7 نصائح من الجدات للتخلص من العيوب والحصول على بشرة جميلة

للقضاء على الرؤوس السوداء ومحاربة حب الشباب وجميع عيوب البشرة، من المهم معرفة العادات الجيدة التي يجب اتباعها في روتين جمالك اليومي.

فبمجرد تجربة هذه النصائح، ستكون بشرتك نضرة أكثر دون إنفاق المزيد من المال على منتجات باهظة الثمن غير نافعة في معظم الأوقات.

يتطلب الحصول على بشرة صافية ومشرقة معرفة المكونات، التي تتماشى معها لتغذيتهَا بعمق.

ستساعدك هذه النصائح السبعة على محاربة العيوب الموجودة على جميع أنواع البشرة للحصول على بشرة متوهجة ومشرقة.

في الحقيقة، لا تتطلب العناية بالبشرة دائمًا مستحضرات تجميل باهظة الثمن تتكون غالبًا من مواد كيميائية.

في بعض الأحيان، يمكن أن تساعدك الأساليب الطبيعية في الحصول على بشرة نضرة ذات لون موحد ومحاربة لعيوب البشرة.

فيما يلي سبعة مكونات طبيعية هائلة تحفز تجديد الخلايا:

1- تحتاج جميع أنواع البشرة إلى حماية مناسبة من أشعة الشمس

بينما توفر الشمس فيتامين د الذي يقاوم الإجهاد ويحمي العظام، فإن التعرض لفترات طويلة للشمس، يمكن أن يعزز ظهور ملامح الشيخوخة المبكرة للجلد.

في الصيف وحتى في الشتاء، من الضروري وضع واقي من الشمس يتناسب مع لون بشرتك.

يجب أن تحتوي درجات لون البشرة الفاتحة على عامل حماية من الشمس أعلى بينما يمكن حماية درجات البشرة الداكنة بمؤشر أقل.

لا ينصح باستخدام زيوت التسمير لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية.

2- سيساعدك المقشر على تنقية وجهك

إذا كان التقشير من الطقوس التي يجب تضمينها مرة واحدة في الأسبوع في روتين جمالك، فهذا لأنه يساعدك في الحصول على بشرة جديدة ومنتعشة.

بتقشير وجهك ورقبتك، فإنك تستبدل الخلايا الميتة بأخرى جديدة.

يمكنك أخيرًا أن تقول وداعًا للبشرة الباهتة! لهذا، لا تحتاج إلى الاستثمار في مستحضرات التجميل باهظة الثمن. لأن البدائل الطبيعية فعالة للغاية.

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علاوة على ذلك، فإن العسل، يعتبر أحد المكونات الصحية التي لا يمكن الإستغناء عنها، فهو مكون طبيعي مثالي لتنظيف بشرتك وترطيبها وتهدئتها. وهو علاج يُخصّص للبشرة الحساسة والمتفاعلة.

3- تفل القهوة

إذا كنت تشرب القهوة عند الاستيقاظ من النوم في الصباح كروتين يومي، فيمكنك استخدامها أيضا لتبدو بمظهر جيد.

إن بقايا القهوة أو ما يسمى التفل، يمكن أن يساعدك على إزالة الشوائب بعمق.

لذلك، اخلطي ملعقة كبيرة من هذا المسحوق البني مع القليل من الصابون المحايد بدرجة الحموضة.

سيكون عليك بعد ذلك تطبيقه على وجهك، وتدليك الوجه بحركات دائرية. ثم اشطفي وجهك ونشفيه بلطف.

4- الخيار مثالي للبشرة الجافة

هذا المكون الطبيعي المنقي، مثالي للبشرة التي تعاني من مشاكل.

يمكنك هرس الخيار مع إضافة ملعقة كبيرة من العسل ونفس الكمية من حليب اللوز حتى تحصلي على مزيج ناعم.

ضعيه على وجهك لمدة 15 دقيقة قبل شطفه.

5- ينصح بالبخَار للبشرة الدهنية

لإزالَة الدهن الزائد المسؤول عن ظهور الرؤوس السوداء، فإن بخار الماء يعتبر مثالي لذلك. السبب ؟ يفتح المسام لتنظيفهَا من الشوائب.

إذا كنت ترغب في علاج وجهك بمنتج صحي، قم بتسخين بعض الماء في وعاء، ثم ضعي وجهك قبالة الماء على بعد 30 سم من الوعاء وضعي منشفة فوق رأسك.

6- للحصول على بشرة جميلة، تجنبي لمس وجهك

للحصول على بشرة صحية خالية من حب الشباب أو الرؤوس السوداء، يوصى بتجنب لمس وجهك قدر الإمكان.

غالبًا ما توجد الجراثيم على اليدين ويمكن أن تتسبب في احمرار الوجه إذا لمسته بيديْك، نحن معرضين دائما للعوَامل البكتيرية والميكروبية على مدار اليوم.

لهذا السبب من الضروري غسل يديك مرتين على الأقل في اليوم.

ستمنعك هذه العادة من تراكم الشوائب، التي يمكن أن تكون مسؤولة عن ظهور البثور والرؤوس السوداء.

7- هذا العلاج بالملح مقشر طبيعي

للقضاء على الرؤوس السوداء وجميع الشوائب المرتبطة بالتلوث والبكتيريا، فإن علاج التقشير هذا مثالي.

من أجل تحضيره، سوف تحتاج إلى إحضار كمية من الملح الخشن، وملعَقتان من زيت الزيتون، وبضع قطرات من الليمون.

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بعد خلط كل هذه المكونات في وعاء، ضعي المستحضر بفرشاة وافركي وجهك برفق.

سوف تتقشر كل البشرة الميتة وستصبح بشرتك متألقة.

اختاري المنتجات اللطيفة على الوجه بالكامل

تجدر الإشارة، إلى أن استخدام المنتجات التي تحتوي على مركبات كيميائية ضارة، كما يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية على البثور.

يمكن أن تسبب المنتجات جفاف البشرة.

أما إذا كانت العيوب المرتبطة بالزهم(نتج جهني) طويلة الأمد وتغطي جزءا كبيرا من الوجه. فمن المستحسن استشارة طبيب الأمراض الجلدية الذي يمكنه إجراء التشخيص المناسب.