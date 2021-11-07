6 طرق تساعد على خسارة الوزن أثناء النوم

نشر موقع قناة “تايمز ناو نيوز” الهندية تقريرا استعرض من خلاله مجموعة من الطرق التي من شأنها أن تساعد على خسارة الوزن أثناء النوم وحرق الدهون.

فقدان وزن الماء أهم!

فإذا قمت بقياس وزنك قبل الذهاب للنوم في الليل ومرة ​​أخرى في الصباح، فقد تلاحظ أن وزنك قد انخفض.

يرجع السبب في ذلك أنك أفرزت الماء أثناء الليل من خلال تنفسك وتعرقك.

ليس من المستحيل حرق السعرات الحرارية أثناء الليل. ومع ذلك، فإن فقدان وزن الماء أكثر أهمية من فقدان الدهون.

قلة النوم تزيد الوزن

وفي هذا السياق كتب كل من إدوارد لين وآنا ديفيز في مجلة “مانز هيلث” أن قلة النوم ليلاً لا تجعلك قلقا فحسب، بل قد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن.

بعد القيام ببحث، يُفترض أن يكون التسلسل على النحو التالي:

النوم أقل من ثماني ساعات في الليل يؤدي إلى زيادة مستويات هرمون الكورتيزول. ارتفاع مستوى الكورتيزول في الدم يؤثر سلبًا على الميكروبات في أمعائك. عدم التوازن في مستويات الميكروبات يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي. قلة النوم يمكن أن تؤثر على مستويات هرمونات الجوع في الجسم، مما يجعلك أكثر رغبة في تناول الوجبات السريعة. يؤدي هذا إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، مما قد يساهم في زيادة الوزن ومضاعفات أخرى.

عملية الأيض

وحسب الأبحاث، ليلة واحدة فقط من النوم السيئ يمكن أن تبطئ “عملية الأيض” في صباح اليوم التالي، مما يقلل من الطاقة التي تستهلكها بنسبة تصل إلى 20 في المائة وذلك فقًا لدراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.

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وفي هذا السياق، نقدم لكم مجموعة من النصائح تحسن من عملية التمثيل الغذائي في جسمك وتساعدك في الحصول على نوم هانئ.

1.التمارين الرياضية

بعد العمل مباشرة توجه إلى القاعة الرياضية ويمكنك بذلك تحسين عملية الأيض في جسمك لمدة تصل إلى 16 ساعة، وفقًا لدراسة حديثة في Diabetologia.

ويقول مؤلفو الدراسة “لم تكن هناك تغييرات كبيرة في تركيزات الجلوكوز على مدار 24 ساعة ولكن لوحظ انخفاض مستويات الجلوكوز الليلي لدى المشاركين الذين تدربوا في المساء.”

وقد انخفضت مستويات الجلوكوز في الدم والأنسولين والكولسترول وثلاثي الغليسرين وكوليسترول لدى المشاركين المتخصصين للتمارين الرياضية المسائية.

2 . شرب مخفوق بروتين الكازين

يمكنك تغذية عضلاتك عن طريق استبدال مصل اللبن بالكازين في مخفوق ما بعد التمرين.

ما هو مخفوق بروتين الكازين؟

وفقًا لموقع Healthline.com الكازين هو بروتين ألبان بطيء الهضم وغالبًا ما يأخذه الناس كمكمل غذائي. ويطلق الأحماض الأمينية ببطء، لذلك غالبًا ما يتناوله الناس قبل النوم للمساعدة في التعافي وتقليل انهيار العضلات أثناء النوم.

أظهرت العديد من الدراسات أنه يساعد في تعزيز نمو العضلات، إلى جانب الكثير من الفوائد الأخرى.

الإستحمام بالماء البارد

إن الاستحمام بماء بارد مفيد للجسم بعد ممارسة الرياضة وفقًا لموقع Eatthis.com الأمريكي.

يتكون جسمنا من نوعين من الدهون: الدهون البيضاء والدهون البنية.

في حين أن الدهون البيضاء نسميها عادة بالأشياء الإسفنجية في أجسامنا والتي تظهر عندما يزيد وزننا فإن الدهون البنية يمكن أن تساعدنا على إنقاص الوزن.

الدهون البنية نشطة في عملية التمثيل الغذائي وتحرق السعرات الحرارية – لكن الجسم البالغ يحتوي على القليل جدًا منها.

4 شرب الشاي الأخضر:

تعمل مركبات الفلافونويد الموجودة في الشاي الأخضر على تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك وإذا كان هذا هو كوبك الثالث في اليوم، فستحرق 3.5 في المائة من السعرات الحرارية بين عشية وضحاها، وفقًا لدراسة أجريت عام 2016 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية (AJCN).

وجدت دراسة نشرت في AJCN أنه إلى جانب الكافيين، فإن مركبات الكاتشين الموجودة في الشاي الأخضر تزيد من الدهون البنية.

وبقدر ما تزيد نسبة الدهون البنية التي تحرق السعرات الحرارية لدى الشخص البالغ، يكون ذلك أفضل بالنسبة لعضلات الجسم.

النوم في غرفة باردة

يساهم سخان الغرفة في زيادة دهون الجسم.

أما النوم في غرفة باردة فله مزايا إذ يساعد على حرق الدهون ذلك أنه يساهم كثيرا في ارتعاش الجسم وينشط الخلايا الدهنية البنية.

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وبما أننا من صنف الثدييات ونستخدم الخلايا الدهنية لتخزين الطاقة، فإن أجسامنا تم تصميمها لاستخدام هذا الوقود لتعديل درجة حرارة الجسم الأساسية في الوقت البارد، كما يقول موقع New West Physicians.com.

تشير الأبحاث التي أجرتها المعاهد الوطنية للصحة إلى أن الجسم يقوم بحرق السعرات الحرارية للحفاظ على درجة حرارته الأساسية.

الصيام المتقطع

يقول الأطباء أنه بعد ساعات من عدم تناول الطعام أثناء الصيام المتقطع، فإن الجسم يستنفد كل احتياطاته من السكر ويبدأ في حرق الدهون ويسمى هذا بالصوم المتقطع.

وقد أصبح الصوم المتقطع لمدة 16 ساعة يوميًا خطة نظام غذائي شائعة تساعد الأشخاص على التخلص من الكيلوجرامات.

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