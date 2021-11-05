4 عادات مذهلة تساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع .. ينصح بها الخبراء

عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، يركز معظم أخصائيو الحميات على ما يأكلونه – وليس ما يشربونه. الآن، يوصي الخبراء بإعادة التفكير في مشروبك لبدء إنقاص الوزن والحفاظ على وزن صحي على المدى الطويل.

على مدى العقود العديدة الماضية، زادت السعرات الحرارية للمشروبات في النظام الغذائي المعتاد في الولايات المتحدة.

في دراسة استقصائية، شرب الكبار 425 سعرة حرارية بينما شرب الأطفال حوالي 474 سعرة حرارية في اليوم من المشروبات. هذا حوالي 20 بالمائة من السعرات الحرارية اليومية.

ربما الأسوأ من ذلك، أن المشروبات تمثل حوالي ثلث السكريات المضافة التي نستهلكها.وفق تقرير ترجمته وطن عن موقع (eatthis)

ولا ترتبط السكريات المضافة بالعديد من الحالات المزمنة فحسب، بل إن المشروبات المليئة بالسعرات الحرارية الفارغة لا تؤدي أيضًا إلى الشعور بالشبع مثل نفس عدد السعرات الحرارية من الطعام. هذا يجعل من الصعب فحص إجمالي السعرات الحرارية والوزن.

إليكم أفضل الرشفات التي تساعدك على إنقاص الوزن والحفاظ عليه من خلال إعادة التفكير في ما تشربه:

اشرب الماء طوال اليوم

إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك والحفاظ عليه، يمكنك البدء بتقليل تناول السكريات المضافة.

وأحد أفضل الأماكن للبدء هو تقليل المشروبات المحلاة بالسكر.

للقيام بذلك ركز على شرب المزيد من المياه – المعبأة أو الصنبور أو المفلترة. إنها إحدى أسهل الطرق لخفض السعرات الحرارية دون زيادة الجوع أو الشهية.

إن استبدال كولا واحدة بسعة 12 أونصة (140 سعرة حرارية) بالماء كل يوم سيقلل حوالي 50000 سعرة حرارية من النظام الغذائي وأكثر من 60 كوبًا من السكر في السنة!.

يعد شرب الماء والمشروبات الأخرى الخالية من السعرات الحرارية (إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بالطبع) استراتيجية فعالة لفقدان الوزن بسرعة أكبر.

على سبيل المثال، أشارت إحدى الدراسات التي أجريت على 48 من البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن. إلى أن أولئك الذين شربوا حوالي كوبين من الماء قبل كل وجبة من وجباتهم أثناء اتباع نظام غذائي يتحكم في السعرات الحرارية فقدوا حوالي 5 أرطال أكثر خلال الدراسة التي استمرت 12 أسبوعًا مقارنة بأخصائيي الحميات الذين لم يشربوا الماء قبل الأكل.

قلل من تناول الكحول

يعد التوقف عن تناول الكحول استراتيجية رائعة لمساعدتك على إنقاص الوزن والحفاظ على وزن صحي.

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في إحدى الدراسات، خسر المشاركون في الدراسة الذين طُلب منهم الامتناع عن تناول الكحول أثناء كونهم جزءًا من نظام غذائي طويل الأمد ودراسة لنمط الحياة ضعف وزنهم بعد أربع سنوات من التدخل مقارنةً بأولئك الذين شربوا الكحول.

هناك العديد من الأسباب التي تجعل شرب الكحول يؤدي غالبًا إلى اكتساب أرطال.

الأهم من ذلك أن البيرة والنبيذ والمشروبات الروحية غنية بالسعرات الحرارية.

يوفر الإيثانول (المكون الرئيسي في الكحول) 7.1 سعرات حرارية لكل جرام مقابل 4 سعرات حرارية لكل جرام في البروتين، والكربوهيدرات و 9 سعرات حرارية لكل جرام للدهون.

في المشروبات الكحولية الشعبية تضيف السعرات الحرارية بسرعة: علبة 12 أونصة من البيرة تحتوي على حوالي 150 سعرة حرارية (100 إذا كانت بيرة خفيفة). وكأس من النبيذ حوالي 125 سعرة حرارية. و 1.5 أونصة من المشروبات الروحية المقطرة في أي مكان بين 100 و 115 سعرة حرارية.

إذا تناولت مشروبين في الليلة يمكن أن يضيف ذلك أكثر من 1500 سعرة حرارية في الأسبوع!.

بالإضافة إلى كونه غنيًا بالسعرات الحرارية. فإن الإيثانول الموجود في مشروبك البالغ يحفز أيضًا شهيتك. ويقضي على رغبتك في تناول طعام صحي ، ويزيد من الرغبة في تناول الأطعمة الممتعة ذات السعرات الحرارية العالية.

لا عجب أنك بعد تناول مشروبين، تغوص وجهًا لوجه في بيتزا بالجبن أو ترغب في تناول الوجبات السريعة. حتى أن هناك اسمًا شائعًا للمأكولات الخفيفة – السكارى.

ابدأ يومك بالشاي

الشاي هو رشفة أخرى رائعة للتخسيس.

لا يمكن لبعض أنواع الشاي فقط أن تعزز عملية الأيض، ولكن المركبات النباتية الصحية الموجودة في الشاي قد تعزز أيضًا الصحة والرفاهية.

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يمكن أن تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الشاي في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم وأنواع معينة من السرطان ومرض السكري من النوع 2.

تشير الدراسات الأولية إلى أن الشاي الفلافونويد يساعد على رفع معدل الأيض وزيادة أكسدة الدهون وتحسين نسبة السكر في الدم ونشاط الأنسولين.

يمكن لمضادات الاكسدة والكافيين الموجودة في الشاي أيضًا تعزيز عملية التمثيل الغذائي لمساعدتك على حرق المزيد من السعرات الحرارية والحفاظ على وزن صحي.

تظهر العديد من الدراسات حول الشاي الأخضر والأسود والشاي الصيني الاسود أن من يشربون الشاي لديهم مؤشر كتلة جسم أقل مقارنة بمن لا يشربون الشاي.

حافظ على عادة القهوة الخاصة بك

مثل الشاي العادي، القهوة السوداء خالية من السعرات الحرارية بشكل طبيعي ولا تحتوي على سكر مضاف أو كربوهيدرات.

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لكن انخفاض عدد السعرات الحرارية فيها ليس السبب الوحيد الذي يجعل القهوة تدعم فقدان الوزن .

فالكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يساعد في زيادة التمثيل الغذائي لمساعدة الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية لمساعدتك في الحفاظ على وزن صحي.

كشفت دراسة سكانية كبيرة أن الأفراد الذين أبلغوا عن شرب المزيد من القهوة كانوا أكثر نجاحًا في الحفاظ على وزن صحي، مقارنةً بأولئك الذين أبلغوا عن شرب القهوة بكميات أقل أو عدم تناولها على الإطلاق.