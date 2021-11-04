زين كرزون بإطلالة جريئة بأزياء “لعبة الحبار”

حاولت مشهورة مواقع التواصل الأردنية زين كرزون، لفت الأنظار إليها عبر إطلالة جديدة لها بأزياء مسلسل “لعبة الحبار” الشهير المذاع على نتفليكس.

زين كرزون: جاهزة للعب

وعبر حسابها الرسمي بموقع “انستغرام” نشرت زين كرزون، 3 صور حديثة لها.

وظهرت زين كرزون فيهم الملابس التي يرتديها أبطال “لعبة الحبار” المسلسل صاحب المشاهدات التاريخية على نتفليكس.

وحاولت زين في إطلالتها تقليد أبطال “لعبة الحبار” والتقاط صور مشابهة للقطات من المسلسل.

وعلقت زين كرزون باللغة الكورية: (لعبة الحبار، جاهزة).

زين وإثارة الجدل

وبينما هاجمها نشطاء مشيرين إلى أنها تهدف لإثارة الجدل وركوب أي “تريند” لأجل الظهور، أثنى آخرون على إطلالتها وأطروها بعبارات الثناء.

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ويشار إلى أن مسلسل “لعبة الحبار” بات هو المسلسل الأكثر مشاهدة على Netflix حول العالم.

ويستغل العديد من المشاهير المسلسل للظهور ولفت الأنظار إليهم، عبر تقليد أبطاله أو التعليق على أحداثه بشكل مستمر عبر مشاركاتهم بمواقع التواصل.

رقص زين في زفاف صديقتها

وكانت زين كرزون قد شاركت مع متابعيها مؤخراً عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من حفل زفاف صديقتها في أحد الفنادق في عمان.

وظهرت فيه وهي ترقص على أنغام إحدى الأغنيات بفرح.

زين عن غزة: ليه بدنا نعمل شوشرة؟

وتصدّر اسم زين في مايو الماضي الترند في مواقع التواصل الإجتماعيّ.

إذ شنّ مغردون هجوماً غير مسبوق عليها بسبب تصريحاتها عن التضامن مع الفلسطينيين في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في حينها.

جاء ذلك بعدما نشرت زين كرزون فيديو، بحسابها في سناب شات.

وقالت فيه إن “قضية فلسطين ما بدها ناس مؤثرين يأثروا عليكم لحتى تحكوا أو تنزلوا عن فلسطين .. المُؤثر هو الفلسطيني الي اتدمر بيتوا”.

وأضافت: “المُؤثر هو اللي بعاني من سنين، مش شي جديد اللي صار بفلسطين. مش كنت نايمة وصحيت وصار اللي صار بفلسطين”.

وقالت: “ليه بدنا نعمل شوشرة على السوشال ميديا”.

وتابعت: “حب فلسطين هو اني أنزل مية بوست وصُورة وأبكي قدام الكاميرا عشان تزقفولي”.

ووصفت زين كرزون من أعربوا عن حزنهم إزاء ما يحدث للفلسطينيين، بأنهم كانوا “يمثلون”.

مليون ونصف متابع

وتعتبر زين كرزون من أشهر الشخصيات الأردنية في السوشيال ميديا، وخصوصاً عبر حسابها الخاص على سناب شات.

وأطلقت زين كرزون منذ عدة أشهر مجموعتها الأولى بعالم الجمال، بعد 6 سنوات تواجد على ساحة مواقع التواصل.

وتخطى عدد متابعيها المليون ونصف الآن.

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ونالت زين شهرتها من أختها المطربة ديانا في بداية حياتها.

إلا أن زين استطاعت بعد ذلك أن تضع بصمتها الخاصة وتمكنت من جذب ملايين المتابعين لها.

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