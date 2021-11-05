أفضل طريقة للوقاية من الأنفلونزا هذا العام بحسب الأطباء

عندما يبدأ موسم الأنفلونزا كل عام، نستعد جميعًا للعلامات الأولى للفيروس الخطير، بما في ذلك العطس وسيلان الأنف وآلام الجسم. لكن الإصابة بالإنفلونزا ليس ضمانًا، خاصة إذا كنت تفهم كيفية الوقاية من الأنفلونزا.

إذن، ما هي الطريقة الأبسط والأكثر فاعلية لدرء الأنفلونزا من أكتوبر إلى مايو؟. إنها اللقاح السنوي للأنفلونزا، والذي أصبح أكثر أهمية منذ أن بدأ جائحة COVID-19.

في كل عام ، يناشد مسؤولو الصحة العامة الأمريكيين للحصول على لقاح الأنفلونزا.

وفي كل عام ، يتجاهل نصف الأمريكيين تلك المناشدات.

في العام الماضي، على سبيل المثال، تلقى 52.1٪ فقط من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر لقاح الإنفلونزا. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

على الرغم من أن هذه زيادة عن السنوات السابقة ، إلا أنها لا تزال غير كبيرة – خاصة وأن اللقاحات أثبتت أنها تقلل من احتمالية الإصابة بمرض شديد أو نقل الأنفلونزا للآخرين.

لذا، لماذا يجب أن تحصل على لقاح الأنفلونزا؟ وكيف يمكنك منع الإنفلونزا هذا الموسم؟ هذا ما يقوله الأطباء بحسب موقع (prevention).

أفضل طريقة للوقاية من الأنفلونزا

دعنا نخرج ما هو واضح: “أفضل طريقة للوقاية من الأنفلونزا هو لقاح الإنفلونزا، الذي يجب أن يُعطى لكل شخص أكبر من ستة أشهر من العمر” . كما يقول ويليام نوركروس، أستاذ طب الأسرة في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو.

هناك نوعان رئيسيان من فيروسات الإنفلونزا التي يمكن أن يصاب بها البشر: الإنفلونزا أ والإنفلونزا ب ، كما يقول كايل سو ، دكتوراه في الطب ، أستاذ مساعد إكلينيكي لطب الأسرة في جامعة ميموريال في نيوفاوندلاند في كندا.

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ويمكن تقسيم كل نوع من هذه الأنواع إلى “سلالات” مختلفة من الإنفلونزا .

بينما يبذل خبراء الصحة العامة الذين يصنعون لقاح الإنفلونزا كل عام قصارى جهدهم لافتراض أي من هذه السلالات ستكون الأكثر شيوعًا خلال الشتاء القادم.

يمكن أن يقلل لقاح الإنفلونزا من خطر إصابتك بالمرض بنسبة تصل إلى 60٪. وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض

خلال سنوات اللقاح الأسوأ، قد لا تساعدك الحقنة على تفادي الفيروس تمامًا، ولكنها قد تقلل مدة وشدة مرضك.

تقليل الأعراض

فقد وجدت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2015 أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم كانوا أقل عرضة للإصابة بحمى شديدة وآلام في العضلات. وكانوا يعانون من أعراض تنفسية أكثر اعتدالًا من أولئك الذين لم يتم تطعيمهم.

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تظهر الأبحاث الخاصة بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن لقاح الإنفلونزا يقلل أيضًا من خطر أن ينتهي بك الأمر في المستشفى أو وحدة العناية المركزة مع حالة سيئة من الأنفلونزا. يقول الدكتور سو: “حتى الفعالية الجزئية أفضل من الصفر”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن لقاح الإنفلونزا يقلل أيضًا من احتمالات انتشار الأنفلونزا بين مجتمعك. بما في ذلك شخص قد يكون معرضًا بشكل خاص للفيروس، خاصة الأطفال الصغار والحوامل وأي شخص مصاب بمرض مزمن خطير. اضافة الى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا (بالنسبة لهذه الفئات المعرضة للخطر، فإن لقاح الإنفلونزا مهم بشكل خاص، كما يحذر مركز السيطرة على الأمراض).

ويوضح روبرت جاكوبسون، طبيب الأطفال وخبير الأنفلونزا أن العديد من كبار السن والذين يعانون من ضعف المناعة ليس لديهم استجابة قوية للقاح الإنفلونزا. لذلك ستحميهم أيضًا .

ولأنه أفضل طريقة للوقاية من الأنفلونزا اوصى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بأن يتلقى الجميع لقاح الإنفلونزا قبل نهاية شهر أكتوبر.(عادةً ما يبلغ الموسم ذروته من ديسمبر حتى فبراير).

لماذا يعتبر لقاح الإنفلونزا هذا العام مهمًا جدًا؟

كما حذرت تنبؤات العام الماضي بحدوث “وباء” للإنفلونزا و COVID-19. فإن العواقب قد تكون وخيمة إذا تفشى المرضان هذا العام.

يقول الدكتور جاكوبسون إنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تحصل على لقاح الإنفلونزا بسبب الإجهاد الذي قد تسببه إنفلونزا الإجهاد على الموارد وأنظمة الرعاية الصحية المجهدة بالفعل، مثل المستشفيات.

هذا العام (مثل العام الماضي)، يحتاج الناس إلى معرفة ما إذا كانوا مصابين بالإنفلونزا أو COVID-19.

يقول الدكتور جاكوبسون: “تتطلب حالات الإنفلونزا النظر في عدوى COVID-19 ، لأن الأعراض متشابهة”. بما في ذلك الحمى والسعال والتهاب الحلق والصداع.

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وهذا يعني الاختبار والحجر الصحي حتى يتم استبعاد COVID-19. وهذا يستهلك موارد الرعاية الصحية التي يمكن أن تساعد في مكافحة الوباء.

يقدر مركز السيطرة على الأمراض أنه خلال موسم الأنفلونزا 2019-2020 ، أصيب ما يصل إلى 56 مليون أمريكي بفيروس الأنفلونزا.

تم نقل ما يصل إلى 740.000 من هؤلاء الأشخاص إلى المستشفى، وتوفي ما يصل إلى 62.000.

في الموسم الماضي ، وبفضل التباعد الاجتماعي والإخفاء وزيادة التطعيمات ، اختفت الأنفلونزا تمامًا – وهي نقطة مضيئة خلال زيادة في إصابات COVID-19.

ولكن قد يكون هذا خبرًا سيئًا بالنسبة لموسم الأنفلونزا الذي يبدأ لتوه هذا العام: “قد يؤدي نقص الحالات في جميع أنحاء العالم العام الماضي إلى جعل العالم يتمتع بحصانة طبيعية أقل لتفشي المرض هذا الموسم ،” يوضح الدكتور جاكوبسون. “هذا يعني أنه بدون لقاحاتنا هذا العام ، قد نكون أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا وأكثر عرضة للإصابة بها.”