الملابس النظيفة لا تزال رائحتها متعفنة؟ هذه الحيل الرائع ستحل هذه المشكلة

لا يوجد شعور أسوأ من ارتداء ملابس ذات رائحة كريهة ومنفِّرة بدلاً من الملابس النظيفة، وهو الأمر الذي قد يسبب لكِ وأسرتكِ حرجًا كبيرًا.

طرق التخلص من رائحة العفن من الملابس

إذا جربتِ جميع الحيل للتخلص من روائح العفن العالقة بالملابس، دون أن تحصلي على نتيجة جيدة، فتعرفي معنا في هذا المقال إلى طرق التخلص من رائحة العفن من الملابس، ونصائح للوقاية منه.

إن قدرة العفن على النمو بسرعة وتأثيره السلبي في صحة أسرتك، كإمكَانية التعرض للرّبو أو الحساسية، هو السبب الرئيسي في وجوب سرعة الانتباه إليه والتخلص منه. والقضاء على رائحته. وهذه الطرق ستساعدكِ على ذلك:

غسالة متسخة

لا يتعلق الأمر بالعلامة التجارية لمنظف الغسيل أو برائحة منعم الملابس. تتسبب الغسالة المتسخة دائما في الرائحة الكريهة لملابسك. وقبل استدعاء الخبراء لتنظيف الغسالة بعمق، هناك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها أولا.

تنظيف الغسالة

إذا كانت رائحة الملابس متعفنة بعد الغسيل مباشرة، تأكدي أن غسالة الملابس نفسها نظيفة. وإن كانت متسخة فنظّفيها عن طريق تشغيلها في دورة فارغة بالماء الساخن باستخدام منظف الغسيل أو المبيض.

يمكنك ترك غطاء الغسالة مفتوحًا في الفترات الفاصلة بين عمليات الغسيل للتخلص من الرائحة الكريهة فيها. ولكن كوني حذرة بشأن مخاطر السلامة المتعلقة بترك الغسالات مفتوحة، مع وجود حيوانات أليفة أو أطفال صغار.

كبسولات غسالة الصحون

أول ما يجب فعله عند تنظيف الغسالة هو استخدام قطعة قماش لإزالة الغبار.

استخدم قطعة قماش جافة أولاً ثم افعل ذلك بقطعة قماش مبللة.

أخرج حجرة المنظف ونظفها جيدًا بالماء والصابون. ثم امسح القطعة المطاطية في فوهة الغسالة بقطعة قماش مبللة.

اقرأ أيضا: مفتشة تكشف عن 10 أسرار فندقية لا يعرفها معظمنا

وفي النهاية ضع كبسولتين لغسالة الصحون في الغسالة في 90 درجة، ثم اترك الغسالة تقوم بدورَتها.

غسل الملابس بدرجة حرارة عالية

إذا كانت تعليمات التنظيف الخاصة بالملابس تسمح بغسلها بأعلى درجة حرارة ممكنة، فافعلي ذلك للتخلص من الروائح الكريهة. لأن الماء الساخن له قدرة على تعقيم الملابس وتطهيرها.

استعمال الخل

يتميز الخل بأنه مزيل قوي للرائحة الكريهة ومطهر في الوقت نفسه.

لذلك أضيفي كوبًا من الخل أو من صودا الخبز في درج الغسالة مع عملية غسيل الملابس، للتخلص من رائحتها الكريهة.

تجفيف الملابس في الشمس

اتركي الملابس المبللة تجف في الهواء، وتتعرض لأشعة الشمس، لتضمني جفافها وتهويتها جيدًا. ولا تضعيها في أماكن مغلقة، حتى لا تسبب الرائحة “المُكمكمة” والكريهة للملابس.

اقرأ أيضا: لا تنزعج من رائحته .. 10 فوائد مذهلة للثوم ستحسن حياتك

استخدام صودا الخبز

استعملي صودا الخبز لإزالة العفن عن الملابس، من خلال وضع ربع ملعقة كبيرة من هذه المادة في وعاء من الماء. ثم حركي الماء لتذويب صودا الخبز. وضعيه في زجاجة رذاذ (بخاخ)، ورشي مكان وجود العفن على الملابس، وافركي الجزء المتعفن باستخدام فرشاة. وعند الانتهاء، نظفي الملابس بالماء، واتركيها تجف.

(المصدر: وطن +consejos y trucos)