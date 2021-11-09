لماذا من المهم تغليف مفاتيح سيارتك بورق الألمنيوم؟

مثل معظم السائقين، ربما تكون معتادًا على المشي نحو سيارتك والضغط على زر لغلق وفتح أبواب المركبة. وعلى الرغم من أنك لست بحاجة إلى وضع مفاتيح سيارتك في موضع التشغيل بالطريقة التقليدية، إلا أنه ينبغي عليك أن تعلم أنها عادة يمكن أن تسمح للّصوص بسرقة سيارتك دون حتى إطلاق المنبّه.

ورق الألومنيوم

لتجنب خطر تعرض سيّارتك للسرقة في وقت قصير، هناك بعض النصائح البسيطة ينبغي عليك اتباعها.

ومن بين هذه النصائح التي ترجمتها “وطن” عن تقرير صحيفة “سانتي بلس”، يمكنك تجربة ورق الألومنيوم:

ما عليك سوى لف مفاتيحك بورق الألمنيوم لمنع السارق من التقاط الإشارة من سلسلة المفاتيح واستخدامها لفتح سيارتك.

كيف تُسرق سيارتك بسبب المفاتيح الإلكترونية؟

مفتاح سيارة الكتروني

يشكل وجود مفتاح سيارتك في كل وقت خطرًا أمنيًا على سيارتك.

إذا لم تكن بعيدا جدا عن موقع المركبة، يمكن لأي شخص فتح سيارتك بسهولة تامة.

في الحقيقة، أصبح اللصوص الآن قادرين على اختراق إشارة المفاتيح الخاصة بك بفضل التقنيات التي يحصلون عليها على الإنترنت والتي تسمح لهم بعد ذلك بفتح أبواب سيارتك والمغادرة دون إطلاق المنبّه.

تحتوي مفاتيح السيارة على إشارة إلكترونية لفتح الأبواب.ولا تحتاج السيارات الحديثة إلى المفاتيح التقليدية حتى تفتح، بل تحتاج فقط إلى أن تكون قريبا من السيارة حتى تنفتح الأبواب تلقائيًا.

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في الواقع، يوجد داخل هذه المفاتيح شريحة إلكترونية صغيرة مبرمجة برمز وترسل إشارة إلى السيارة لفتحها.

هذا هو الرمز الذي يمكن للصوص أو المتسللين العثور عليه، ويمكنهم استخدام الشريحة الإلكترونية لفتح الأبواب.

ما هي النصائح لتجنب سرقة سيارتك؟

على الرغم من أن فرص تعرّضك للسرقة بهذه الطريقة ضئيلة للغاية، إلا أنه من الأفضل تجنب المخاطرة. لذلك، تحقق من هذه النصائح البسيطة لمنع اللصوص من اختراق مفاتيحك.

1) رقائق الألومنيوم

هذه نصيحة بسيطة للغاية لكنها فعالة! ما عليك سوى لف مفاتيحك بورق الألمنيوم حتى لا تنتقل الإشارة ولا يستطيع اللصوص اختراق المفاتيح.

في هذا السياق، أوضحت الخبيرة في الأمن السيبراني Holly Hubert، أن هذه الحيلة اقتصادية وناجعة لتجنب سرقة السيارات.

2) الثلاجة

يتمثل الخيار الآخر الذي لن يكلفك أي شيء، في استخدام الثلاجة أو الفريزر لتَخزين مفاتيحك.

تساعد الطبقات المعدنية للثّلاجة والمجمدة على تعطيل الإشارة القادمة من مفتاح التشغيل، فقط تأكد من أن تجميد مفاتيحك لن يؤدي إلى إتلافها.

3) الميكروويف

إذا كنت لا تريد المخاطرة بتجميد مفاتيحك، يمكنك استخدام نفس الحيلة ولكن هذه المرة في الميكروويف.

سيحمي الجزء المعدني والداخلي من الميكروويف مفاتيحك تمامًا مثل الثلاجة أو الفريزر.

احرص على عدم تشغيل الميكروويف لتجنب خطر نشوب حريق أو وقوع حادث.

4) واقي بطاقات RFID

إن تحديد هوية التردد اللاسلكي، تقنية تُستخدم أيضًا لبطَاقات الائتمان اللاتلامسية.

سواء كان ذلك لحماية مفاتيحك أو بطاقتك المصرفية، يمكنك اقتناء حامل مفتاح “مضاد RFID”.

حيث تعيق هذه المحفظة الموجات المنبعثة من مفاتيحك أو بطاقتك الإئتمانية أو جواز سفرك.

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من خلال هذه السلسلة من النصائح المهمة، يمكنك ضمان مستوى أمان جيد لسيارتك وتجنب وقوع الأسوأ لها.

على الرغم من أنه من النادر جدًا أن تُسرق سيارتك بهذه الطريقة، لكن يبقى من الأفضل معرفة المخاطر وتوخي الحذر بشأن مفتاح مركبتك الخاصة.