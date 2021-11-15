منتخب إسبانيا وكرواتيا يتأهلان إلى مونديال كأس العالم 2022 (شاهد)

تأهل منتخب إسبانيا إلى مونديال كأس العالم 2022 بعد الفوز على السويد. بهدف نظيف دون مقابل، كما وضمن منتخب كرواتيا التأهل بعد فوزه المثير على روسيا بهدف وحيد خلال تصفيات أوروبا لمونديال العالم 2022 في قطر.

مباراة منتخب إسبانيا والسويد

وقاد النجم الإسباني ألفارو موراتا منتخب إسبانيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، بعد إحرازه هدف الفوز الوحيد. في المباراة داخل شباك نظيره منتخب السويد في الدقيقة ال86، من خلال هجمة مرتدة سريعة.

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وشهدت المباراة بين كلا المنتخبين القوة والإثارة طيلة مجريات اللقاء، مع إهدارهما العديد. من الفرص في هز الشباك، كما وتبقى الفرصة أمام السويد من أجل التأهل للمونديال في منافسات الملحق الأوروبي بنظام المجموعات التي تضم 12 منتخب، حيث يلعب بنظام منافسات النصف النهائي والنهائي ويتأهل في النهائي الفائز من كل مجموعة.

مباراة منتخب كرواتيا وروسيا

وتأهل منتخب كرواتيا على حساب منافسه روسيا، بعد ارتكاب مدافع منتخب روسيا فيودور كودرياشوف. الخطأ في الدقيقة ال81، ليسجلها في شباك فريقه، ليمنح منافسه من التأهل بذلك الهدف والفوز في المباراة للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022.

كما ويتنافس منتخب روسيا برفقة منتخب البرتغال الذي فشل في التأهل بعد الخسارة على أرضه أمام منتخب صربيا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في الملحق الأوروبي المقرر في شهر مارس القادم، من أجل المحاولة مرة أخرى في المشاركة في مونديال كأس العالم 2022.

ترتيب تصفيات لمونديال كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب إسبانيا بعد نجاحه من الفوز على السويد صدارة مجموعته المنافسة في تصفيات أوروبا لمونديال كأس العالم 2022 برصيد 19 نقطة، بينما جاء منافسه منتخب السويد في وصافة الترتيب برصيد 15 نقطة.

كما وجاء منتخب كرواتيا في صدارة مجموعته برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن منافسه منتخب روسيا الذي جاء في المركز الثاني برصيد 22 نقطة خلال منافسات تصفيات مونديال كأس العالم 2022.