حاملو عملة “لعبة الحبار” يتعرضون لعملية احتيال وخسارة مليوني دولار!

نفذ مبتكرو العملة المشفرة “لعبة الحبار” المستوحاة من سلسلة “Squid Game” التي يعرضها Netflix، عملية احتيال واسعة.

العملة المشفرة “لعبة الحبار”

وجنى مبتكرو العملة خلال الاحتيال أكثر من مليوني دولار، بعدما ألغوا العملة رسميا من التعامل. وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويشار إلى أن العملة المشفرة “SQUID” كانت قد بلغت ذروتها عند سعر 2861 دولارا قبل أن تنخفض إلى 0 دولار في حوالي الساعة 5:40 صباحا.

ووفقًا لموقع “CoinMarketCap”، يحدث هذا النوع من السرقة، الذي يُطلق عليه عادة “سحب البساط” من قبل مستثمري العملات المشفرة، عندما يقوم منشئو العملة المشفرة بسرعة بسحب عملاتهم النقدية مقابل أموال حقيقية.

وهو الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف تجمع السيولة من البورصة.

ونشأت شكوك مبكرة الأسبوع الماضي عندما اكتشف المستثمرون أنهم غير قادرين على بيع عملاتهم المعدنية. وذلك بسبب “تكنولوجيا مكافحة الإغراق” لكن المضاربين استمروا في تكديس الأموال في المشروع.

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بلغ الرمز المميز ذروته عند 2861.80 دولار هذا الصباح قبل أن ينهار إلى 0.0007 دولار في غضون دقائق.

تحذير شديد اللهجة من الخبراء

ثم اختفى موقع الويب الخاص بـ SQUID ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به دون اتصال بالإنترنت.

وقال موقع العملة المشفرة “Coin Market Cap”: “يرجى بذل العناية الواجبة الخاصة بك وتوخي الحذر الشديد”.

وأضاف: “لقد تلقينا عدة تقارير تفيد بأن موقع الويب والمواقع الاجتماعية لم تعد تعمل وأن المستخدمين غير قادرين على بيع هذا الرمز المميز في Pancake Swap .

صور فيروسية وصور GIF

كما حذر الخبراء المضاربين من مجموعة جديدة من عملات meme المستوحاة من الصور الفيروسية أو مقاطع الفيديو أو صور GIF ، والتي شهدت ارتفاعًا في الأسعار السوقية في الأسابيع الأخيرة.

وكشفت البيانات الواردة من بنك Santander اليوم أيضًا أنه يتم الإبلاغ عن عمليات احتيال بقيمة مليون جنيه إسترليني تقريبًا من قبل عملائها كل شهر.

يقول البنك إنه شهد زيادة في قيمة مثل هذه الحالات، والتي يمكن أن تنطوي على محتال يستولي على كمبيوتر الضحية ويجمدها من الحسابات.

عوائد عالية للضحايا

قد يرى العملاء إعلانات عبر الإنترنت عن “فرص” الاستثمار في العملات المشفرة، أو يتم تقديمها لهم من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الآخرين.

بعد مشاركة تفاصيل الاتصال، يتم عرض “عوائد عالية” على الضحايا وقد يتعرضون لضغوط للاستثمار.

قد يُطلب من العميل بعد ذلك تنزيل برنامج لدعمه في فتح حسابات العملة المشفرة.

يتيح برنامج الوصول عن بعد للمحتال الوصول الكامل إلى الكمبيوتر.

بعد أن يقوم الضحية بفتح حسابات بالعملات المشفرة وإيداع الأموال ، يتولى المحتال مسؤولية العميل ويجمد حسابه.

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وفي هذا السياق قال “كريس أينسلي”، رئيس مكافحة الاحتيال في سانتاندير بالمملكة المتحدة: “نشهد المزيد والمزيد من الحالات التي يستخدم فيها المحتالون مصطلحات معقدة للعملات المشفرة”.

وتابع: “هناك أساليب بيع شديدة الضغط، وتأييد المشاهير المزيفين ، جنبًا إلى جنب مع الوعد بمكافآت كبيرة ، لتهدئة الناس. شعور زائف بالأمان”.

وأضاف :”الآن أكثر من أي وقت مضى، من المهم للغاية أن تأخذ الوقت الكافي للبحث عن أين تذهب أموالك قبل أن تقوم بالدفع”.

وختم: “إذا لم تقم بذلك ، فأنت ببساطة تخاطر بعدم رؤيته مرة أخرى.”

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