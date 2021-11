زلازل وفيضانات وحرائق وعقارب .. أسبوع الفوضى المناخية في الشرق الاوسط!

تعرضت منطقة الشرق الأوسط إلى العديد من أشكال الفوضى المناخية غير المسبوقة من أسراب من العقارب تهاجم المنازل إلى رماد يغطي السيارات.

تلك بعض مظاهر التطرف المناخي الذي أصاب المنطقة يحصل ذلك في ظل تسابق محموم من قبل الدول لمجابهة هذه الظروف القاسية.

وتعكس الصور التي تم تشاركها على وسائل التواصل الاجتماعي كمّ الهلع الذي أصاب سكان المنطقة.

وفي هذا السياق، يلقي الموقع بعض الضوء على هذه الظواهر الطبيعية التي أحدثت الفوضى المناخية في نهاية الأسبوع ببعض دول المنطقة.

من جديد تعرضت غابات لبنان وتحديدا في جنوب البلاد إلى عديد الحرائق يوم الأحد الفارط.

وبحسب السلطات اللبنانية، تسببت الحرائق في مقتل شخص واحد على الأقل وهو عامل أجنبي بعد أن وصلت الحرائق إلى مستودع في مدينة الجديدة شمال بيروت.

ومن جهته، أمر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي السلطات والجيش باتخاذ إجراءات فورية للتصدي للحرائق وتطويقها.

وتُعزى هذه الحرائق إلى ارتفاع درجات الحرارة في عديد المناطق اللبنانية وقد هددت العديد من المناطق السكانية.

اقرأ أيضا: وضع اللاجئين السوريين.. 5 مفاتيح لفهم الأزمة

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن قوات الدفاع المدني والمتطوعين يحاولون مكافحة الحرائق واحتواء انتشارها منذ مساء السبت. إذ تسببت سرعة الرياح العالية في انتشار الحرائق إلى أبعد من ذلك.

عبر الإنترنت، أبدى العديد من السكان مخاوفهم من التداعيات البيئية لهذه الحرائق.

وباستخدام هاشتاغ # الجنوب_يحترق ، يحاول العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي رفع مستوى الوعي حول ما يحدث.

Zebqin valley extends over fifteen km, and because of the fires, we are losing the most important environmental diversity that includes dozens of species of wild trees such as frankincense, pine, willow, acacia, carob and aromatic plants.#الجنوب_يحترق pic.twitter.com/0YjXHgWr7m

— خَوْلا…السلام عإسمها. (@_khaawlaa_) November 13, 2021