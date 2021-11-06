9 أشياء تجنبوا تنظيفها بالمناشف الورقية

نشرت مجلة ” ريدرز دايجست” الأمريكية تقريرا بينت من خلاله أنه يمكن الإستغناء عن المناشف الورقية لتنظيف الكثير من الأشياء. إذ يمكن استعمال الإسفنجة أو قطعة من قماش قابلة لإعادة الاستخدام وهكذا يمكن تجنب تبذير المال.

1.حوض الإستحمام

فكر مرتين قبل استخدام المنشفة الورقية لإزالة تلك البقايا القذرة من الحوض أو الدش أو حوض الاستحمام.

ولإزالة بقايا الصابون من حمامك وغيرها من البقايا القذرة، استخدم مزيج من الخل مع صابون غسيل الأواني ثم امسحها بقطعة قماش نظيفة.

2.اليدين

لتجفيف أصابعك من المواد الدهنية واللزجة قم بارتداء ميدعة أثناء الطهي وهكذا ستتمكن من الاقتصاد في الورق حفاظا على اموالك من ناحية.

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ومن ناحية أخرى سيتسنى لك تنظيف يديك بمسحها في الميدعة بعد غسلها.

3.السجاد والبسط

في صورة انسكاب بعض السوائل مثل الصودا على السجاد، استخدم قطعة قماش جافة ونظيفة لامتصاص الانسكابات، واتركها تجف، ثم استخدم المكنسة الكهربائية.

هناك مشكلة أخرى في استخدام المناشف الورقي حذرت منها أوليفيا موناش من شركة Fantastic Services Group في أستراليا قائلة “فرك البقعة المتسخة سيتسبب في جعل النسالة تتعمق في الألياف وسيكون من الصعب تنظيفها بالمكنسة الكهربائية بعد ذلك. بدلا من ذلك، استخدم الاسفنجة.”

4. أطباق الأكل

إن مسح أطباق وأكواب المطبخ بالمناشف الورقية فكرة سيئة.

فعوض استخدام المناشف الورقية، قم باستعمال خرقة أو قطعة قماش مبللة لمسح تلك الأطباق أو الأكواب.

5. الشاشات الإلكترونية

تجنب استعمال المناشف الورقية لشاشة التلفزيون والكمبيوتر المحمول وحتى هاتفك الخلوي خاصة وأنها أجهزة حساسة جدا.

ولهذا عليك إستخدام سائل منظف وقطعة قماش من الألياف الدقيقة مصممة خصيصًا لهذه الأسطح.

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ومن المهم أيضًا عدم ممارسة الكثير من الضغط عند تنظيف هذه الشاشات، لأنه قد يتسبب في تلف البلورات الموجودة داخل الشاشات.

6. المرايا والنوافذ

عند تنظيف النوافذ والمرايا، استخدم أقمشة الألياف الدقيقة بدلاً من المناشف الورقية.

خاصة وأن الأقمشة المصنوعة من الألياف الدقيقة تعمل بشكل جيد ويمكن إعادة استخدامها في حالة لم يكن لديك قماش أو جريدة أو حتى كيس ورقي.

7. المرحاض

إن المناشف الورقية ليست فعالة في تنظيف المراحيض. بدلاً من ذلك، استخدم منظف المرحاض Lysol أو Comet مع المبيض وفرشاة المرحاض لجعل حوض المرحاض الخاص بك نظيف.

8. ألواح التقطيع

عند تنظيف البقع الناجمة من عصائر اللحوم على سطح خشبي مثل لوح التقطيع، تجنب استخدام المنشفة الورقية لأنها لن تمتص السائل بالكامل.

استخدم بدلا من ذلك قطعة قماش مبللة ونظيفة مع مطهر لإزالة جميع البقايا.

9. النظارة الطبية

يمكن أن تسبب ورق المناشف في خدش عدسات النظارة. و لتجنب ذلك، استخدم دائمًا أقمشة من الألياف الدقيقة.

عموما عليك تجنب استخدام المناشف الورقية واستخدم بدلا من ذلك قطعة قماش من الألياف الدقيقة لتنظيف كل شيء تقريبًا.

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إنه منتج لا غنى عنه في منتجات التنظيف كما يمكن إعادة استخدام الأقمشة المصنوعة من الألياف الدقيقة وغسلها.

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