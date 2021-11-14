دنيا بطمة تظهر بدون مكياج وتغلق التعليقات خوفاً من السخرية!

فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها، بفيديو ظهرت خلاله بدون أي مساحيق تجميل.

دنيا أغلقت التعليقات!

ونشرت دنيا بطمة الفيديو عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي توب أسود بدون أكمام.

ووضعت دنيا طوقاً أبيضاً على رأسها، وبدأت تتحدث عن وصلات شعر في إعلان لصالح إحدى الشركات.

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وعقبت الفنانة المغربية على الفيديو: ” وصلني وصلة شعر طويلة واصلية وعجيبة من اروع صفحة مغربية”.

وجه منتفخ

وحرصت بطمة على إغلاق خاصية التعليقات أمام جمهورها تجنباً للتعليقات الساخرة أو المنتقدة لشكلها دون مكياج.

حيث بدت دنيا مختلفة تماماً عن شكلها بالمكياج، وظهر الانتفاخ واضحاً في وجهها ورقبتها ويديها.

دنيا تهاجم الجزائريين

وفي سياق آخر، دخلت بطمة على خط الأزمة المشتعلة بين بلادها وجارتها الجزائر على خلفية التصريحات المتبادلة بين البلدين حول قضية الصحراء الغربية.

ونشرت دنيا بطمة قبل أيام عبر حسابها الشخصي على “انستجرام” صوراً ومقطع فيديو، شاركت فيه إلى جانب شقيقتها ابتسام بطمة وزوج الأخير فؤاد قبيبو، في احتفالية خاصة بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لـ”المسيرة الخضراء، ظهرت فيها ترقص احتفالاً بالمناسبة .

“الصحراء صحرتنا”

وعبّرت دنيا بطمة عن حبها لبلدها المغرب محيطة نفسها بصور للعاهل المغربي محمد السادس وأعلام بلدها مع “تورتة” مزينة بالعلم المغربي أيضا.

وعلقت الفنانة المغربية على إحدى صورها موجهة رسالة للجارة الجزائر:” الصحراء صحرتنا وديييما…انا بنت النخلة والخيما “.

وأضافت: “اللهم احفظ بلدي ملكا وشعباً. اللهم ابعد عنا اصحاب الفتن والحاقدين والغدارين اعداء هذا الوطن الحبيب”.

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واختتمت رسالتها بالقول: “مهما فعلو فلن اتنازل عن حب وطني الحبيب “.

مروة راتب فرع المغرب

كما فاجأت الفنانة المغربية جمهورها بأول إطلالة شتوية لها، أثارت خلالها الجدل.

ونشرت دنيا بطمة مجموعة صور لها عبر “انستجرام”، ارتدت خلالها بنطال من الفرو، مع توب أبيض، فوقه جاكيت فرو أيضا.

واستكملت دنيا إطلالتها بحذاء رياضي، وقبعة رياضية أيضاً، ونظارات شمسية، تاركةً شعرها منسدلاً.

وأرفقت دنيا صورها بتعليق تتمنى فيه يوماً سعيداً لجمهورها فقط.

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لكن ملابس دنيا أكسبتها وزناً زائداً فوق وزنها، وهو ما عرضها للتعليقات الساخرة، وتشبيهها بالممثلة السورية مروة راتب.