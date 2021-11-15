الراقصة دينا بفستان زفاف “هوت شورت” وتعليق غريب.. هل تزوجت للمرة الثالثة؟

أثارت الراقصة المصرية دينا، شكوكاً حول ارتباطها بعد ظهورها بفستان زفاف جريء.

“مافيش أحلى من الجواز”

ونشرت دينا مجموعة صور من جلسة تصوير خضعت لها بفستان الزفاف، عبر حسابها على “انستجرام”.

وظهرت دينا بفستان زفاف بتصميم جمبسوت، وهوت شورت، وتميز بأنه أوف شولدر.

وتركت الراقصة المصرية شعرها منسدلاً، واكتفت بوضع طرحة الزفاف عليه، ممسكةً بباقة ورود بيضاء.

وكتبت دينا: “مافيش أحلى من الجواز”.

تزوجت أم دراما؟

وهو ما جعل المتابعون يتساءلون ما إذا كانت دينا قد تزوجت حقاً، أم أن هذه الجلسة ضمن عمل درامي فقط.

وما زاد الشك حول ارتباطها، هو مسارعة عدد من الفنانين والمشاهير والإعلاميين إلى مباركة الزفاف.

فكتبت الشيف مي يعقوبي: ” القمرة الجدعة الحلوة .. احلى جارة و احلى عروسة”.

ومن أبرز النجوم الذين باركوا لدينا، منة عرفة، راندا البحيري وهيدي كرم والراقصة إليسار.

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الجدير ذكره أن دينا سبق لها الزواج من المخرج سامح الباجوري وأنجبت منه ابنها الوحيد علي.

وسبق لها الزواج عرفيًا من رجل الأعمال حسام أبو الفتوح.

وصلة رقص بالهوت شورت

وفي سياق آخر، شاركت دينا قبل أيام فيديو عبر انستجرام ظهرت خلاله تؤدي وصلة رقص على أنغام أغنية “الحلوة” لمحرم فؤاد.

وأثارت الراقصة الجدل بملابسها حيث ارتدت شورت جلد أسود قصير، مع توب أسود بأكمام.

وتعرضت الراقصة حينها لانتقادات بسبب ارتداءها شورت قصير ورقصها في مكان غير مناسب.

دينا بالنقاب!

وبعد ظهورها قبل فترة، بالحجاب، ظهرت دينا مجدداً بالنقاب قبل أسابيع.

وأشارت الراقصة أنّ هذه المشاهد من كواليس مسلسل (السيدة زينب).

وسبق أن فاجأت الراقصة دينا، متابعيها بنشر صورٍ لها تظهر فيها بالحجاب، واكتفت بكلمة (قريباً) للتعليق عليها.

فيما توقّع المتابعون حينها أنّ الراقصة تشوّق جمهورها لدور بعمل فني تظهر فيه بالحجاب، أبدى كثيرون إعجابهم بالحجاب عليها، وطالبوها بالإستمرار في ارتدائه.

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الراقصة دينا بالحجاب

وكان من بين المعلقين على صور دينا بالحجاب، المملثلة المصرية بدرية طلبة التي كتبت تعليقاً قالت فيه: “الله ياحبيبتى ربنا يكرمك ويسعدك ياريت كل الناس تشوف قلبك كله خير اد ايه”.

وتشارك الرّاقصة دينا في مسلسل “البحث عن علا”، مع مجموعة كبيرة من الفنانين منهم هند صبري ويسرا وشيرين رضا وندى موسى، والمقرر عرضه على إحدى المنصات قريبًا.

ومسلسل “البحث عن علا” مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال.