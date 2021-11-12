9 أشياء يمكن أن تحدث لجسمك إذا بدأت بتناول بيضتين في اليوم

نشر موقع “برايت سايد” الأمريكي تقريرا تحدث من خلاله عن فوائد عديدة يقدمها البيض لجسم الإنسان، خاصة إذا بدأت بتناول بيضتين في اليوم.

وذكر الموقع أنه تم التشكيك في الخصائص المفيدة للبيض مرارًا وتكرارًا.

فوائد تناول بيضتين في اليوم:

1.صحة الدماغ

تتكون بعض الدهون التي تعرف بإسم الفوسفاتيدات، التي تضمن الاتصال الطبيعي لخلايا الدماغ، من مادة الكولين.

ولقد ثبت بشكل طبي أن هذا الفيتامين بالذات هو أهم مادة بناء للدماغ.

وإذا كنت تأكل بيضتين في اليوم، فإن جسمك يحصل على ما يكفي من هذه المغذيات. كما يؤدي النقص في هذه المادة إلى انخفاض الذاكرة.

2.الحفاظ على البصر

أظهر بحث جديد أن البيض غني باللوتين الذي يعزز صحة العين. ومع نقص هذه المادة، تتراكم التغيرات المدمرة في أنسجة العين، ويتدهور البصر بشكل لا رجعة فيه.

3.امتصاص الكالسيوم

وجد العلماء طريقة لزيادة كمية فيتامين د في البيض عن طريق تغذية الدجاج بمكملات خاصة.

وهذا الفيتامين يساعد الكالسيوم على الامتصاص أكثر وتقوية عظامك وأسنانك بشكل أفضل.

4. يحمي الجلد والشعر والكبد

يساهم البيوتين وفيتامين ب 12 والبروتينات المغذية القابلة للهضم في تقوية الشعر والجلد.

وتساعد دهون الفسفوليبيدات الموجودة في البيض الكبد على التخلص من السموم.

5. تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

أظهر بحث جديد أن الكوليسترول الموجود في البيض متوازن مع الفوسفاتيدات، لذلك فهو غير ضار بصحتنا.

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بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البيض على أحماض أوميغا 3 التي تقلل من مستويات الدهون الثلاثية الأمر الذي من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

6. يساعد على فقدان الوزن

توصل العلماء الأمريكيون إلى استنتاج مفاده أنه إذا قمت بدمج نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية مع البيض على الإفطار، فإنك تفقد الوزن بسرعة مضاعفة.

حيث يساعدك هذا الإفطار في الشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يسمح لك بتقليل كمية الطعام المستهلكة في اليوم.

7. يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

إن الكولين، وهو ضروري جدًا للدماغ، يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان.

ووفقًا لنتائج إحدى الدراسات، بالنسبة للنساء اللواتي اشتمل نظامهن الغذائي اليومي في فترة المراهقة على البيض، انخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 18٪.

8. مفيد عند التخطيط للحمل

يساهم فيتامين ب في تكوين الهرمونات الجنسية كما يساعد في تشكل خلايا الدم الحمراء والأنبوب العصبي للجنين.

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وهذا هو السبب في أن فيتامين B9 ضروري جدًا للنساء أثناء التخطيط للحمل. فبيضة واحدة تحتوي على 7.0 ميكروجرام من فيتامين.

9. يبطئ مرحلة الشيخوخة

بّين بحث أجراه علماء هولنديون أن البقع العمرية اختفت لدى 87٪ من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 35 و 40 سنة.

بينما بالنسبة للرجال، فقد ظلت التجاعيد حول العينين ناعمة.