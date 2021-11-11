“شاهد”.. لعبة “Call Of Duty” تهين القرآن الكريم في تحديثها الأخير!

مع تصاعد مظاهر الإسلاموفوبيا ومعاداة الإسلام في بعض المجتمعات الأوروبية، والتي تنشط في الفضاء الإلكتروني بشكل خاص.تداول ناشطون عبر مواقع التواصل صورا تظهر إهانة بالغة للقرآن الكريم في أحد الألعاب الإلكترونية الشهيرة.

ووفقا لما هو متداول، فقد ظهرت صفحات من القرآن الكريم ملية على الأرض بشكل مهين في التحديث الأخير للعبة “call of duty”.

تحديث لعبة "Call of Duty" تظهر فيه صفحات من القرآن الكريم ملقية على الأرض بشكل مُهين! a couple of pages from “holy QURAN” thrown on the ground , that’s insulting our religion ( ISLAM ) , and it’s not the first time

Shame on you COD !! @CallofDuty pic.twitter.com/o0ckh1GKk2 — WHR (@whrumor) November 10, 2021

وهذه ليست المرة الأولى التي تسيء فيها اللعبة للدين الإسلامي، حيث أن تحديث اللعبة عام 2016، ظهر رجل يحمل رشاشاً آلياً، ويقف أعلى سطح مبنى ليبحث عن خصمه. ثم يدخل دورة مياه متسخة، فيها كرسي تواليت يعلوه السيفون.ويعلو السيفون لوحة كبيرة كتب على حوافها حديث نبوي شريف.

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واضطرت الشركة المبتكرة للعبة أن تغطي اللوحة باللون الأسود بعد تلقيها شكاوى بهذا الخصوص.

وفيما يلي بعض أسماء الألعاب التي احتوت على مشاهد ورموز مسيئة للإسلام، ومحرضة على كراهيته:

“غيتار هيرو – 3 (GUITAR HERO-3)”:

اللعبة قائمة على عزف اللاعبين آلة موسيقية على المسرح في أجواء احتفالية، هذه اللعبة التي تلقى رواجاً لدى الملايين من المستخدمين، تحرك الشخصيات للرقص والقفز بحماس على المسرح فوق كلمة “الله”، مكتوبة باللغة العربية.

“ديفل ماي كراي/دينتس أويكينج (DEVIL MAY CRY 3/DANTE’S AWAKENING)”:

هي لعبة أكشن تم تطويرها ونشرها من قبل شركة كابكوم وصدرت عام 2006/2005، حيث يُستخدم باب الكعبة -قبلة المسلمين- كرمز لمدخل برج الشيطان.

“ريزدنت إيفل (RESIDENT EVIL)”:

هذه اللعبة التي لها ملايين المستخدمين، تظهر باب قبر النبي محمد (ص) كمصدر للفوضى والشر، كما وضع رمز المتنورين (أو إلوميناتوس، وأعضاء جمعية سرية تأسست في 1 مايو/أيار 1776.

وفي العصر الحديث أصبحت كلمة تستخدم للإشارة إلى التآمر) على باب المسجد النبوي.

وأما في جزء المكتبة من اللعبة، فتظهر كل الكتب موضوعة في الرفوف باستثناء القرآن الكريم يظهر على الأرض.

“كاونتر سترايك (Counter-Strike)”:

هذه اللعبة الشهيرة، تُظهر الإرهابيين الذين يقتلون على يد الجنود أو يصابون، يطلقون صيحات “الله أكبر” و”لا إله إلا الله”.

وعقب ردود الأفعال الكبيرة في العالم الإسلامي إزاء ذلك، قام مبتكرو اللعبة بحذف المؤثرات الصوتية المذكورة من اللعبة.

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“لعبة كليف باركرز أندينيغ (CLIVE BARKERS UNDYING)”:

في المراحل المتقدمة من اللعبة، تتعرض الشخصية الرئيسية للعبة لهجوم من الشيطان، ويشن الشيطان هجماته من مكان ثابت يقف على آية قرآنية.

” لعبة زاك ويكي (ZACK & WIKI)”:

خلال مقتل الأعداء رموز الشر في اللعبة، تخرج أصوات “الله أكبر”.

“مذبحة المسلمين (MUSLIM MASSACRE)”:

تقوم اللعبة على قتل نساء منتقبات ورجال ملتحين، والمطلوب قتل النبي محمد (ص) في نهاية اللعبة.

“قصف غزة (BOMB GAZZE)”:

تقوم اللعبة على قصف قطاع غزة الفلسطيني وقتل النساء المنتقبات ورجال يرتدون الزي الإسلامي.