ساعات الصباح الباكر، كما أنها تحافظ على قوة جهاز المناعة لديك والشعور بالسعادة الإيجابية طوال اليوم.

الحفاظ على الدفيء وتدفق الدم

تساعد ممارسة الرياضة بأشكالها المختلفة في فصل الشتاء، على تسخين جسدك بشكل طبيعي من خلال ممارسة عدد من التمارين الرياضية كالمشي والجري وغيرها، كما أن ممارسة التمارين يعتبر كمهدئ لجسمك.

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تقوية جهاز المناعة

ممارسة التمارين الرياضية على الدوام وبانتظام يقوي جهاز المناعة من التعرض لعدوى الإنفلونزا وفيروس كورونا ” كوفيد19″ الذي ينشط بشكل كبير في فصل الشتاء، إلى جانب ضخ الدم إلى جميع الخلايا المناعية في جسمك من أجل المساعدة في القضاء على أي عدوى قد تهدد جسدك لعدد من الساعات، فذلك يجب ممارسة التمارين الرياضة على الدوام ودون انقطاع بسبب الكسل أو الانشغال في العمل.

التقليل من الاكتئاب

ممارسة التمارين بشكل يومي، يساعد على إرسال المواد الكيمائية إلى الدماغ وهو ما يشعرك بالراحة وإزالة التوتر وكذلك الشعور بالاسترخاء من الضغط اليومي بسبب إرهاق العمل، إلى جانب إفراز مواد كيمائية تساعد في الشعور بالرضا والمتمثل في مادة السيروتونين والدوبامين اللذان يساعدا على التقليل من الاكتئاب والقلق والتوتر مع تعزيز الشعور بالسعادة والراحة.

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الوزن المثالي

من السهل جدًا زيادة الوزن في أيام فصل الشتاء البارد، نتيجة تناول العديد من الأطعمة التي تجعلنا نشعر بالسعادة والدفيء لأجسامنا لكنها في ذات الوقت تساعد على زيادة الوزن، ولذلك من أجل تحقيق الوزن المثالي وتجنب الوزن الزائد والمفرط في فصل الشتاء يتوجب علينا ممارسة الرياضة بانتظام وتناول الوجبات والأطعمة الصحية لمكافحة السكر الزائد والسعرات الحرارية التي نستهلكها في فصل الشتاء.

(المصدر: وطن +Every day Health)