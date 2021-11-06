شمس الكويتية تلجأ للإغراء في دبي بعد عرضها الزواج على بيل جيتس!

أثارت الفنانة شمس الكويتية، جدلاً واسعاً بملابسها الجريئة، في أحد الأفراح الخاصة التي أحيتها في دبي.

أفراح دبي

وظهرت شمس الكويتية بفيديو متداول، وهي ترتدي فستان تايجر، مفتوح من الجوانب لأعلى الفخذ.

وارتدت شمس تحته هوت شورت ذهبي لامع، وظهرت بوضعيات جريئة لالتقاط الصور، كشفت جسدها بشكل فاضح.

وعقبت شمس على الفيديو الذي نشرت جزءاً منه عبر صفحتها: (لوك من افراح دبي وعوائلهم الكريمة).

وأشارت الفنانة الكويتية إلى أن الفستان من تصميم العراقي سيف العبيدي.

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متابعون يشبهون شمس بالجواري!

وتعرضت شمس لانتقادات بسبب جرأة فستانها، فجاء في التعليقات: (تذكرني بملابس الجواري في المسلسلات التاريخية).

وتساءل آخر: (تعاني من اعتلالات نفسيه هي ؟!).

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وعقب متابع على رقصها قائلاً: (أحد يفهمها إنها رايحة العراق مب قناة غنوة).

واتهم آخر شمس باللجوء للإغراء وعقب: (استخدمت كل طرق الاغراء ولم تنجح).

وعلق آخر: (وش ذا اللبس والهلاقه ؟! من غير الحركات السخيفه والصوت النشاز شي يفشل صراحة).

عرض زواج مثير للجدل

وفي سياق آخر، عرضت شمس على الملياردير الأمريكي ومؤسّس “مايكروسوفت” بيل غيتس، الزواج لإعجابها بتوقعاته حول المستقبل.

وأعادت شمس نشر خبر عبر “تويتر”، حول تحذير غيتس من هجمات إرهابية محتملة قد يتم استخدام فيروس الجدري فيها لإلحاق أقصى الأضرار؟.

وطالب غيتس بتمويله مالياً للقيام بأبحاث علمية بغية التصدّي لتلك الهجمات.

وقال الملياردير إنه خلال 5 سنوات سيُصدر كتاباً عنوانه “نحن مستعدون للوباء المقبل”.

وعقبت شمس على الخبر: “جميل هذا الإنسان نبي العصر الإلكتروني عاجبني تنبؤاته ومعرفته بلي جاي أنا أعرض عليه الزواج… تتوقعون يوافق؟”.

رقص شمس الكويتية

هذا وقد أثارت شمس قبل أيام جدلاً بين الناشطين برقصتها في حفلها بالبوليفارد في موسم الرياض الذي تقوم عليه هيئة الترفيه السعودية .

وظهرت شمس الكويتية بفيديو متداول وهي ترتدي فستاناً أسوداً طويل، بأكمام شفافة.

وما لفت الأنظار، نقشة رأس النمر على الفستان من الأمام والخلف.

وبدأت شمس أداء رقصة خليجية بحماس، وحركت جسدها بطريقة أثارت الجدل خاصة أنها أمام مجموعة من الرجال ضمن الفرقة الموسيقية.

رقصة عراقية

وسبق أن تصدّرت شمس​ الترند على مواقع التواصل الإجتماعي بعد تداول فيديو لها وهي تؤدي رقصة عراقية.

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وفي حفلة الفنانة الكويتية في العراق​ ضمن فعاليات ​مهرجان بابل الدولي​، توجهت شمس للفرقة الموسيقية بأن يعزفوا لها، قائلة: (معزوفة).

ورقصت شمس على أنغامها وهي على المسرح، وسط تفاعل كبير من الجمهور.